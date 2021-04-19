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https://ria.ru/20210419/korruptsiya-1728814939.html
Коррупция властей остается безнаказанной
Коррупция властей остается безнаказанной
Недавняя смерть в тюрьме видного махинатора Берни Мейдоффа напоминает об истинных масштабах коррупции в США. Его многолетняя афера не только разорила десятки... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:00
2021-04-19T08:44
россия
nasdaq
энтони блинкен
хиллари клинтон
европа
стивен спилберг
сша
авторы
мнение - авторы
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Недавняя смерть в тюрьме видного махинатора Берни Мейдоффа напоминает об истинных масштабах коррупции в США. Его многолетняя афера не только разорила десятки тысяч людей, но и способствовала экономическому кризису 2008 года. Но строил свою пирамиду и грабил граждан Мейдофф не в одиночку. Ему активно помогали коррумпированные друзья из высших эшелонов власти. "Криминальный талант", "волшебник лжи", "преступный интеллектуал" — как только ни называли впоследствии Мейдоффа американские газеты. Однако на деле схема его мошенничества была очень проста.Еще в 1970-е годы инвестбанкир стал предлагать своим клиентам совершенно неслыханные прибыли — до 48% годовых. Берни Мейдофф был одним из создателей электронной биржи NASDAQ, крутился в высшем обществе Нью-Йорка, работал под крышей легендарного банка JPMorgan, был видным филантропом. Клиенты клюнули на все это великолепие и понесли Мейдоффу свои денежки. Через фонд прошли сотни миллиардов долларов. Среди ВИП-клиентов банкира оказались богатейшие люди Америки и Европы, а также звезды уровня Стивена Спилберга и Джона Малковича. Параллельно Мейдофф окучил множество пенсионных и благотворительных фондов.Идея была в том, что сведущий в новейших технологиях банкир сумеет так инвестировать накопления клиентов, что те действительно смогут получить огромные проценты. Однако Мейдофф ничего и никуда не инвестировал. Он просто выплачивал дивиденды старым клиентам из денег, которые приносили новые. Крупнейший в мире хедж-фонд Madoff Investment Securities был банальной пирамидой типа "МММ".По идее, все это было легко пресечь в самом начале. В Соединенных Штатах существуют специальные регуляторы, отслеживающие подозрительные сделки на рынках. Прежде всего это Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).Однако никакие регуляторы хедж-фонд Мейдоффа не трогали десятилетиями. "Мы такими делами не занимаемся", — ответило руководство нью-йоркского отделения SEC своей сотруднице Кейтлин Фьюри, когда та обратила его внимание на подозрительную активность Madoff Investment Securities. Мейдофф наладил тесные дружеские связи со всем руководством SEC. В 2007 году он выдал свою племянницу замуж за одного из топ-менеджеров комиссии. А незадолго до этого его самого чуть не выбрали главой SEC. Руководство банка JPMorgan годами закрывало глаза на то, что хедж-фонд Мейдоффа, работавший с ним, вообще не занимался никакими инвестициями. В 2014-м банк был вынужден выплатить 2,6 миллиарда долларов штрафа, официально признав, что потворствовал махинациям банкира.Непотопляемость Мейдоффа объясняется просто: он дружил с самыми влиятельными людьми США. В роскошную квартиру Берни на Аппер-Ист-Сайд регулярно захаживали ведущие американские политики и, как он выражался, "вечно клянчили денег".В 80-90-е Мейдофф взял на содержание элиту Демпартии. Среди получавших от него деньги были сенаторы Чак Шумер и Джефф Меркли, губернатор Нью-Джерси Джон Корзайн и будущая первая леди США Хиллари Клинтон.О своих взаимовыгодных отношениях с политиками Мейдофф откровенно рассказывал журналистам. "Представительный такой парень, — вспоминал он Чака Шумера. — По два раза в год заходил ко мне (в офис. — Прим. ред.) просто сказать привет и забрать свои деньги"."Он был невероятно умный", — рассказывал Мейдофф про конгрессмена Рона Уайдена. Политик по просьбе Берни добился сохранения на прежнем уровне брокерских комиссий — этот вопрос дебатировался в конгрессе США. "А потом мы дали Уайдену денег, — признавался Мейдофф в интервью. — Ну нет, не в уплату, а просто за то, что он потратил свое время, чтобы разобраться в этом вопросе".Немудрено, что с такими влиятельными друзьями бизнес Мейдоффа процветал. Пирамида рухнула только в 2008 году. Мейдофф остался должен вкладчикам около 65 миллиардов долларов. Разорились десятки тысяч семей и целые пенсионные фонды. В 2009-м Мейдоффа приговорили к 150 годам тюрьмы. Что любопытно, из его семьи — а он вовлек в свои аферы всю родню — практически никто не пострадал. Не посадили никого из его сотрудников. За решетку попал только его брат Питер.В любой цивилизованной стране мира к политикам — подельникам Мейдоффа — возникли бы вопросы у правоохранительных органов. Их затаскали бы по допросам, под микроскопом изучили бы их налоговые декларации. Тут же появились бы независимые журналисты и активисты, которые распиарили бы тему. С политической карьерой заподозренным гражданам пришлось бы проститься навсегда. А при вмешательстве американского посла дело могло бы кончиться Майданом.Но в США, как гласит либеральный консенсус, "коррупции нет". Поэтому никому и в голову не пришло выяснять, а сколько конкретно и за какие именно услуги получили от мошенника Чак Шумер или Хиллари Клинтон. Журналисты даже не пытались что-то расследовать. Правоохранительные органы назначили Берни единственным ответственным за все, и никаких вопросов от общественности не последовало.Коррупционные схемы в Штатах продолжили процветать на самом высоком уровне. Просто называются они по-другому. Распилы и откаты позиционируются как "лоббирование". Это вполне респектабельная деятельность, ею, например, долго занимался нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен. Пользуясь связями в правительстве, он устраивал госконтракты для фирм ВПК.Торговля гостайной и разведданными называется "консультированием". Этим занимался советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан в лондонской фирме Macro Advisory Partners.Банальные взятки выглядят как элегантные "гонорары". И никого не удивляет, что супруги Обама, например, получают по несколько сот тысяч долларов за одну-единственную лекцию и десятки миллионов за одну книгу, написанную литературными неграми.Самого слова "коррупция" — применительно к своим руководителям — дрессированные американские СМИ боятся как огня. Это понятие просто уничтожено в том информационном пузыре, в котором проживают американцы. "Коррумпированные режимы" — это где-то там, далеко, за океаном, но только не в Штатах. Неудивительно, что в рейтинге "восприятия коррупции" США занимают комфортное 22-е место, а Россия обретается на 136-м. Это как раз и отражает ту реальность, что в России коррупция воспринимается как проблема. С ней борются, об этом говорят, это больная тема. Едва ли не каждую неделю мы наблюдаем, как очередного высокопоставленного взяточника препровождают под белы рученьки за решетку.Американцы настолько привыкли к этому злу, что уже его и не воспринимают. Им кажется, что все это в порядке вещей — когда высокопоставленные взяточники десятилетиями откровенно их грабят. Дело Мейдоффа доказывает, что там за такие преступления не то что не сажают, они вообще не воспринимаются как преступления.Американский режим "борется с коррупцией" во всех странах, кроме своей собственной. Сколько уже неугодных правительств было снесено по всему свету из-за мифических "дворцов" и "золотых батонов". Причем сразу после падения "коррумпированного" режима падала и вся экономика, а подопытная страна погружалась в хаос и нищету.С коррупцией вообще не так все просто. В капиталистической экономике она — один из симптомов здоровой экономической активности. Мы в России отлично знаем, как это бывает. В конце концов, чуть не весь Санкт-Петербург выстроен на откатах Александру Даниловичу Меншикову. Показательно, что в преддефолтном 1997 году в рейтинге восприятия коррупции Россия была всего на 49-м месте. Параллельно росту своего богатства страна стремительно покатилась вниз в рейтинге.Патриотическая общественность, регулярно разражающаяся кличем на тему "всех расстрелять, как в Китае", в упор не видит того очевидного обстоятельства, что, невзирая на все расстрелы и "срока огромные", число видных взяточников в КНР не уменьшается. Через казино Макао и банки Гонконга деньги продолжают утекать из страны в совершенно промышленных масштабах, превращаясь в канадские дома и манхэттенские пентхаусы китайских скоробогачей.Однако когда экономика показывает рост около 18%, как она сделала это только что, коррупция становится злом, с которым рядовые китайцы готовы — нет, не мириться, а вдумчиво и старательно бороться, примерно так же, как это происходит и в России. Вот только на США в этой борьбе ориентироваться не стоит. Там все совсем запущенно.
https://ria.ru/20210417/meydof-1728623205.html
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Виктория Никифорова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
россия, nasdaq, энтони блинкен, хиллари клинтон, европа, стивен спилберг, сша, авторы, мнение - авторы, в мире

Коррупция властей остается безнаказанной

08:00 19.04.2021 (обновлено: 08:44 19.04.2021)
 
© AP Photo / Louis LanzanoБрокер, создатель биржи NASDAQ Бернард Мейдофф возле федерального окружного суда Манхэттена в Нью-Йорке. 2009 год
Брокер, создатель биржи NASDAQ Бернард Мейдофф возле федерального окружного суда Манхэттена в Нью-Йорке. 2009 год - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / Louis Lanzano
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Недавняя смерть в тюрьме видного махинатора Берни Мейдоффа напоминает об истинных масштабах коррупции в США. Его многолетняя афера не только разорила десятки тысяч людей, но и способствовала экономическому кризису 2008 года. Но строил свою пирамиду и грабил граждан Мейдофф не в одиночку. Ему активно помогали коррумпированные друзья из высших эшелонов власти.
"Криминальный талант", "волшебник лжи", "преступный интеллектуал" — как только ни называли впоследствии Мейдоффа американские газеты. Однако на деле схема его мошенничества была очень проста.
Брокер, создатель биржи NASDAQ Бернард Мейдофф после слушания дела в федеральном окружном суде Манхэттена - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 08:00
Надул пузырь на миллиарды и умер в тюрьме. Кто главный аферист США
Еще в 1970-е годы инвестбанкир стал предлагать своим клиентам совершенно неслыханные прибыли — до 48% годовых. Берни Мейдофф был одним из создателей электронной биржи NASDAQ, крутился в высшем обществе Нью-Йорка, работал под крышей легендарного банка JPMorgan, был видным филантропом.
Клиенты клюнули на все это великолепие и понесли Мейдоффу свои денежки. Через фонд прошли сотни миллиардов долларов. Среди ВИП-клиентов банкира оказались богатейшие люди Америки и Европы, а также звезды уровня Стивена Спилберга и Джона Малковича. Параллельно Мейдофф окучил множество пенсионных и благотворительных фондов.
Идея была в том, что сведущий в новейших технологиях банкир сумеет так инвестировать накопления клиентов, что те действительно смогут получить огромные проценты. Однако Мейдофф ничего и никуда не инвестировал. Он просто выплачивал дивиденды старым клиентам из денег, которые приносили новые. Крупнейший в мире хедж-фонд Madoff Investment Securities был банальной пирамидой типа "МММ".
Пункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 08:00
"Как у пташки крылья": сколько на самом деле стоит биткоин
По идее, все это было легко пресечь в самом начале. В Соединенных Штатах существуют специальные регуляторы, отслеживающие подозрительные сделки на рынках. Прежде всего это Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Однако никакие регуляторы хедж-фонд Мейдоффа не трогали десятилетиями.
"Мы такими делами не занимаемся", — ответило руководство нью-йоркского отделения SEC своей сотруднице Кейтлин Фьюри, когда та обратила его внимание на подозрительную активность Madoff Investment Securities.
Мейдофф наладил тесные дружеские связи со всем руководством SEC. В 2007 году он выдал свою племянницу замуж за одного из топ-менеджеров комиссии. А незадолго до этого его самого чуть не выбрали главой SEC.
Руководство банка JPMorgan годами закрывало глаза на то, что хедж-фонд Мейдоффа, работавший с ним, вообще не занимался никакими инвестициями. В 2014-м банк был вынужден выплатить 2,6 миллиарда долларов штрафа, официально признав, что потворствовал махинациям банкира.
Непотопляемость Мейдоффа объясняется просто: он дружил с самыми влиятельными людьми США. В роскошную квартиру Берни на Аппер-Ист-Сайд регулярно захаживали ведущие американские политики и, как он выражался, "вечно клянчили денег".
Растение на монетах - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 05:27
Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
В 80-90-е Мейдофф взял на содержание элиту Демпартии. Среди получавших от него деньги были сенаторы Чак Шумер и Джефф Меркли, губернатор Нью-Джерси Джон Корзайн и будущая первая леди США Хиллари Клинтон.
О своих взаимовыгодных отношениях с политиками Мейдофф откровенно рассказывал журналистам. "Представительный такой парень, — вспоминал он Чака Шумера. — По два раза в год заходил ко мне (в офис. — Прим. ред.) просто сказать привет и забрать свои деньги".
"Он был невероятно умный", — рассказывал Мейдофф про конгрессмена Рона Уайдена. Политик по просьбе Берни добился сохранения на прежнем уровне брокерских комиссий — этот вопрос дебатировался в конгрессе США. "А потом мы дали Уайдену денег, — признавался Мейдофф в интервью. — Ну нет, не в уплату, а просто за то, что он потратил свое время, чтобы разобраться в этом вопросе".
Немудрено, что с такими влиятельными друзьями бизнес Мейдоффа процветал. Пирамида рухнула только в 2008 году. Мейдофф остался должен вкладчикам около 65 миллиардов долларов. Разорились десятки тысяч семей и целые пенсионные фонды. В 2009-м Мейдоффа приговорили к 150 годам тюрьмы. Что любопытно, из его семьи — а он вовлек в свои аферы всю родню — практически никто не пострадал. Не посадили никого из его сотрудников. За решетку попал только его брат Питер.
