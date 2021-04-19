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Ульянов рассказал о консультациях России и США по антииранским санкциям
Ульянов рассказал о консультациях России и США по антииранским санкциям
Россия и США провели полезные консультации в Вене по отмене американских санкций и возвращению Ирана к полному выполнению обязательств по СВПД, сообщил... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:18
2021-04-19T15:18
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
сша
в мире
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ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Россия и США провели полезные консультации в Вене по отмене американских санкций и возвращению Ирана к полному выполнению обязательств по СВПД, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Делегации России и США на венских переговорах провели полезные двусторонние консультации по вопросам, относящимся к отмене антииранских санкций США и возвращению Ирана к полному выполнению его ядерных обязательств по СВПД", - написал Ульянов в Twitter.В Вене на протяжении двух недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке на уровне политдиректоров, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. В пятницу впервые состоялась встреча глав делегаций стран-участниц сделки с главой американской делегации, которая в это время также находится в Вене, но в переговорах не участвует. Встреча прошла без участия иранцев, которые по-прежнему категорически не готовы контактировать с американцами. По словам Ульянова, участникам СВПД стало понятнее, как именно Вашингтон видит процесс снятия санкций с Тегерана.
https://ria.ru/20210413/iran-1728074693.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, сша, в мире

Ульянов рассказал о консультациях России и США по антииранским санкциям

15:18 19.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Россия и США провели полезные консультации в Вене по отмене американских санкций и возвращению Ирана к полному выполнению обязательств по СВПД, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Делегации России и США на венских переговорах провели полезные двусторонние консультации по вопросам, относящимся к отмене антииранских санкций США и возвращению Ирана к полному выполнению его ядерных обязательств по СВПД", - написал Ульянов в Twitter.
В Вене на протяжении двух недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке на уровне политдиректоров, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. В пятницу впервые состоялась встреча глав делегаций стран-участниц сделки с главой американской делегации, которая в это время также находится в Вене, но в переговорах не участвует. Встреча прошла без участия иранцев, которые по-прежнему категорически не готовы контактировать с американцами. По словам Ульянова, участникам СВПД стало понятнее, как именно Вашингтон видит процесс снятия санкций с Тегерана.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил УльяновСШАВ мире
 
 
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