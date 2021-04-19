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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728902146.html
Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
В России формируются сибирский и северо-западный варианты коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:53
2021-04-19T12:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В России формируются сибирский и северо-западный варианты коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов", — сказала она на общем собрании Отделения медицинских наук РАН.Ранее Попова сообщала, что в Сибирском регионе есть определенные изменения коронавируса, выявляются его мутации, но они не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет.Так называемые национальные штаммы выявили уже во многих странах. Наиболее заразными по сравнению с исходным и другими разновидностями считаются "британский", "южноафриканский" и "бразильский". Первый обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, второй — в октябре, третий — в январе 2021-го.Единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, в научном сообществе нет.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса

11:53 19.04.2021 (обновлено: 12:21 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В России формируются сибирский и северо-западный варианты коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов", — сказала она на общем собрании Отделения медицинских наук РАН.
Ранее Попова сообщала, что в Сибирском регионе есть определенные изменения коронавируса, выявляются его мутации, но они не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет.
Так называемые национальные штаммы выявили уже во многих странах. Наиболее заразными по сравнению с исходным и другими разновидностями считаются "британский", "южноафриканский" и "бразильский". Первый обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, второй — в октябре, третий — в январе 2021-го.
Единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, в научном сообществе нет.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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