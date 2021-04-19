https://ria.ru/20210419/koronavirus-1729003170.html

В мире выявили максимальное число заражений коронавирусом

В мире выявили максимальное число заражений коронавирусом

На прошлой неделе зарегистрировано 5,2 миллиона заражений COVID-19, что является самым большим количеством заболеваний за неделю с начала пандемии, заявила на... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T20:20

2021-04-19T20:20

2021-04-19T23:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 19 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. На прошлой неделе зарегистрировано 5,2 миллиона заражений COVID-19, что является самым большим количеством заболеваний за неделю с начала пандемии, заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.По ее словам, в ряде стран при этом наблюдается смена возрастной категории заразившихся, что связано с социальной активностью людей, в частности, необходимостью выходить на работу и невозможностью соблюдать социальную дистанцию. Появление новых штаммов, в особенности В117, также влияет на увеличение количества новых заражений.Эксперт добавила, что отмечается и рост госпитализаций среди более молодого населения. Однако дети все также менее подвержены развитию тяжелых форм вируса.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире