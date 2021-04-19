https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728957518.html

Академии наук России и США планируют обсудить вопросы борьбы с COVID-19

Академии наук России и США планируют обсудить вопросы борьбы с COVID-19

Национальная академия наук США попросила своих коллег из Российской академии наук (РАН) собрать совместное совещание по вопросам борьбы с коронавирусной... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:56

2021-04-19T15:56

2021-04-19T16:02

распространение коронавируса

владимир чехонин

коронавирус covid-19

российская академия наук

сша

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Национальная академия наук США попросила своих коллег из Российской академии наук (РАН) собрать совместное совещание по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, это мероприятие планируется провести в мае, сообщил вице-президент РАН Владимир Чехонин."Мы получили соответствущее письмо из Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки с просьбой провести первичное совещание, посвященное борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы планируем это совещание провести в конце мая", - сказал Чехонин в понедельник на общем собрании отделения медицинских наук РАН.По его словам, сейчас идет согласование сроков совещания и его тематик. Основными вопросами на совещании станут диагностика, лечение профилактика COVID-19, в том числе создание и применение вакцин от коронавируса.Кроме того, американская сторона предложила "не обходить стороной целый спектр экономических вопросов, к которым привела пандемия", добавил Чехонин.РАН и Национальная академия наук США в июле 2020 года в формате видеоконференции подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с COVID-19 - от эпидемиологических, вирусологических, молекулярно-биологических исследований до изучения социально-экономических и психологических последствий пандемии.

https://ria.ru/20210419/test-1728905984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чехонин, коронавирус covid-19, российская академия наук, сша