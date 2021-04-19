https://ria.ru/20210419/korruptsiya-1728814939.html

Коррупция властей остается безнаказанной

Коррупция властей остается безнаказанной

Недавняя смерть в тюрьме видного махинатора Берни Мейдоффа напоминает об истинных масштабах коррупции в США. Его многолетняя афера не только разорила десятки... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T08:00

2021-04-19T08:00

2021-04-19T08:44

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Недавняя смерть в тюрьме видного махинатора Берни Мейдоффа напоминает об истинных масштабах коррупции в США. Его многолетняя афера не только разорила десятки тысяч людей, но и способствовала экономическому кризису 2008 года. Но строил свою пирамиду и грабил граждан Мейдофф не в одиночку. Ему активно помогали коррумпированные друзья из высших эшелонов власти. "Криминальный талант", "волшебник лжи", "преступный интеллектуал" — как только ни называли впоследствии Мейдоффа американские газеты. Однако на деле схема его мошенничества была очень проста.Еще в 1970-е годы инвестбанкир стал предлагать своим клиентам совершенно неслыханные прибыли — до 48% годовых. Берни Мейдофф был одним из создателей электронной биржи NASDAQ, крутился в высшем обществе Нью-Йорка, работал под крышей легендарного банка JPMorgan, был видным филантропом. Клиенты клюнули на все это великолепие и понесли Мейдоффу свои денежки. Через фонд прошли сотни миллиардов долларов. Среди ВИП-клиентов банкира оказались богатейшие люди Америки и Европы, а также звезды уровня Стивена Спилберга и Джона Малковича. Параллельно Мейдофф окучил множество пенсионных и благотворительных фондов.Идея была в том, что сведущий в новейших технологиях банкир сумеет так инвестировать накопления клиентов, что те действительно смогут получить огромные проценты. Однако Мейдофф ничего и никуда не инвестировал. Он просто выплачивал дивиденды старым клиентам из денег, которые приносили новые. Крупнейший в мире хедж-фонд Madoff Investment Securities был банальной пирамидой типа "МММ".По идее, все это было легко пресечь в самом начале. В Соединенных Штатах существуют специальные регуляторы, отслеживающие подозрительные сделки на рынках. Прежде всего это Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).Однако никакие регуляторы хедж-фонд Мейдоффа не трогали десятилетиями. "Мы такими делами не занимаемся", — ответило руководство нью-йоркского отделения SEC своей сотруднице Кейтлин Фьюри, когда та обратила его внимание на подозрительную активность Madoff Investment Securities. Мейдофф наладил тесные дружеские связи со всем руководством SEC. В 2007 году он выдал свою племянницу замуж за одного из топ-менеджеров комиссии. А незадолго до этого его самого чуть не выбрали главой SEC. Руководство банка JPMorgan годами закрывало глаза на то, что хедж-фонд Мейдоффа, работавший с ним, вообще не занимался никакими инвестициями. В 2014-м банк был вынужден выплатить 2,6 миллиарда долларов штрафа, официально признав, что потворствовал махинациям банкира.Непотопляемость Мейдоффа объясняется просто: он дружил с самыми влиятельными людьми США. В роскошную квартиру Берни на Аппер-Ист-Сайд регулярно захаживали ведущие американские политики и, как он выражался, "вечно клянчили денег".В 80-90-е Мейдофф взял на содержание элиту Демпартии. Среди получавших от него деньги были сенаторы Чак Шумер и Джефф Меркли, губернатор Нью-Джерси Джон Корзайн и будущая первая леди США Хиллари Клинтон.О своих взаимовыгодных отношениях с политиками Мейдофф откровенно рассказывал журналистам. "Представительный такой парень, — вспоминал он Чака Шумера. — По два раза в год заходил ко мне (в офис. — Прим. ред.) просто сказать привет и забрать свои деньги"."Он был невероятно умный", — рассказывал Мейдофф про конгрессмена Рона Уайдена. Политик по просьбе Берни добился сохранения на прежнем уровне брокерских комиссий — этот вопрос дебатировался в конгрессе США. "А потом мы дали Уайдену денег, — признавался Мейдофф в интервью. — Ну нет, не в уплату, а просто за то, что он потратил свое время, чтобы разобраться в этом вопросе".Немудрено, что с такими влиятельными друзьями бизнес Мейдоффа процветал. Пирамида рухнула только в 2008 году. Мейдофф остался должен вкладчикам около 65 миллиардов долларов. Разорились десятки тысяч семей и целые пенсионные фонды. В 2009-м Мейдоффа приговорили к 150 годам тюрьмы. Что любопытно, из его семьи — а он вовлек в свои аферы всю родню — практически никто не пострадал. Не посадили никого из его сотрудников. За решетку попал только его брат Питер.В любой цивилизованной стране мира к политикам — подельникам Мейдоффа — возникли бы вопросы у правоохранительных органов. Их затаскали бы по допросам, под микроскопом изучили бы их налоговые декларации. Тут же появились бы независимые журналисты и активисты, которые распиарили бы тему. С политической карьерой заподозренным гражданам пришлось бы проститься навсегда. А при вмешательстве американского посла дело могло бы кончиться Майданом.Но в США, как гласит либеральный консенсус, "коррупции нет". Поэтому никому и в голову не пришло выяснять, а сколько конкретно и за какие именно услуги получили от мошенника Чак Шумер или Хиллари Клинтон. Журналисты даже не пытались что-то расследовать. Правоохранительные органы назначили Берни единственным ответственным за все, и никаких вопросов от общественности не последовало.Коррупционные схемы в Штатах продолжили процветать на самом высоком уровне. Просто называются они по-другому. Распилы и откаты позиционируются как "лоббирование". Это вполне респектабельная деятельность, ею, например, долго занимался нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен. Пользуясь связями в правительстве, он устраивал госконтракты для фирм ВПК.Торговля гостайной и разведданными называется "консультированием". Этим занимался советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан в лондонской фирме Macro Advisory Partners.Банальные взятки выглядят как элегантные "гонорары". И никого не удивляет, что супруги Обама, например, получают по несколько сот тысяч долларов за одну-единственную лекцию и десятки миллионов за одну книгу, написанную литературными неграми.Самого слова "коррупция" — применительно к своим руководителям — дрессированные американские СМИ боятся как огня. Это понятие просто уничтожено в том информационном пузыре, в котором проживают американцы. "Коррумпированные режимы" — это где-то там, далеко, за океаном, но только не в Штатах. Неудивительно, что в рейтинге "восприятия коррупции" США занимают комфортное 22-е место, а Россия обретается на 136-м. Это как раз и отражает ту реальность, что в России коррупция воспринимается как проблема. С ней борются, об этом говорят, это больная тема. Едва ли не каждую неделю мы наблюдаем, как очередного высокопоставленного взяточника препровождают под белы рученьки за решетку.Американцы настолько привыкли к этому злу, что уже его и не воспринимают. Им кажется, что все это в порядке вещей — когда высокопоставленные взяточники десятилетиями откровенно их грабят. Дело Мейдоффа доказывает, что там за такие преступления не то что не сажают, они вообще не воспринимаются как преступления.Американский режим "борется с коррупцией" во всех странах, кроме своей собственной. Сколько уже неугодных правительств было снесено по всему свету из-за мифических "дворцов" и "золотых батонов". Причем сразу после падения "коррумпированного" режима падала и вся экономика, а подопытная страна погружалась в хаос и нищету.С коррупцией вообще не так все просто. В капиталистической экономике она — один из симптомов здоровой экономической активности. Мы в России отлично знаем, как это бывает. В конце концов, чуть не весь Санкт-Петербург выстроен на откатах Александру Даниловичу Меншикову. Показательно, что в преддефолтном 1997 году в рейтинге восприятия коррупции Россия была всего на 49-м месте. Параллельно росту своего богатства страна стремительно покатилась вниз в рейтинге.Патриотическая общественность, регулярно разражающаяся кличем на тему "всех расстрелять, как в Китае", в упор не видит того очевидного обстоятельства, что, невзирая на все расстрелы и "срока огромные", число видных взяточников в КНР не уменьшается. Через казино Макао и банки Гонконга деньги продолжают утекать из страны в совершенно промышленных масштабах, превращаясь в канадские дома и манхэттенские пентхаусы китайских скоробогачей.Однако когда экономика показывает рост около 18%, как она сделала это только что, коррупция становится злом, с которым рядовые китайцы готовы — нет, не мириться, а вдумчиво и старательно бороться, примерно так же, как это происходит и в России. Вот только на США в этой борьбе ориентироваться не стоит. Там все совсем запущенно.

https://ria.ru/20210417/meydof-1728623205.html

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https://ria.ru/20210226/piramida-1599026754.html

https://ria.ru/20201013/winslet-1579463562.html

https://ria.ru/20200815/1575816772.html

https://ria.ru/20201220/khakery-1590122898.html

https://ria.ru/20210324/ssha-1602539732.html

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