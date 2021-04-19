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В МИД Ирана рассказали о переговорах с Саудовской Аравией
В МИД Ирана рассказали о переговорах с Саудовской Аравией
Тегеран всегда выступал за диалог с Эр-Риядом, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя сообщения СМИ о переговорах... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:09
2021-04-19T10:09
мид ирана
саудовская аравия
иран
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Тегеран всегда выступал за диалог с Эр-Риядом, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя сообщения СМИ о переговорах страны с Саудовской Аравией.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры с целью восстановить разорванные пять лет назад дипотношения. По данным издания, переговоры, которые прошли 9 апреля в Багдаде при посредничестве иракского премьер-министра Мустафы Каземи, являются "первыми значительными политическими обсуждениями" между двумя странами с 2016 года."Мы видели эти сообщения в СМИ. Важно то, что Иран всегда приветствовал диалог с Королевством Саудовская Аравия, считая, что он в интересах народов двух стран, а также мира и безопасности в Европе. Подобный подход сохранится", - сказал Хатибзаде в ходе брифинга, публикуемого в Telegram-канале ведомства.Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как были совершены нападения на ее диппредставительства в Тегеране и Мешхеде, спровоцированные казнью в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Из солидарности с Эр-Риядом — одним из лидеров арабского суннитского мира — дипломатические отношения с Ираном прекратили Бахрейн, Судан и Джибути.
https://ria.ru/20210418/diplomatiya-1728783568.html
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мид ирана, саудовская аравия, иран, в мире

В МИД Ирана рассказали о переговорах с Саудовской Аравией

10:09 19.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Тегеран всегда выступал за диалог с Эр-Риядом, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя сообщения СМИ о переговорах страны с Саудовской Аравией.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры с целью восстановить разорванные пять лет назад дипотношения. По данным издания, переговоры, которые прошли 9 апреля в Багдаде при посредничестве иракского премьер-министра Мустафы Каземи, являются "первыми значительными политическими обсуждениями" между двумя странами с 2016 года.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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Саудовская Аравия и Иран начали переговоры по восстановлению отношений
"Мы видели эти сообщения в СМИ. Важно то, что Иран всегда приветствовал диалог с Королевством Саудовская Аравия, считая, что он в интересах народов двух стран, а также мира и безопасности в Европе. Подобный подход сохранится", - сказал Хатибзаде в ходе брифинга, публикуемого в Telegram-канале ведомства.
Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как были совершены нападения на ее диппредставительства в Тегеране и Мешхеде, спровоцированные казнью в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Из солидарности с Эр-Риядом — одним из лидеров арабского суннитского мира — дипломатические отношения с Ираном прекратили Бахрейн, Судан и Джибути.
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