https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728894406.html

В Москве выявили 2279 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2279 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2279, Санкт-Петербурге - 692, Подмосковье - 592, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:14

2021-04-19T11:14

2021-04-19T11:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780284_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_cbf15693ba9296e2ebe5319b399332fd.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2279, Санкт-Петербурге - 692, Подмосковье - 592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2279, 2. Санкт-Петербург - 692, 3. Московская область - 592", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области, Республике Алтай, Туве - по 1.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество