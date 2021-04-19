https://ria.ru/20210419/iran-1728881848.html

В МИД Ирана рассказали о переговорах с Саудовской Аравией

В МИД Ирана рассказали о переговорах с Саудовской Аравией

Тегеран всегда выступал за диалог с Эр-Риядом, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя сообщения СМИ о переговорах... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:09

2021-04-19T10:09

2021-04-19T10:09

мид ирана

саудовская аравия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Тегеран всегда выступал за диалог с Эр-Риядом, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя сообщения СМИ о переговорах страны с Саудовской Аравией.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры с целью восстановить разорванные пять лет назад дипотношения. По данным издания, переговоры, которые прошли 9 апреля в Багдаде при посредничестве иракского премьер-министра Мустафы Каземи, являются "первыми значительными политическими обсуждениями" между двумя странами с 2016 года."Мы видели эти сообщения в СМИ. Важно то, что Иран всегда приветствовал диалог с Королевством Саудовская Аравия, считая, что он в интересах народов двух стран, а также мира и безопасности в Европе. Подобный подход сохранится", - сказал Хатибзаде в ходе брифинга, публикуемого в Telegram-канале ведомства.Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как были совершены нападения на ее диппредставительства в Тегеране и Мешхеде, спровоцированные казнью в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Из солидарности с Эр-Риядом — одним из лидеров арабского суннитского мира — дипломатические отношения с Ираном прекратили Бахрейн, Судан и Джибути.

https://ria.ru/20210418/diplomatiya-1728783568.html

https://ria.ru/20200305/1568220451.html

саудовская аравия

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мид ирана, саудовская аравия, иран, в мире