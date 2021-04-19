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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210419/kapital-1728960931.html
На Ямале многодетные семьи кочевников получат "чумовой капитал"
На Ямале многодетные семьи кочевников получат "чумовой капитал"
Многодетные семьи кочевников в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат "чумовой капитал", сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:14
2021-04-19T16:14
ямало-ненецкий автономный округ
россия
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
надымский район
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Многодетные семьи кочевников в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат "чумовой капитал", сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона."При рождении третьего ребенка семьи кочевников получат "чумовой капитал". О таком решении глава региона Дмитрий Артюхов сообщил в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе 25 марта. Комплект включает нюки из оленьей шкуры и брезента, шесты для чума, печь, доски и две нарты. Стоимость одного комплекта - свыше полумиллиона рублей", - говорится в сообщении.Комплект чума и нарт будет бесплатно предоставлен молодой семье при рождении или усыновлении третьего ребенка после 1 января 2021 года. Одно из важнейших условий для таких семей при получении меры поддержки - ведение кочевого образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Возраст родителя на момент обращения за комплектом чума не должен превышать 36 лет.Потребуется представить заявление, копию паспорта гражданина РФ и согласие на обработку персональных данных. Мера поддержки предоставляется по месту ведения молодой семьей кочевого образа жизни органами местного самоуправления Приуральского, Шурышкарского, Пуровского, Ямальского, Тазовского, Надымского районов и города Салехарда."Губернатором Ямала поручено поддержать кочевые семьи, в которых появился третий ребенок. Теперь молодые родители смогут самостоятельно вести хозяйство, воспитывать детей с уверенностью в будущем своей семьи, сохраняя самобытные устои и традиции. Также мы ожидаем, что новая мера повысит предпринимательскую активность, ведь есть люди, которые занимаются изготовлением продукции традиционных промыслов, чумов, шестов. Новая мера позволит им реализовывать свою продукцию", - приводятся в сообщении слова директора департамента по делам коренных малочисленных народов Севера автономного округа Инны Сотруевой.Предоставление "чумового капитала" не отменяет право на получение сертификата регионального материнского капитала. Прием документов для предоставления "чумового капитала" начнется в ближайшее время.По данным властей, получением новой меры в форме комплекта чума и нарт могут воспользоваться 11 молодых семей кочевников из Ямальского, Пуровского, Тазовского и Приуральского районов.
https://ria.ru/20210317/yamal-1601632878.html
https://ria.ru/20201216/uchitelya-1589458213.html
россия
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россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, надымский район, общество

На Ямале многодетные семьи кочевников получат "чумовой капитал"

16:14 19.04.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Многодетные семьи кочевников в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат "чумовой капитал", сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"При рождении третьего ребенка семьи кочевников получат "чумовой капитал". О таком решении глава региона Дмитрий Артюхов сообщил в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе 25 марта. Комплект включает нюки из оленьей шкуры и брезента, шесты для чума, печь, доски и две нарты. Стоимость одного комплекта - свыше полумиллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Комплект чума и нарт будет бесплатно предоставлен молодой семье при рождении или усыновлении третьего ребенка после 1 января 2021 года. Одно из важнейших условий для таких семей при получении меры поддержки - ведение кочевого образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Возраст родителя на момент обращения за комплектом чума не должен превышать 36 лет.
Потребуется представить заявление, копию паспорта гражданина РФ и согласие на обработку персональных данных. Мера поддержки предоставляется по месту ведения молодой семьей кочевого образа жизни органами местного самоуправления Приуральского, Шурышкарского, Пуровского, Ямальского, Тазовского, Надымского районов и города Салехарда.
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"Губернатором Ямала поручено поддержать кочевые семьи, в которых появился третий ребенок. Теперь молодые родители смогут самостоятельно вести хозяйство, воспитывать детей с уверенностью в будущем своей семьи, сохраняя самобытные устои и традиции. Также мы ожидаем, что новая мера повысит предпринимательскую активность, ведь есть люди, которые занимаются изготовлением продукции традиционных промыслов, чумов, шестов. Новая мера позволит им реализовывать свою продукцию", - приводятся в сообщении слова директора департамента по делам коренных малочисленных народов Севера автономного округа Инны Сотруевой.
Предоставление "чумового капитала" не отменяет право на получение сертификата регионального материнского капитала. Прием документов для предоставления "чумового капитала" начнется в ближайшее время.
По данным властей, получением новой меры в форме комплекта чума и нарт могут воспользоваться 11 молодых семей кочевников из Ямальского, Пуровского, Тазовского и Приуральского районов.
 
Ямало-Ненецкий автономный округРоссияДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалНадымский районОбщество
 
 
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