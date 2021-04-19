МСП Банк и КМСП поддержали омскую инжиниринговую компанию
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку омской компании "Тесла", оказывающей инжиниринговые услуги предприятиям ТЭК, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк предоставил компании кредит на сумму 250 миллионов рублей в рамках программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Залогом по кредиту стала гарантия Корпорации МСП на сумму 125 миллионов рублей.
Как ожидается, поддержка со стороны МСП Банка поможет компании качественно и в срок исполнить контракты с крупнейшими заказчиками по ремонту и модернизации энергосистем. В настоящее время "Тесла" выполняет около 50 контрактов стоимостью от 1 до 48 миллионов рублей на общую сумму 500 миллионов рублей. Сроки выполнения работ очень короткие - до трех месяцев.
"Малый и средний бизнес активно вовлекается в проекты крупных компаний. Такие предприятия, как компания "Тесла", могут получить различные виды доступной поддержки МСП Банка и Корпорации МСП, что дает возможность не только выполнять проекты заказчиков, но и помогать предпринимателям развивать производственные мощности, создавать новые рабочие места и обеспечивать дальнейшее устойчивое развитие бизнеса", - отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
ООО "Тесла" производит широкий спектр инжиниринговых работ для предприятий топливно-энергетического комплекса: строительство сетей электроснабжения, слаботочные системы (линии связи, видеонаблюдение, автоматизация), сварочные и монтажные работы.