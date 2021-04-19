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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210419/kazakhstan-1728870245.html
В Казахстане первый компонент "Спутника V" получили 695 875 человек
В Казахстане первый компонент "Спутника V" получили 695 875 человек
Первый компонент вакцины против коронавируса "Спутник V" в Казахстане получили более 695 тысячи человек, сообщило в понедельник министерство здравоохранения... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T07:54
2021-04-19T07:54
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 19 апр - РИА Новости. Первый компонент вакцины против коронавируса "Спутник V" в Казахстане получили более 695 тысячи человек, сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики.Из данных министерства, опубликованных в понедельник, следует, что первый компонент вакцины "Спутник V" получили 695 875 человек, второй - 118 801.В Казахстане проводится вакцинация российским препаратом "Спутник V". Первые дозы вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В ближайшее время ожидается регистрация казахстанской вакцины от коронавируса, она находится на третьей стадии клинических исследований. Предполагается, что вакцинация казахстанским препаратом начнется в конце апреля. Кроме того, министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщал, что республика ведет переговоры с различными поставщиками вакцин, включая американских и китайских.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, казахстан, в мире

В Казахстане первый компонент "Спутника V" получили 695 875 человек

07:54 19.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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НУР-СУЛТАН, 19 апр - РИА Новости. Первый компонент вакцины против коронавируса "Спутник V" в Казахстане получили более 695 тысячи человек, сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики.
Из данных министерства, опубликованных в понедельник, следует, что первый компонент вакцины "Спутник V" получили 695 875 человек, второй - 118 801.
В Казахстане проводится вакцинация российским препаратом "Спутник V". Первые дозы вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В ближайшее время ожидается регистрация казахстанской вакцины от коронавируса, она находится на третьей стадии клинических исследований. Предполагается, что вакцинация казахстанским препаратом начнется в конце апреля. Кроме того, министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщал, что республика ведет переговоры с различными поставщиками вакцин, включая американских и китайских.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКазахстанВ мире
 
 
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