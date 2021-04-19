МИД отметил рост кибератак на сайт ведомства
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кибератаки на ресурсы МИД России в последнее время участились, для них используются в том числе подсети американских компаний, рассказали РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Информационные ресурсы МИД России постоянно находятся в фокусе внимания киберпреступников, использующих для своих акций подсети европейских, американских и азиатских хостинг-компаний. В последнее время отмечается рост количества инцидентов, связанных с блокированием доступности интернет-портала МИД России", - заявили в МИД РФ, отвечая на вопрос, существуют ли риски усиления хакерских атак на структуры МИД, в том числе загранучреждений, в текущем году в связи с предстоящими в России выборами.
Как пояснили РИА Новости в ведомстве, "все атаки успешно отражаются с помощью имеющихся в МИД России средств информационной безопасности".
"Они не оказывают деструктивного воздействия на целостность официальных сайтов министерства и его представительств за рубежом", - подчеркнули в МИД.
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