https://ria.ru/20210419/iran-1728891125.html
В МИД Ирана рассказали о подготовке договора о сотрудничестве с Россией
В МИД Ирана рассказали о подготовке договора о сотрудничестве с Россией
Тегеран и Москва работают над новым договором о сотрудничестве, которое будет носить всеобъемлющий характер, заявил официальный представитель министерства... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:59
2021-04-19T10:59
2021-04-19T10:59
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леван джагарян
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Тегеран и Москва работают над новым договором о сотрудничестве, которое будет носить всеобъемлющий характер, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде."В ходе поездки (13 апреля главы МИД РФ Сергея Лаврова в Тегеран) условились работать над документом о всеобъемлющем сотрудничестве. Как только будет текст, который возможно будет подписать, документ обязательно будет подписан", - сказал Хатибзаде в ходе брифинга, публикуемого в Telegram-канале ведомства. Он подчеркнул, что на настоящий момент действует прежний договор, автоматически продленный в марте.В феврале российский посол в Тегеране Леван Джагарян сообщал РИА Новости, что РФ открыта к обсуждению с Ираном нового соглашения об отношениях.Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и Ираном был подписан в Москве в 12 марта 2001 года российским лидером Владимиром Путиным и тогдашним президентом Ирана Мохаммадом Хатами.Договор заключался сроком на десять лет, продлевается автоматически каждые пять лет, если ни одна из сторон договора не уведомит другую в письменной форме не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие.
https://ria.ru/20210413/sanktsii-1728017590.html
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россия, леван джагарян, владимир путин, иран, в мире
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Тегеран и Москва работают над новым договором о сотрудничестве, которое будет носить всеобъемлющий характер, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
"В ходе поездки (13 апреля главы МИД РФ Сергея Лаврова в Тегеран) условились работать над документом о всеобъемлющем сотрудничестве. Как только будет текст, который возможно будет подписать, документ обязательно будет подписан", - сказал Хатибзаде в ходе брифинга, публикуемого в Telegram-канале ведомства. Он подчеркнул, что на настоящий момент действует прежний договор, автоматически продленный в марте.
В феврале российский посол в Тегеране Леван Джагарян
сообщал РИА Новости, что РФ
открыта к обсуждению с Ираном
нового соглашения об отношениях.
Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и Ираном был подписан в Москве
в 12 марта 2001 года российским лидером Владимиром Путиным
и тогдашним президентом Ирана Мохаммадом Хатами.
Договор заключался сроком на десять лет, продлевается автоматически каждые пять лет, если ни одна из сторон договора не уведомит другую в письменной форме не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие.