Ульянов рассказал о консультациях России и США по антииранским санкциям
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
"Делегации России и США на венских переговорах провели полезные двусторонние консультации по вопросам, относящимся к отмене антииранских санкций США и возвращению Ирана к полному выполнению его ядерных обязательств по СВПД", - написал Ульянов в Twitter.
Делегации #Россия и # США на венских переговорах провели полезные двусторонние консультации по вопросам, относящимся к отмене антииранских санкций США и возвращению #Иран к полному выполнению его ядерных обязательств по #СВПД. pic.twitter.com/PE8vFIrKWR— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 19, 2021
В Вене на протяжении двух недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке на уровне политдиректоров, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. В пятницу впервые состоялась встреча глав делегаций стран-участниц сделки с главой американской делегации, которая в это время также находится в Вене, но в переговорах не участвует. Встреча прошла без участия иранцев, которые по-прежнему категорически не готовы контактировать с американцами. По словам Ульянова, участникам СВПД стало понятнее, как именно Вашингтон видит процесс снятия санкций с Тегерана.
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