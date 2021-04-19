https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728896551.html

В России выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса

В России выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса

В России выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 южноафриканским штаммом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:25

2021-04-19T11:25

2021-04-19T11:44

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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анна попова

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В России выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 южноафриканским штаммом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За этот период мы выделили 192 образца британского штамма, 21 – южноафриканского", - сказала Попова на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, в мире