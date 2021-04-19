https://ria.ru/20210419/klimat-1728994811.html
Генсек ООН призвал предотвратить последствия изменения климата
Генсек ООН призвал предотвратить последствия изменения климата
Последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю климатических наблюдений в мире, в июне прошлого года в российском городе Верхоянске в Якутии была... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T19:19
2021-04-19T19:19
2021-04-19T19:19
россия
антониу гутерреш
климат
всемирная метеорологическая организация
оон
антарктида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569147699_0:132:2716:1660_1920x0_80_0_0_ab0982e9205d1bae2c108cfe606400ea.jpg
ООН, 19 апр – РИА Новости. Последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю климатических наблюдений в мире, в июне прошлого года в российском городе Верхоянске в Якутии была зафиксирована максимальная температура к северу от Полярного круга - плюс 38 градусов, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш, представляя доклад Всемирной метеорологической организации о состоянии климата в 2020 году."Данные в этом докладе должны всех нас насторожить", - сказал Гутерреш, призвав всех мировых лидеров ознакомиться с документом.По его словам, температура на планете в 2020 году оказалась на 1,2 градуса Цельсия теплее, чем в доиндустриальные времена. "Мы приближаемся к пределу в 1,5 градуса Цельсия, установленному научным сообществом. Мы на грани пропасти. Шесть лет, прошедших с 2015 года, были самыми жаркими за всю историю наблюдений. В июне температура достигла 38 градусов по Цельсию в Верхоянске в России, что является самой высокой зарегистрированной температурой где-либо к северу от Полярного круга", - подчеркнул генсек.Кроме того, отметил он, в мире продолжает расти концентрация основных парниковых газов. "Концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума - 410,5 миллионной доли. Это на 148% выше доиндустриальных уровней", - сказал Гутерреш.Генсек ООН обратил внимание и на сокращение льдов в Арктике и Антарктиде. В частности, сказал он, с сентября 2019 года по август 2020 года ледяной покров Гренландии потерял 152 миллиарда тонн льда.Количество тропических циклонов, добавил он, в мире за отчетный период было "выше среднего". Число циклонов, которым метеорологи дали имена, в прошлом году составило 98, сказал генсек ООН. Повсеместная засуха в Соединенных Штатах вызвала крупнейшие лесные пожары, когда-либо зарегистрированные в Калифорнии и Колорадо, в Бразилии засуха также вызвала серьезные лесные пожары, добавил Гутерреш."Наша задача ясна. Наука говорит нам, что для предотвращения наихудших последствий изменения климата мы должны ограничить повышение глобальной температуры показателем в 1,5 градуса от доиндустриального исходного уровня. Это означает сокращение к 2030 году глобальных выбросов парниковых газов на 45% по сравнению с уровнями 2010 года и достижение нулевых выбросов к 2050 году" - подчеркнул он, добавив, что нынешний год должен стать годом действий.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/poteplenie-1728064004.html
https://ria.ru/20210419/sammit-1728958931.html
россия
антарктида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569147699_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_6a28b82af9ed1acc7ebc178458e12a11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антониу гутерреш, климат, всемирная метеорологическая организация, оон, антарктида
ООН, 19 апр – РИА Новости.
Последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю климатических наблюдений в мире, в июне прошлого года в российском городе Верхоянске
в Якутии была зафиксирована максимальная температура к северу от Полярного круга - плюс 38 градусов, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш
, представляя доклад Всемирной метеорологической организации
о состоянии климата в 2020 году.
"Данные в этом докладе должны всех нас насторожить", - сказал Гутерреш, призвав всех мировых лидеров ознакомиться с документом.
По его словам, температура на планете в 2020 году оказалась на 1,2 градуса Цельсия теплее, чем в доиндустриальные времена. "Мы приближаемся к пределу в 1,5 градуса Цельсия, установленному научным сообществом. Мы на грани пропасти. Шесть лет, прошедших с 2015 года, были самыми жаркими за всю историю наблюдений. В июне температура достигла 38 градусов по Цельсию в Верхоянске в России
, что является самой высокой зарегистрированной температурой где-либо к северу от Полярного круга", - подчеркнул генсек.
Кроме того, отметил он, в мире продолжает расти концентрация основных парниковых газов. "Концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума - 410,5 миллионной доли. Это на 148% выше доиндустриальных уровней", - сказал Гутерреш.
Генсек ООН
обратил внимание и на сокращение льдов в Арктике
и Антарктиде. В частности, сказал он, с сентября 2019 года по август 2020 года ледяной покров Гренландии потерял 152 миллиарда тонн льда.
Количество тропических циклонов, добавил он, в мире за отчетный период было "выше среднего". Число циклонов, которым метеорологи дали имена, в прошлом году составило 98, сказал генсек ООН. Повсеместная засуха в Соединенных Штатах вызвала крупнейшие лесные пожары, когда-либо зарегистрированные в Калифорнии и Колорадо, в Бразилии засуха также вызвала серьезные лесные пожары, добавил Гутерреш.
"Наша задача ясна. Наука говорит нам, что для предотвращения наихудших последствий изменения климата мы должны ограничить повышение глобальной температуры показателем в 1,5 градуса от доиндустриального исходного уровня. Это означает сокращение к 2030 году глобальных выбросов парниковых газов на 45% по сравнению с уровнями 2010 года и достижение нулевых выбросов к 2050 году" - подчеркнул он, добавив, что нынешний год должен стать годом действий.