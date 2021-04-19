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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210419/koronavirus-1729003170.html
В мире выявили максимальное число заражений коронавирусом
В мире выявили максимальное число заражений коронавирусом
На прошлой неделе зарегистрировано 5,2 миллиона заражений COVID-19, что является самым большим количеством заболеваний за неделю с начала пандемии, заявила на... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T20:20
2021-04-19T23:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 19 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. На прошлой неделе зарегистрировано 5,2 миллиона заражений COVID-19, что является самым большим количеством заболеваний за неделю с начала пандемии, заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.По ее словам, в ряде стран при этом наблюдается смена возрастной категории заразившихся, что связано с социальной активностью людей, в частности, необходимостью выходить на работу и невозможностью соблюдать социальную дистанцию. Появление новых штаммов, в особенности В117, также влияет на увеличение количества новых заражений.Эксперт добавила, что отмечается и рост госпитализаций среди более молодого населения. Однако дети все также менее подвержены развитию тяжелых форм вируса.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

В мире выявили максимальное число заражений коронавирусом

20:20 19.04.2021 (обновлено: 23:24 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДевушка и молодой человек в масках катаются на электросамокатах
Девушка и молодой человек в масках катаются на электросамокатах - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЖЕНЕВА, 19 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. На прошлой неделе зарегистрировано 5,2 миллиона заражений COVID-19, что является самым большим количеством заболеваний за неделю с начала пандемии, заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
"Мы наблюдаем рост распространения инфекции во всех возрастных группах. На прошлой неделе ВОЗ сообщили о 5,2 миллиона случаев заражений COVID-19 – самое большое количество случаев за неделю с начала пандемии, за 16 недель пандемии.
По ее словам, в ряде стран при этом наблюдается смена возрастной категории заразившихся, что связано с социальной активностью людей, в частности, необходимостью выходить на работу и невозможностью соблюдать социальную дистанцию. Появление новых штаммов, в особенности В117, также влияет на увеличение количества новых заражений.
Эксперт добавила, что отмечается и рост госпитализаций среди более молодого населения. Однако дети все также менее подвержены развитию тяжелых форм вируса.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
 
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