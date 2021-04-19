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В России за сутки выписали 6818 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 6818 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 6818 человек после COVID-19, за все время - 4 333 598, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:15
2021-04-19T11:15
2021-04-19T11:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 6818 человек после COVID-19, за все время - 4 333 598, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6818 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 333 598", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1089, Подмосковье - 462, Санкт-Петербурге - 332.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество