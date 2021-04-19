Кровь, любовь, драконы: "Игре престолов" исполнилось десять лет

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Убивать главного героя в начале сериала — да кто так делает? Джордж Мартин и сценаристы "Игры престолов". Они дали понять, что сочувствовать никому не будут.

В предпоследнем эпизоде первого сезона зрители в напряжении ждали решения новоиспеченного короля об участи его десницы, Неда Старка (Шон Бин).

Приказ Джоффри казнить справедливого северянина потряс даже тех, кто читал книгу. Смерть старшего Старка положила начало кровавым междоусобицам в Семи Королевствах.