Кровь, любовь, драконы: "Игре престолов" исполнилось десять лет
Убивать главного героя в начале сериала — да кто так делает? Джордж Мартин и сценаристы "Игры престолов". Они дали понять, что сочувствовать никому не будут.
В предпоследнем эпизоде первого сезона зрители в напряжении ждали решения новоиспеченного короля об участи его десницы, Неда Старка (Шон Бин).
Приказ Джоффри казнить справедливого северянина потряс даже тех, кто читал книгу. Смерть старшего Старка положила начало кровавым междоусобицам в Семи Королевствах.
Убивать главного героя в начале сериала — да кто так делает? Джордж Мартин и сценаристы "Игры престолов". Они дали понять, что сочувствовать никому не будут.
В предпоследнем эпизоде первого сезона зрители в напряжении ждали решения новоиспеченного короля об участи его десницы, Неда Старка (Шон Бин).
Приказ Джоффри казнить справедливого северянина потряс даже тех, кто читал книгу. Смерть старшего Старка положила начало кровавым междоусобицам в Семи Королевствах.
Уже во втором сезоне создатели "Игры престолов" показали, что такое настоящий размах. Битва при Черноводной гавани — ключевое сражение в Войне пяти королей (Джоффри, Ренли, Станниса Баратеонов и Робба Старка).
Кровавая сеча и взрывы "дикого огня" инфернального зеленого цвета впечатляют.
Уже во втором сезоне создатели "Игры престолов" показали, что такое настоящий размах. Битва при Черноводной гавани — ключевое сражение в Войне пяти королей (Джоффри, Ренли, Станниса Баратеонов и Робба Старка).
Кровавая сеча и взрывы "дикого огня" инфернального зеленого цвета впечатляют.
Кстати, карма существует и в Вестеросе. Джоффри, так несправедливо обошедшийся с Недом Старком, получил по заслугам через три сезона.
Король-садист потерял бдительность на собственной свадьбе, которую прозвали "Пурпурной". В разгар пиршества он выпил кубок вина, которое оказалось отравленным. Джоффри погиб в муках — как потом стало ясно, по плану бабушки невесты, Оленны Тирелл.
Снята сцена мучительной смерти от яда до жути реалистично. Просто шок и ужас!
Кстати, карма существует и в Вестеросе. Джоффри, так несправедливо обошедшийся с Недом Старком, получил по заслугам через три сезона.
Король-садист потерял бдительность на собственной свадьбе, которую прозвали "Пурпурной". В разгар пиршества он выпил кубок вина, которое оказалось отравленным. Джоффри погиб в муках — как потом стало ясно, по плану бабушки невесты, Оленны Тирелл.
Снята сцена мучительной смерти от яда до жути реалистично. Просто шок и ужас!
Вообще, с бракосочетаниями в Вестеросе непросто. Обычно ни к чему хорошему они не приводят. "Красная свадьба" в третьем сезоне — образец жестокости и кровопролития.
Робб Старк (Ричард Мэдден) и его армия отмечали брак Эдмура Талли и дочери Уолдера Фрея.
Настоящую резню на пиршестве устроил Тайвин Ланнистер. Погибли Робб, его беременная жена Талиса и мать Кейтилин.
На создание этой сцены Джорджа Мартина вдохновил "Черный ужин": в XV веке король Шотландии перебил вождей клана Дугласов во время пира в Эдинбургском замке.
Вообще, с бракосочетаниями в Вестеросе непросто. Обычно ни к чему хорошему они не приводят. "Красная свадьба" в третьем сезоне — образец жестокости и кровопролития.
Робб Старк (Ричард Мэдден) и его армия отмечали брак Эдмура Талли и дочери Уолдера Фрея.
Настоящую резню на пиршестве устроил Тайвин Ланнистер. Погибли Робб, его беременная жена Талиса и мать Кейтилин.
На создание этой сцены Джорджа Мартина вдохновил "Черный ужин": в XV веке король Шотландии перебил вождей клана Дугласов во время пира в Эдинбургском замке.
Одна из "фишек", прославивших сериал, — очень откровенные сцены.
Пожалуй, самый запоминающийся из подобных эпизодов — брачная ночь кхала Дрого (Джейсон Момоа), предводителя кочевого народа дотракийцев, и Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк). Она была совсем не романтичной, сплошное унижение, боль и насилие.
Вообще, миниатюрная блондинка Дейенерис часто появлялась в кадре обнаженной, но именно брачная ночь произвела на зрителей шокирующее впечатление. Сам Джордж Мартин признался, что даже в книге эта сцена описана не так брутально.
Одна из "фишек", прославивших сериал, — очень откровенные сцены.
Пожалуй, самый запоминающийся из подобных эпизодов — брачная ночь кхала Дрого (Джейсон Момоа), предводителя кочевого народа дотракийцев, и Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк). Она была совсем не романтичной, сплошное унижение, боль и насилие.
Вообще, миниатюрная блондинка Дейенерис часто появлялась в кадре обнаженной, но именно брачная ночь произвела на зрителей шокирующее впечатление. Сам Джордж Мартин признался, что даже в книге эта сцена описана не так брутально.
На этой сцене из пятого сезона отворачивались от экранов самые хардкорные поклонники саги. Пожалуй, главный мезальянс сериала — брак тихой Сансы Старк (Софи Тернер) и садиста Рамси Болтона (Иван Реон).
Подозревать неладное зрители начинают перед церемонией бракосочетания, когда служанка Сансы перечисляет предыдущих женщин Рамси. И рассказывает, что он натравливал собак на неугодных ему наложниц.
Из-за жестких надругательств над Старк этот эпизод под названием "Непокорные, несгибаемые, несломленные" получил самый низкий рейтинг из всех серий на тот момент.
