https://ria.ru/20210419/kiberataki-1728865916.html

МИД отметил рост кибератак на сайт ведомства

МИД отметил рост кибератак на сайт ведомства

Кибератаки на ресурсы МИД России в последнее время участились, для них используются в том числе подсети американских компаний, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T04:23

2021-04-19T04:23

2021-04-19T04:23

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514210_0:3:3190:1797_1920x0_80_0_0_0287c11ca10237191ad20f2810f83d40.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кибератаки на ресурсы МИД России в последнее время участились, для них используются в том числе подсети американских компаний, рассказали РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.Как пояснили РИА Новости в ведомстве, "все атаки успешно отражаются с помощью имеющихся в МИД России средств информационной безопасности"."Они не оказывают деструктивного воздействия на целостность официальных сайтов министерства и его представительств за рубежом", - подчеркнули в МИД.

https://ria.ru/20210415/kiberataki-1728444418.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), происшествия