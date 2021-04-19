https://ria.ru/20210419/kazaki-1728636257.html

От Ермака до Путина: кто стал героем современных казаков

От Ермака до Путина: кто стал героем современных казаков

Казаки всегда играли особую роль в истории и судьбе Российского государства. Об их ценностях и идеалах, пронесенных сквозь века, а также о том, кого можно... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:00

2021-04-19T10:00

2021-04-19T10:01

сергей чеботарев

российское казачество

российское казачество

россия

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Казаки всегда играли особую роль в истории и судьбе Российского государства. Об их ценностях и идеалах, пронесенных сквозь века, а также о том, кого можно назвать героями современного казачества, рассказали ректор МГТУ им. Разумовского (Первого Казачьего университета) Сергей Чеботарев и политолог, советник Верховного атамана Союза казаков – воинов России и Зарубежья Антон Бредихин, а также сибирский казак Андрей Ростовщиков.По его словам, среди казаков, завоевывавших Сибирь и Дальний Восток, именно Ермак показал пример того, что новые земли надо не просто покорять, а непременно осваивать, что местные жители должны увидеть пользу от вхождения в состав России.Еще одна неординарная личность – атаман Матвей Иванович Платов, возглавлявший Войско Донское в первой четверти XIX века. "Как никто другой, он умел завоевать доверие окружающих, был справедлив, отличался энергией и находчивостью – словом, обладал качествами, особо ценимыми казаками в своих атаманах, качествами, которые важны и сегодняшним руководителям", – подчеркнул Сергей Чеботарев.Ермак и Матвей Платов помогли сформировать основы воинского духа казачьего общества, добавил Антон Бредихин. "Платов даже стал брендом казачества за рубежом. До сих пор сохраняется память о нем как о человеке, который смог заложить положительные моменты восприятия казаков европейцами", – подчеркнул политолог. Герой войны и писательЕще одним позитивным символом стал донской казак, полный кавалер ордена Святого Георгия, участник Первой мировой и Великой Отечественной войны Константин Недорубов. Одним из его главных подвигов стал бой у станицы Кущевской. "2 августа 1942 года его эскадрон уничтожил свыше 200 солдат противника, из которых 70 солдат и офицеров зарубил он лично. За этот подвиг ему присвоено звание Героя Советского Союза", – рассказал Чеботарев. Говоря об истории казачества и людях, повлиявших на формирование образа казаков, невозможно пройти мимо писателя Михаила Шолохова – лауреата Нобелевской премии по литературе за роман-эпопею "Тихий Дон". "В нем было представлено энциклопедически широкое, аналитическое изображение казачества. Оно проявило себя как в описаниях характеров героев и исторических событий первой четверти XX века, так и в насыщенности красок при изображении жизни природы, казачьего быта, запечатленных ярким и образным языком", – отметил Чеботарев. При этом, по словам ректора Казачьего университета, кроме выдающихся литературных творений Шолохов известен принципиальной позицией в отстаивании интересов казаков, стремлением сохранить казачьи традиции, что стало примером для многих людей. Сквозь векаКакие же ценности и идеалы можно назвать главными для казачества?"Прежде всего это братство, которое проявляется в общинной жизни, в товариществе и взаимовыручке, что во все времена отличало казачество. Далее это православие и следование православным ценностям в жизни", – подчеркнул Сергей Чеботарев.Сибирский казак из Тюменской области Андрей Ростовщиков уверен, что натура и сущность настоящего казака определяется словосочетанием "православный воин".При этом казаки всегда мирно жили с людьми других вероисповеданий, отметил Бредихин.Еще один немаловажный принцип в идеологии казачества – государственный патриотизм, который в широком смысле слова проявляется в любви к родной стране, а в узком – в любви к своему родному краю, что предопределяет следование воинскому и гражданскому долгу, служение Родине, казачеству (своему войску, станице, хутору), семье, подчеркнул Сергей Чеботарев.Политолог Бредихин в свою очередь добавил, что немалую роль для казаков играет воинский характер их самосознания и жизненного уклада."Любой казак, будь он военный или гражданский, – воин. Это утверждение, с которым спорить вообще нельзя. Именно поэтому, находясь даже на гражданской службе, многие казаки идут в дружины, участвуют в территориальных ротах обороны или формируют казачьи дивизии. Казаки – наследники того духа вольности, который был раньше", – сказал он.Одним из основополагающих принципов идеологии казаков можно считать и их уверенность в своем историческом предназначении как хранителей традиционных российских ценностей, традиционной культуры, отметил Сергей Чеботарев."За многие века у казаков сформировалась стройная система ценностей, которые можно определить наличием существования исторического и этносоциального, культурного кода казака, поведенческого кодекса чести", – подчеркнул он. Кроме того, по словам Андрея Ростовщикова, казаки неуклонно соблюдают прочно укоренившиеся традиции и передают их в семьях подрастающим поколениям: "Стараемся укреплять семейные ценности. Если в садиках и школах в играх вместе с детьми преимущественно участвуют женщины, то мы вовлекаем отцов, дедушек. Они учат ребят фланкировке, стреляют по мишеням из лука и винтовок".Новое время – новые героиОднако жизнь идет, меняется государственный строй, а вместе с ним устои и идеалы общества. Герои прошлого до сих пор вдохновляют подрастающее поколение, но новому времени нужны новые же, современные лидеры, способные стать примером для юных россиян.По словам Сергея Чеботарева, сегодня часто можно услышать от людей старшего поколения, что у детей и молодежи нет достойных идеалов для подражания. Однако он уверен, что и в наше время можно найти довольно много людей, которые могут стать ролевой моделью."Безусловно, нравственным ориентиром для подрастающего поколения может стать президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Он стал во главе нашего государства в сложное время, но благодаря своей ориентации на служение Родине, высоким нравственным качествам смог вместе со своей командой в кратчайшие сроки вывести Россию из системного кризиса, повысить благосостояние подавляющего большинства россиян, укрепить авторитет нашей страны на международной арене", – сказал глава вуза.Также важно, чтобы в число значимых взрослых для молодого поколения вошли казаки-наставники, атаманы казачьих обществ и казачьих организаций, педагоги – казаки и казачки, священники – духовники, которые помогут им следовать принципам казачьей жизни, добавил ректор. В свою очередь Антон Бредихин отметил, что уже сегодня есть много достойных атаманов, которые заслуживают попасть в казачью летопись, стать образцами для казачат, но все это – дело времени. "В любом случае казаки сегодня – достойные потомки своих предков", – заключил он.

https://ria.ru/20210415/muzey-1728450957.html

https://ria.ru/20210226/konferentsiya-1599145350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей чеботарев, российское казачество, россия