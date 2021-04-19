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Двое россиян отказались выплачивать кредит, объявив себя гражданами СССР
Двое россиян отказались выплачивать кредит, объявив себя гражданами СССР
Супруги из Иркутска лишились квартиры после того, как отказались выплачивать кредит, поскольку они считали себя гражданами СССР. Об этом на своем сайте сообщило РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:42
2021-04-19T13:42
2021-04-19T16:03
общество
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
иркутск
ссср
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Супруги из Иркутска лишились квартиры после того, как отказались выплачивать кредит, поскольку они считали себя гражданами СССР. Об этом на своем сайте сообщило областное управление Федеральной службы судебных приставов.В ФССП отметили, что семейная пара состоит в общественном объединении "Союз Славянских Сил Руси"*. Муж и жена взяли ссуду в банке как граждане России, однако затем заявили, что не признают действующую власть и ее законы и, следовательно, не должны вносить платежи.Кредитная организация потребовала взыскать с супругов 1,6 миллиона рублей, однако они отказались выполнять обязательства, сославшись на "гражданство СССР". В итоге приставы арестовали и впоследствии выставили на торги залоговое имущество — однокомнатную квартиру. Вырученных средств хватило на погашение задолженности.*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20210412/kredit-1727828873.html
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общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), иркутск, ссср