https://ria.ru/20210419/lukashenko-1728894657.html

Эксперт прокомментировал сообщения о попытке устранить Лукашенко

Эксперт прокомментировал сообщения о попытке устранить Лукашенко

Коллективный Запад изначально достаточно негативно относился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко из-за его отказа идти в своей политике по "западному... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:15

2021-04-19T11:15

2021-04-19T11:15

нед прайс

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Коллективный Запад изначально достаточно негативно относился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко из-за его отказа идти в своей политике по "западному направлению", с этим и связана попытка устранения главы государства, считает эксперт белорусского республиканского общественного объединения "Беларусь Русь" Петр Петровский.Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Зенкович и белорусский политолог Александр Федута - они планировали военный переворот в Минске 9 мая. В эту же группу, по данным КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики. В КГБ 18 апреля сообщили, что фигуранты дела находятся в СИЗО, они дают признательные показания."Что до коллективного Запада, то следует напомнить, что с самого начала он достаточно негативно относился к президенту Лукашенко. И связано это с тем, что Лукашенко отказался идти по западному вектору развития, отказался производить шоковую терапию, навязывать приватизацию и не пошел по пути евроатлантической интеграции. Все это стало причиной того, что практически с самого начала коллективный Запад проводил политику отстранения президента Беларуси от власти, финансирования оппозиции, организации различных форм майданов, протестов и других действий, который бы способствовали смене власти в Беларуси. То есть здесь чистой воды геополитика, во-первых, и, во-вторых, имиджевая составляющая", - сказал Петровский РИА Новости, комментируя попытку переворота в республике.По его словам, Белоруссия демонстрирует альтернативу развития западному вектору, показывает, что можно "без Запада, без так называемых структурных псевдореформ жить и развиваться". Эксперт полагает, что на Западе Лукашенко воспринимают во многом как "источник демонстрации альтернативного пути развития, что … нарушает желаемую местными элитами монополию собственной модели существования".Отвечая на вопрос, отразится ли данная ситуация на дипломатических отношениях Минска и Вашингтона, собеседник агентства выразил мнение, что обмен послами, который до сих пор не состоялся, зависит от того, отменит ли американская сторона эмбарго на санкции против ряда предприятий республики. Между тем ранее представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США с 26 апреля вновь введут приостановленные санкции против девяти белорусских компаний."Я думаю, что в случае отмены эмбарго посол американский в Минске не появится. Потому что выдворение предыдущего посла США (из Белоруссии – ред.) производилось как раз из-за введения этих санкций. Возобновление американских санкций будет демонстрировать только одно – что смысла восстановления посольства США в Беларуси нет", - сказал Петровский.Он также обратил внимание, что ранее на совещании у Лукашенко МИД республики была поставлена задача переформатировать работу с акцентом на евразийские, африканские, латиноамериканские страны. Соответственно, полагает эксперт, в случае отмены эмбарго на санкции и белорусский посол в США направлен не будет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/belorussiya-1728846686.html

https://ria.ru/20210418/pokazaniya-1728849499.html

https://ria.ru/20210418/pokushenie-1728771594.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нед прайс, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире