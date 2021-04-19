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В России выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса
В России выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса
В России выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 южноафриканским штаммом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:25
2021-04-19T11:25
2021-04-19T11:44
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В России выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 южноафриканским штаммом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За этот период мы выделили 192 образца британского штамма, 21 – южноафриканского", - сказала Попова на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.
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РИА Новости
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российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, в мире