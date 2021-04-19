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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728894406.html
В Москве выявили 2279 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2279 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2279, Санкт-Петербурге - 692, Подмосковье - 592, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:14
2021-04-19T11:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2279, Санкт-Петербурге - 692, Подмосковье - 592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2279, 2. Санкт-Петербург - 692, 3. Московская область - 592", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области, Республике Алтай, Туве - по 1.
москва
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 2279 новых случаев заражения коронавирусом

11:14 19.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2279, Санкт-Петербурге - 692, Подмосковье - 592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 2279, 2. Санкт-Петербург - 692, 3. Московская область - 592", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области, Республике Алтай, Туве - по 1.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
 
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