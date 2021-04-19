https://ria.ru/20210419/kazakhstan-1728870245.html

В Казахстане первый компонент "Спутника V" получили 695 875 человек

В Казахстане первый компонент "Спутника V" получили 695 875 человек

Первый компонент вакцины против коронавируса "Спутник V" в Казахстане получили более 695 тысячи человек, сообщило в понедельник министерство здравоохранения... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T07:54

2021-04-19T07:54

2021-04-19T07:54

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

казахстан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602523271_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c7a1a47f3991fe8996d42cf4ca6607f0.jpg

НУР-СУЛТАН, 19 апр - РИА Новости. Первый компонент вакцины против коронавируса "Спутник V" в Казахстане получили более 695 тысячи человек, сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики.Из данных министерства, опубликованных в понедельник, следует, что первый компонент вакцины "Спутник V" получили 695 875 человек, второй - 118 801.В Казахстане проводится вакцинация российским препаратом "Спутник V". Первые дозы вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В ближайшее время ожидается регистрация казахстанской вакцины от коронавируса, она находится на третьей стадии клинических исследований. Предполагается, что вакцинация казахстанским препаратом начнется в конце апреля. Кроме того, министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщал, что республика ведет переговоры с различными поставщиками вакцин, включая американских и китайских.

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, казахстан, в мире