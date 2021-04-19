https://ria.ru/20210419/kuban-1729013844.html

Кубань заняла четвертое место в рейтинге регионов по динамике рынка труда

Кубань заняла четвертое место в рейтинге регионов по динамике рынка труда

Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов по динамике рынка труда, за последние пять лет только благодаря реализации крупных инвестпроектов в РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T22:30

2021-04-19T22:30

2021-04-19T22:31

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

новороссийск

краснодарский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg

КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов по динамике рынка труда, за последние пять лет только благодаря реализации крупных инвестпроектов в регионе появилось около 19 тысяч новых рабочих мест, сообщила администрация края."Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов по динамике рынка труда", - говорится в сообщении.По словам главы края Вениамина Кондратьева, для создания новых рабочих мест и трудоустройства жителей на Кубани активно реализуют и поддерживают инвестиционные проекты, развивают службу занятости. Краснодарский край остается одним из наиболее привлекательных регионов России."У нас высокий уровень миграции, на Кубань переезжают жители всей страны. И наша задача – создать условия для того, чтобы их жизнь была максимально комфортной. Прежде всего, речь идет о создании достаточного количества новых рабочих мест. Именно поэтому мы большое внимание уделяем инвестиционной составляющей, в целом поддержке различных направлений экономики. За последние пять лет только благодаря реализации крупных инвестпроектов в крае появилось около 19 тысяч новых рабочих мест", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.По данным губернатора, в 2021 году за счет создания новых производств и предприятий еще около 4,5 тысячи кубанцев обеспечат стабильной работой и заработной платой. Кроме того, особое внимание в крае уделяют работе службы занятости."Нам важно поддержать тех, кто по каким-либо причинам лишился работы и сейчас находится в поиске. Для этого во всех муниципалитетах проводим ярмарки вакансий, программы по переподготовке жителей. Ежегодно сотрудники службы занятости Кубани помогают найти работу порядка 100 тысячам кубанцев", - добавил глава края.По его словам, регион активно включился в модернизацию центров занятости, которые теперь будут работать по принципу одного окна. В рамках нацпроекта "Демография" уже открыли три подобных центра в новом формате – в Краснодаре и Новороссийске, в этом году создадут еще два в Сочи.

https://ria.ru/20210419/polikliniki-1729010175.html

https://ria.ru/20210406/genplan-1604384257.html

россия

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вениамин кондратьев, новороссийск, краснодарский край, экономика