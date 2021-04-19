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Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса

Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса

В России формируются сибирский и северо-западный варианты коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:53

2021-04-19T11:53

2021-04-19T12:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В России формируются сибирский и северо-западный варианты коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов", — сказала она на общем собрании Отделения медицинских наук РАН.Ранее Попова сообщала, что в Сибирском регионе есть определенные изменения коронавируса, выявляются его мутации, но они не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет.Так называемые национальные штаммы выявили уже во многих странах. Наиболее заразными по сравнению с исходным и другими разновидностями считаются "британский", "южноафриканский" и "бразильский". Первый обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, второй — в октябре, третий — в январе 2021-го.Единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, в научном сообществе нет.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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