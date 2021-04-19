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Кубань заняла четвертое место в рейтинге регионов по динамике рынка труда
Кубань заняла четвертое место в рейтинге регионов по динамике рынка труда
Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов по динамике рынка труда, за последние пять лет только благодаря реализации крупных инвестпроектов в РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T22:30
2021-04-19T22:30
2021-04-19T22:31
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
новороссийск
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов по динамике рынка труда, за последние пять лет только благодаря реализации крупных инвестпроектов в регионе появилось около 19 тысяч новых рабочих мест, сообщила администрация края."Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов по динамике рынка труда", - говорится в сообщении.По словам главы края Вениамина Кондратьева, для создания новых рабочих мест и трудоустройства жителей на Кубани активно реализуют и поддерживают инвестиционные проекты, развивают службу занятости. Краснодарский край остается одним из наиболее привлекательных регионов России."У нас высокий уровень миграции, на Кубань переезжают жители всей страны. И наша задача – создать условия для того, чтобы их жизнь была максимально комфортной. Прежде всего, речь идет о создании достаточного количества новых рабочих мест. Именно поэтому мы большое внимание уделяем инвестиционной составляющей, в целом поддержке различных направлений экономики. За последние пять лет только благодаря реализации крупных инвестпроектов в крае появилось около 19 тысяч новых рабочих мест", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.По данным губернатора, в 2021 году за счет создания новых производств и предприятий еще около 4,5 тысячи кубанцев обеспечат стабильной работой и заработной платой. Кроме того, особое внимание в крае уделяют работе службы занятости."Нам важно поддержать тех, кто по каким-либо причинам лишился работы и сейчас находится в поиске. Для этого во всех муниципалитетах проводим ярмарки вакансий, программы по переподготовке жителей. Ежегодно сотрудники службы занятости Кубани помогают найти работу порядка 100 тысячам кубанцев", - добавил глава края.По его словам, регион активно включился в модернизацию центров занятости, которые теперь будут работать по принципу одного окна. В рамках нацпроекта "Демография" уже открыли три подобных центра в новом формате – в Краснодаре и Новороссийске, в этом году создадут еще два в Сочи.
https://ria.ru/20210419/polikliniki-1729010175.html
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россия, вениамин кондратьев, новороссийск, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Краснодарский край
занял четвертое место в рейтинге регионов по динамике рынка труда, за последние пять лет только благодаря реализации крупных инвестпроектов в регионе появилось около 19 тысяч новых рабочих мест, сообщила администрация края.
"Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов по динамике рынка труда", - говорится в сообщении.
По словам главы края Вениамина Кондратьева
, для создания новых рабочих мест и трудоустройства жителей на Кубани активно реализуют и поддерживают инвестиционные проекты, развивают службу занятости. Краснодарский край остается одним из наиболее привлекательных регионов России
.
"У нас высокий уровень миграции, на Кубань переезжают жители всей страны. И наша задача – создать условия для того, чтобы их жизнь была максимально комфортной. Прежде всего, речь идет о создании достаточного количества новых рабочих мест. Именно поэтому мы большое внимание уделяем инвестиционной составляющей, в целом поддержке различных направлений экономики. За последние пять лет только благодаря реализации крупных инвестпроектов в крае появилось около 19 тысяч новых рабочих мест", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
По данным губернатора, в 2021 году за счет создания новых производств и предприятий еще около 4,5 тысячи кубанцев обеспечат стабильной работой и заработной платой. Кроме того, особое внимание в крае уделяют работе службы занятости.
"Нам важно поддержать тех, кто по каким-либо причинам лишился работы и сейчас находится в поиске. Для этого во всех муниципалитетах проводим ярмарки вакансий, программы по переподготовке жителей. Ежегодно сотрудники службы занятости Кубани помогают найти работу порядка 100 тысячам кубанцев", - добавил глава края.
По его словам, регион активно включился в модернизацию центров занятости, которые теперь будут работать по принципу одного окна. В рамках нацпроекта "Демография" уже открыли три подобных центра в новом формате – в Краснодаре
и Новороссийске
, в этом году создадут еще два в Сочи
.
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