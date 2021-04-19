https://ria.ru/20210419/iran-1728948964.html

Ульянов рассказал о консультациях России и США по антииранским санкциям

Ульянов рассказал о консультациях России и США по антииранским санкциям

Россия и США провели полезные консультации в Вене по отмене американских санкций и возвращению Ирана к полному выполнению обязательств по СВПД, сообщил... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:18

2021-04-19T15:18

2021-04-19T15:18

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

михаил ульянов

сша

в мире

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ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Россия и США провели полезные консультации в Вене по отмене американских санкций и возвращению Ирана к полному выполнению обязательств по СВПД, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Делегации России и США на венских переговорах провели полезные двусторонние консультации по вопросам, относящимся к отмене антииранских санкций США и возвращению Ирана к полному выполнению его ядерных обязательств по СВПД", - написал Ульянов в Twitter.В Вене на протяжении двух недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке на уровне политдиректоров, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. В пятницу впервые состоялась встреча глав делегаций стран-участниц сделки с главой американской делегации, которая в это время также находится в Вене, но в переговорах не участвует. Встреча прошла без участия иранцев, которые по-прежнему категорически не готовы контактировать с американцами. По словам Ульянова, участникам СВПД стало понятнее, как именно Вашингтон видит процесс снятия санкций с Тегерана.

https://ria.ru/20210413/iran-1728074693.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, сша, в мире