Хотя именно после него Санса перерождается и показывает, что такое настоящий "северный" характер.
На этой сцене из пятого сезона отворачивались от экранов самые хардкорные поклонники саги. Пожалуй, главный мезальянс сериала — брак тихой Сансы Старк (Софи Тернер) и садиста Рамси Болтона (Иван Реон).
Подозревать неладное зрители начинают перед церемонией бракосочетания, когда служанка Сансы перечисляет предыдущих женщин Рамси. И рассказывает, что он натравливал собак на неугодных ему наложниц.
Из-за жестких надругательств над Старк этот эпизод под названием "Непокорные, несгибаемые, несломленные" получил самый низкий рейтинг из всех серий на тот момент.
Хотя именно после него Санса перерождается и показывает, что такое настоящий "северный" характер.
Серсея Ланнистер — один из самых неоднозначных персонажей в Вестеросе. Вероломная, жестокая, порочная, но смелая и решительная.
Тем более неожиданной и шокирующей стала "дорога позора" в пятом сезоне: когда Серсею для искупления грехов остригли и заставили обнаженной пройти по улицам Королевской гавани, столице Семи Королевств. По пути разъяренная толпа бросала в нее всякий мусор и выкрикивала грязные ругательства.
Потом, конечно, Серсея отыграется. Но это покаяние выглядело чудовищно.
Интересно, что Джорджа Мартина вдохновила на этот эпизод реальная средневековая история. После смерти короля Эдуарда IV его любовницу Джейн Шор заставили каяться таким же образом. Считалось, что это должно сломить женскую гордость (одна из главных черт характера Серсеи).
Серсея Ланнистер — один из самых неоднозначных персонажей в Вестеросе. Вероломная, жестокая, порочная, но смелая и решительная.
Тем более неожиданной и шокирующей стала "дорога позора" в пятом сезоне: когда Серсею для искупления грехов остригли и заставили обнаженной пройти по улицам Королевской гавани, столице Семи Королевств. По пути разъяренная толпа бросала в нее всякий мусор и выкрикивала грязные ругательства.
Потом, конечно, Серсея отыграется. Но это покаяние выглядело чудовищно.
Интересно, что Джорджа Мартина вдохновила на этот эпизод реальная средневековая история. После смерти короля Эдуарда IV его любовницу Джейн Шор заставили каяться таким же образом. Считалось, что это должно сломить женскую гордость (одна из главных черт характера Серсеи).
Понятно, что с лирикой в "Игре престолов" не очень. Наверное, поэтому создатели решили ввести в сюжет очень своеобразный любовный треугольник, полный юмора и иронии.
В первых сезонах зрители догадываются о привязанности рыцаря Бриенны Тарт (Гвендолин Кристи) к Джейме Ланнистеру (Николай Костер-Вальдау). А к финалу саги в их странные отношения влезает лидер Одичалых Тормунд. Он впечатлен силой, отвагой и ростом женщины и пытается с ней флиртовать как может — грубовато и неумело.
Этот любовный треугольник породил множество мемов в Сети. А еще стал отдушиной для поклонников саги, которым не хватало счастливых линий в сериале.
Понятно, что с лирикой в "Игре престолов" не очень. Наверное, поэтому создатели решили ввести в сюжет очень своеобразный любовный треугольник, полный юмора и иронии.
В первых сезонах зрители догадываются о привязанности рыцаря Бриенны Тарт (Гвендолин Кристи) к Джейме Ланнистеру (Николай Костер-Вальдау). А к финалу саги в их странные отношения влезает лидер Одичалых Тормунд. Он впечатлен силой, отвагой и ростом женщины и пытается с ней флиртовать как может — грубовато и неумело.
Этот любовный треугольник породил множество мемов в Сети. А еще стал отдушиной для поклонников саги, которым не хватало счастливых линий в сериале.
Самая масштабная, дорогостоящая, громкая и динамичная сцена всего шоу — Битва бастардов в шестом сезоне. В ней армия Джона Сноу (Кит Харрингтон) сражается с войском Рамси Болтона за Винтерфелл. Сноу и Санса Старк намерены отбить родовой замок у Болтона и восстановить власть над Севером.
По размаху напоминает битвы из "Властелина колец". Неудивительно, ведь съемки длились 25 дней, в них участвовали 500 человек массовки, 600 членов съемочной команды и 70 лошадей!
Самая масштабная, дорогостоящая, громкая и динамичная сцена всего шоу — Битва бастардов в шестом сезоне. В ней армия Джона Сноу (Кит Харрингтон) сражается с войском Рамси Болтона за Винтерфелл. Сноу и Санса Старк намерены отбить родовой замок у Болтона и восстановить власть над Севером.
По размаху напоминает битвы из "Властелина колец". Неудивительно, ведь съемки длились 25 дней, в них участвовали 500 человек массовки, 600 членов съемочной команды и 70 лошадей!
То, что "зима близко", зрителей предупреждали с первой серии. Но никто не предполагал, что стычки с белыми ходоками за Стеной превратятся в Великую войну.
В седьмом сезоне Король Ночи привел армию оживших трупов людей и животных, великанов и белых ходоков к одному из замков Ночного дозора. Сам властелин рассекал на ледодыщащем драконе. Ужасающий эпизод!
Зима не близко — она уже здесь.
То, что "зима близко", зрителей предупреждали с первой серии. Но никто не предполагал, что стычки с белыми ходоками за Стеной превратятся в Великую войну.
В седьмом сезоне Король Ночи привел армию оживших трупов людей и животных, великанов и белых ходоков к одному из замков Ночного дозора. Сам властелин рассекал на ледодыщащем драконе. Ужасающий эпизод!
Зима не близко — она уже здесь.