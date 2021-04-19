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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728957518.html
Академии наук России и США планируют обсудить вопросы борьбы с COVID-19
Академии наук России и США планируют обсудить вопросы борьбы с COVID-19
Национальная академия наук США попросила своих коллег из Российской академии наук (РАН) собрать совместное совещание по вопросам борьбы с коронавирусной... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:56
2021-04-19T16:02
распространение коронавируса
владимир чехонин
коронавирус covid-19
российская академия наук
сша
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Национальная академия наук США попросила своих коллег из Российской академии наук (РАН) собрать совместное совещание по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, это мероприятие планируется провести в мае, сообщил вице-президент РАН Владимир Чехонин."Мы получили соответствущее письмо из Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки с просьбой провести первичное совещание, посвященное борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы планируем это совещание провести в конце мая", - сказал Чехонин в понедельник на общем собрании отделения медицинских наук РАН.По его словам, сейчас идет согласование сроков совещания и его тематик. Основными вопросами на совещании станут диагностика, лечение профилактика COVID-19, в том числе создание и применение вакцин от коронавируса.Кроме того, американская сторона предложила "не обходить стороной целый спектр экономических вопросов, к которым привела пандемия", добавил Чехонин.РАН и Национальная академия наук США в июле 2020 года в формате видеоконференции подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с COVID-19 - от эпидемиологических, вирусологических, молекулярно-биологических исследований до изучения социально-экономических и психологических последствий пандемии.
https://ria.ru/20210419/test-1728905984.html
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владимир чехонин, коронавирус covid-19, российская академия наук, сша

Академии наук России и США планируют обсудить вопросы борьбы с COVID-19

15:56 19.04.2021 (обновлено: 16:02 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Национальная академия наук США попросила своих коллег из Российской академии наук (РАН) собрать совместное совещание по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, это мероприятие планируется провести в мае, сообщил вице-президент РАН Владимир Чехонин.
"Мы получили соответствущее письмо из Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки с просьбой провести первичное совещание, посвященное борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы планируем это совещание провести в конце мая", - сказал Чехонин в понедельник на общем собрании отделения медицинских наук РАН.
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По его словам, сейчас идет согласование сроков совещания и его тематик. Основными вопросами на совещании станут диагностика, лечение профилактика COVID-19, в том числе создание и применение вакцин от коронавируса.
Кроме того, американская сторона предложила "не обходить стороной целый спектр экономических вопросов, к которым привела пандемия", добавил Чехонин.
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РАН и Национальная академия наук США в июле 2020 года в формате видеоконференции подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с COVID-19 - от эпидемиологических, вирусологических, молекулярно-биологических исследований до изучения социально-экономических и психологических последствий пандемии.
 
Распространение коронавирусаВладимир ЧехонинКоронавирус COVID-19Российская академия наукСША
 
 
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