https://ria.ru/20210419/kovid-1728913112.html

Выявлен ключевой биомаркер тяжелой формы COVID-19

Выявлен ключевой биомаркер тяжелой формы COVID-19

Ученые выяснили, что один из синтезируемых в печени белков служит биомаркером, который указывает на высокий риск развития воспаления и осложнений в случае... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:45

2021-04-19T12:45

2021-04-19T13:57

наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

австралия

италия

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ученые выяснили, что один из синтезируемых в печени белков служит биомаркером, который указывает на высокий риск развития воспаления и осложнений в случае заражения коронавирусом. Результаты их работы опубликованы в журнале International Journal of Infectious Diseases.Эксперты из Университета Сассари в Италии и Университета Флиндерса в Австралии проанализировали данные 19 исследований, в которых участвовало более 5600 пациентов из разных стран, чтобы выявить конкретные химические биомаркеры в организме.Авторы установили, что уровень сывороточного амилоидного A-белка (SAA) у некоторых пациентов в первые 24-48 часов после инфицирования возрастает до 1000 раз и именно у них COVID-19 затем протекает тяжелее всего."Наш анализ показал, что пациенты с тяжелым COVID-19 или которые в конечном итоге умерли, имели значительно более высокие уровни SAA по сравнению с пациентами с легкой формой заболевания", — приводятся в пресс-релизе Университета Флиндерса слова руководителя исследования, профессора клинической фармакологии Ардуино Мангони (Arduino Mangoni).Гены и белки амилоида A в сыворотке крови значительно активируются во время острой фазы воспалительного ответа, который включает повышение температуры, гормональные и метаболические изменения. В свою очередь, увеличение SAA еще больше усиливает воспаление, предвещающее развитие цитокинового шторма, и вызывает образование тромбов и повреждение органов.По мнению исследователей, маркер SAA можно использовать для раннего выявления пациентов с повышенным риском тяжелого течения коронавируса, а также принятия решения об их госпитализации, назначения более агрессивного лечения и пристального наблюдения за ними. "Это химическое вещество может помочь, вместе с другими характеристиками и анализами, в прогнозировании того, у каких пациентов в случае COVID-19 с большой вероятностью ухудшится состояние и потребуется серьезное медицинское вмешательство", — отметил ученый.Новый биомаркер также можно применять для определения людей, которым прививка нужна в первую очередь, если возникнет дефицит вакцин.

https://ria.ru/20210401/kovid-1603776534.html

https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603286552.html

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коронавирус covid-19, биология, здоровье, австралия, италия