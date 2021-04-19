Актер-орк из "Властелина колец" чуть не задохнулся на съемках франшизы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Актер Стефан Уре, сыгравший орка во "Властелине колец", чуть не задохнулся на съемках франшизы, сообщает Independent.Инцидент произошел во время одной из ключевых сцен битвы второго фильма "Две башни", когда артист понял, что у него гипервентилляция и он не может глотать.Он пояснил, что вскоре к нему вернулось самообладание, и никто ничего не заметил.Уре признался, что не стал никому говорить об инциденте — это стоило бы создателям больших денег."Властелин колец: две крепости" считается одним из самых кассовых фильмов мира и занимает 14-е место в списке "250 лучших фильмов по версии IMDb".
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