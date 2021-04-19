https://ria.ru/20210419/kosmos-1728981465.html

На МКС отправится привитый от COVID-19 экипаж

На МКС отправится привитый от COVID-19 экипаж

Французский астронавт Тома Песке, который 22 апреля отправляется на Международную космическую станцию, рассказал, что подготовка к полету идет хорошо, корабль... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:57

2021-04-19T17:57

2021-04-19T17:57

тома песке

земля

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

наса

акихико хосидэ

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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Французский астронавт Тома Песке, который 22 апреля отправляется на Международную космическую станцию, рассказал, что подготовка к полету идет хорошо, корабль готов к старту, весь экипаж прошел вакцинацию против коронавируса.Двадцать второго апреля корабль Crew Dragon стартует к МКС на ракете-носителе Falcon 9. На борту корабля на орбиту отправятся астронавты НАСА Роберт Кимбро и Меган Макартур, а также французский астронавт Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ. Они проведут на борту МКС шесть месяцев."До старта осталось три дня. Все идет хорошо, корабль готов... И мы будем готовы к полету. Экипаж в хорошей форме, мотивирован", - сказал Песке на пресс-конференции в понедельник.По словам Песке, что перед каждым запуском члены экипажа должны проходить карантин.Ранее Песке уже бывал в космосе - в 2016-2017 годах в рамках экспедиции МКС-50/51. До Международной космической станции астронавт добирался на российском космическом корабле "Союз МС-03".Астронавт полагает, что второй полет к МКС будет для него сложнее, чем первый в моральном плане. " Мне кажется, что я в лучшей физической форме сейчас, несмотря на то, что сегодня я старше, чем тогда... Поэтому в физическом плане, я думаю, все пройдет очень хорошо. Но в морально плане это более сложно, потому что мы уже знаем, что нас ждет. В первый раз мы знаем, что это будет сложно, поскольку нам рассказывают, мы представляем, но мы не знаем точно, насколько это будет сложно и в какой момент. Во второй раз мы уже точно знаем, что нас ждет. Если ты уже бежал марафон, то знаешь, как это сложно. И здесь то же самое. Поэтому, возможно, в этот раз будет немного сложнее", - предполагает Песке."И потом ситуация на Земле, пандемия коронавируса не сделала тренировки простыми. И мы чувствуем себя изолированными даже во время тренировок. Мы готовимся к тому, чтоб покинуть наших близких, Землю на шесть месяцев. Но, к сожалению, уже почти год мы находимся почти в изоляции", - добавил он.

https://ria.ru/20210419/mks-1728864501.html

https://ria.ru/20210418/kosmos-1728820090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тома песке, земля, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, акихико хосидэ