Актриса Кейт Уинслет в Лондонском парке - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября 2020, 01:43Культура
Кейт Уинслет разоблачит создателей финансовой пирамиды OneCoin
В любой цивилизованной стране мира к политикам — подельникам Мейдоффа — возникли бы вопросы у правоохранительных органов. Их затаскали бы по допросам, под микроскопом изучили бы их налоговые декларации. Тут же появились бы независимые журналисты и активисты, которые распиарили бы тему. С политической карьерой заподозренным гражданам пришлось бы проститься навсегда. А при вмешательстве американского посла дело могло бы кончиться Майданом.
Но в США, как гласит либеральный консенсус, "коррупции нет". Поэтому никому и в голову не пришло выяснять, а сколько конкретно и за какие именно услуги получили от мошенника Чак Шумер или Хиллари Клинтон. Журналисты даже не пытались что-то расследовать. Правоохранительные органы назначили Берни единственным ответственным за все, и никаких вопросов от общественности не последовало.
Коррупционные схемы в Штатах продолжили процветать на самом высоком уровне. Просто называются они по-другому. Распилы и откаты позиционируются как "лоббирование". Это вполне респектабельная деятельность, ею, например, долго занимался нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен. Пользуясь связями в правительстве, он устраивал госконтракты для фирм ВПК.
Торговля гостайной и разведданными называется "консультированием". Этим занимался советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан в лондонской фирме Macro Advisory Partners.
Питер Мэдофф - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа 2020, 09:21
Брат "афериста века" вышел из тюрьмы в США
Банальные взятки выглядят как элегантные "гонорары". И никого не удивляет, что супруги Обама, например, получают по несколько сот тысяч долларов за одну-единственную лекцию и десятки миллионов за одну книгу, написанную литературными неграми.
Самого слова "коррупция" — применительно к своим руководителям — дрессированные американские СМИ боятся как огня. Это понятие просто уничтожено в том информационном пузыре, в котором проживают американцы. "Коррумпированные режимы" — это где-то там, далеко, за океаном, но только не в Штатах.
Неудивительно, что в рейтинге "восприятия коррупции" США занимают комфортное 22-е место, а Россия обретается на 136-м. Это как раз и отражает ту реальность, что в России коррупция воспринимается как проблема. С ней борются, об этом говорят, это больная тема. Едва ли не каждую неделю мы наблюдаем, как очередного высокопоставленного взяточника препровождают под белы рученьки за решетку.
Американцы настолько привыкли к этому злу, что уже его и не воспринимают. Им кажется, что все это в порядке вещей — когда высокопоставленные взяточники десятилетиями откровенно их грабят. Дело Мейдоффа доказывает, что там за такие преступления не то что не сажают, они вообще не воспринимаются как преступления.
Американский политик Митт Ромни. 2016 год - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря 2020, 17:34
Сенатор Ромни заявил о способности России "изуродовать" экономику США
Американский режим "борется с коррупцией" во всех странах, кроме своей собственной. Сколько уже неугодных правительств было снесено по всему свету из-за мифических "дворцов" и "золотых батонов". Причем сразу после падения "коррумпированного" режима падала и вся экономика, а подопытная страна погружалась в хаос и нищету.
С коррупцией вообще не так все просто. В капиталистической экономике она — один из симптомов здоровой экономической активности. Мы в России отлично знаем, как это бывает. В конце концов, чуть не весь Санкт-Петербург выстроен на откатах Александру Даниловичу Меншикову. Показательно, что в преддефолтном 1997 году в рейтинге восприятия коррупции Россия была всего на 49-м месте. Параллельно росту своего богатства страна стремительно покатилась вниз в рейтинге.
Патриотическая общественность, регулярно разражающаяся кличем на тему "всех расстрелять, как в Китае", в упор не видит того очевидного обстоятельства, что, невзирая на все расстрелы и "срока огромные", число видных взяточников в КНР не уменьшается. Через казино Макао и банки Гонконга деньги продолжают утекать из страны в совершенно промышленных масштабах, превращаясь в канадские дома и манхэттенские пентхаусы китайских скоробогачей.
Однако когда экономика показывает рост около 18%, как она сделала это только что, коррупция становится злом, с которым рядовые китайцы готовы — нет, не мириться, а вдумчиво и старательно бороться, примерно так же, как это происходит и в России. Вот только на США в этой борьбе ориентироваться не стоит. Там все совсем запущенно.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 08:00
Критический уровень: госдолг США превысил размер экономики
 
РоссияNasdaqЭнтони БлинкенХиллари КлинтонЕвропаСтивен СпилбергСШААвторыМнение - АвторыВ мире
 
 
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