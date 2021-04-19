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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210419/kino-1728642711.html
Актер-орк из "Властелина колец" чуть не задохнулся на съемках франшизы
Актер-орк из "Властелина колец" чуть не задохнулся на съемках франшизы
Актер Стефан Уре, сыгравший орка во "Властелине колец", чуть не задохнулся на съемках франшизы, сообщает Independent. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T02:01
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культура
властелин колец
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Актер Стефан Уре, сыгравший орка во "Властелине колец", чуть не задохнулся на съемках франшизы, сообщает Independent.Инцидент произошел во время одной из ключевых сцен битвы второго фильма "Две башни", когда артист понял, что у него гипервентилляция и он не может глотать.Он пояснил, что вскоре к нему вернулось самообладание, и никто ничего не заметил.Уре признался, что не стал никому говорить об инциденте — это стоило бы создателям больших денег."Властелин колец: две крепости" считается одним из самых кассовых фильмов мира и занимает 14-е место в списке "250 лучших фильмов по версии IMDb".
https://ria.ru/20210413/kino-1604292110.html
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властелин колец, кино и сериалы, новости культуры

Актер-орк из "Властелина колец" чуть не задохнулся на съемках франшизы

02:01 19.04.2021
 
© New Line Cinema (2002)Кадр из фильма "Властелин колец: Две крепости"
Кадр из фильма Властелин колец: Две крепости - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© New Line Cinema (2002)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Актер Стефан Уре, сыгравший орка во "Властелине колец", чуть не задохнулся на съемках франшизы, сообщает Independent.
Инцидент произошел во время одной из ключевых сцен битвы второго фильма "Две башни", когда артист понял, что у него гипервентилляция и он не может глотать.

"Чем больше на меня находила паника, тем хуже становилось, у меня никогда не было такой панической атаки. Я еле сдерживался, чтобы не сорвать с себя маску орка", — рассказал актер.

Он пояснил, что вскоре к нему вернулось самообладание, и никто ничего не заметил.
Уре признался, что не стал никому говорить об инциденте — это стоило бы создателям больших денег.
© New Line Cinema (2002)Кадр из фильма "Властелин колец: Две крепости"
Кадр из фильма Властелин колец: Две крепости
1 из 3
Кадр из фильма "Властелин колец: Две крепости"
© New Line Cinema (2002)
© New Line Cinema (2001)

Сцена из франшизы "Властелин колец"

Кадр из фильма Властелин колец
2 из 3

Сцена из франшизы "Властелин колец"

© New Line Cinema (2001)
© New Line Cinema (2003)

Фрагмент фильма "Властелин колец: Возвращение короля"

Кадр из фильма Властелин колец: Возвращение короля
3 из 3

Фрагмент фильма "Властелин колец: Возвращение короля"

© New Line Cinema (2003)
1 из 3
Кадр из фильма "Властелин колец: Две крепости"
© New Line Cinema (2002)
2 из 3

Сцена из франшизы "Властелин колец"

© New Line Cinema (2001)
3 из 3

Фрагмент фильма "Властелин колец: Возвращение короля"

© New Line Cinema (2003)

"Если бы я сорвал с себя маску, то день бы пропал зря — это стоило бы десятки тысяч долларов", — сказал актер.

"Властелин колец: две крепости" считается одним из самых кассовых фильмов мира и занимает 14-е место в списке "250 лучших фильмов по версии IMDb".
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