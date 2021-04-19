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Генсек ООН призвал предотвратить последствия изменения климата
Генсек ООН призвал предотвратить последствия изменения климата
Последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю климатических наблюдений в мире, в июне прошлого года в российском городе Верхоянске в Якутии была... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T19:19
2021-04-19T19:19
россия
антониу гутерреш
климат
всемирная метеорологическая организация
оон
антарктида
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ООН, 19 апр – РИА Новости. Последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю климатических наблюдений в мире, в июне прошлого года в российском городе Верхоянске в Якутии была зафиксирована максимальная температура к северу от Полярного круга - плюс 38 градусов, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш, представляя доклад Всемирной метеорологической организации о состоянии климата в 2020 году."Данные в этом докладе должны всех нас насторожить", - сказал Гутерреш, призвав всех мировых лидеров ознакомиться с документом.По его словам, температура на планете в 2020 году оказалась на 1,2 градуса Цельсия теплее, чем в доиндустриальные времена. "Мы приближаемся к пределу в 1,5 градуса Цельсия, установленному научным сообществом. Мы на грани пропасти. Шесть лет, прошедших с 2015 года, были самыми жаркими за всю историю наблюдений. В июне температура достигла 38 градусов по Цельсию в Верхоянске в России, что является самой высокой зарегистрированной температурой где-либо к северу от Полярного круга", - подчеркнул генсек.Кроме того, отметил он, в мире продолжает расти концентрация основных парниковых газов. "Концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума - 410,5 миллионной доли. Это на 148% выше доиндустриальных уровней", - сказал Гутерреш.Генсек ООН обратил внимание и на сокращение льдов в Арктике и Антарктиде. В частности, сказал он, с сентября 2019 года по август 2020 года ледяной покров Гренландии потерял 152 миллиарда тонн льда.Количество тропических циклонов, добавил он, в мире за отчетный период было "выше среднего". Число циклонов, которым метеорологи дали имена, в прошлом году составило 98, сказал генсек ООН. Повсеместная засуха в Соединенных Штатах вызвала крупнейшие лесные пожары, когда-либо зарегистрированные в Калифорнии и Колорадо, в Бразилии засуха также вызвала серьезные лесные пожары, добавил Гутерреш."Наша задача ясна. Наука говорит нам, что для предотвращения наихудших последствий изменения климата мы должны ограничить повышение глобальной температуры показателем в 1,5 градуса от доиндустриального исходного уровня. Это означает сокращение к 2030 году глобальных выбросов парниковых газов на 45% по сравнению с уровнями 2010 года и достижение нулевых выбросов к 2050 году" - подчеркнул он, добавив, что нынешний год должен стать годом действий.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/poteplenie-1728064004.html
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россия, антониу гутерреш, климат, всемирная метеорологическая организация, оон, антарктида

Генсек ООН призвал предотвратить последствия изменения климата

19:19 19.04.2021
 
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / K.M. Chaudary
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ООН, 19 апр – РИА Новости. Последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю климатических наблюдений в мире, в июне прошлого года в российском городе Верхоянске в Якутии была зафиксирована максимальная температура к северу от Полярного круга - плюс 38 градусов, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш, представляя доклад Всемирной метеорологической организации о состоянии климата в 2020 году.
"Данные в этом докладе должны всех нас насторожить", - сказал Гутерреш, призвав всех мировых лидеров ознакомиться с документом.
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По его словам, температура на планете в 2020 году оказалась на 1,2 градуса Цельсия теплее, чем в доиндустриальные времена. "Мы приближаемся к пределу в 1,5 градуса Цельсия, установленному научным сообществом. Мы на грани пропасти. Шесть лет, прошедших с 2015 года, были самыми жаркими за всю историю наблюдений. В июне температура достигла 38 градусов по Цельсию в Верхоянске в России, что является самой высокой зарегистрированной температурой где-либо к северу от Полярного круга", - подчеркнул генсек.
Кроме того, отметил он, в мире продолжает расти концентрация основных парниковых газов. "Концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума - 410,5 миллионной доли. Это на 148% выше доиндустриальных уровней", - сказал Гутерреш.
Генсек ООН обратил внимание и на сокращение льдов в Арктике и Антарктиде. В частности, сказал он, с сентября 2019 года по август 2020 года ледяной покров Гренландии потерял 152 миллиарда тонн льда.
Количество тропических циклонов, добавил он, в мире за отчетный период было "выше среднего". Число циклонов, которым метеорологи дали имена, в прошлом году составило 98, сказал генсек ООН. Повсеместная засуха в Соединенных Штатах вызвала крупнейшие лесные пожары, когда-либо зарегистрированные в Калифорнии и Колорадо, в Бразилии засуха также вызвала серьезные лесные пожары, добавил Гутерреш.
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"Наша задача ясна. Наука говорит нам, что для предотвращения наихудших последствий изменения климата мы должны ограничить повышение глобальной температуры показателем в 1,5 градуса от доиндустриального исходного уровня. Это означает сокращение к 2030 году глобальных выбросов парниковых газов на 45% по сравнению с уровнями 2010 года и достижение нулевых выбросов к 2050 году" - подчеркнул он, добавив, что нынешний год должен стать годом действий.
 
РоссияАнтониу ГутеррешКлиматВсемирная метеорологическая организацияООНАнтарктида
 
 
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