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МСП Банк и КМСП поддержали омскую инжиниринговую компанию
МСП Банк и КМСП поддержали омскую инжиниринговую компанию
МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку омской компании "Тесла", оказывающей инжиниринговые услуги предприятиям ТЭК, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:59
2021-04-19T16:59
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку омской компании "Тесла", оказывающей инжиниринговые услуги предприятиям ТЭК, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил компании кредит на сумму 250 миллионов рублей в рамках программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Залогом по кредиту стала гарантия Корпорации МСП на сумму 125 миллионов рублей.Как ожидается, поддержка со стороны МСП Банка поможет компании качественно и в срок исполнить контракты с крупнейшими заказчиками по ремонту и модернизации энергосистем. В настоящее время "Тесла" выполняет около 50 контрактов стоимостью от 1 до 48 миллионов рублей на общую сумму 500 миллионов рублей. Сроки выполнения работ очень короткие - до трех месяцев.ООО "Тесла" производит широкий спектр инжиниринговых работ для предприятий топливно-энергетического комплекса: строительство сетей электроснабжения, слаботочные системы (линии связи, видеонаблюдение, автоматизация), сварочные и монтажные работы.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк и КМСП поддержали омскую инжиниринговую компанию

16:59 19.04.2021
 
© Фото : корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : корпорация МСП
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку омской компании "Тесла", оказывающей инжиниринговые услуги предприятиям ТЭК, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк предоставил компании кредит на сумму 250 миллионов рублей в рамках программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Залогом по кредиту стала гарантия Корпорации МСП на сумму 125 миллионов рублей.
Как ожидается, поддержка со стороны МСП Банка поможет компании качественно и в срок исполнить контракты с крупнейшими заказчиками по ремонту и модернизации энергосистем. В настоящее время "Тесла" выполняет около 50 контрактов стоимостью от 1 до 48 миллионов рублей на общую сумму 500 миллионов рублей. Сроки выполнения работ очень короткие - до трех месяцев.
"Малый и средний бизнес активно вовлекается в проекты крупных компаний. Такие предприятия, как компания "Тесла", могут получить различные виды доступной поддержки МСП Банка и Корпорации МСП, что дает возможность не только выполнять проекты заказчиков, но и помогать предпринимателям развивать производственные мощности, создавать новые рабочие места и обеспечивать дальнейшее устойчивое развитие бизнеса", - отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
ООО "Тесла" производит широкий спектр инжиниринговых работ для предприятий топливно-энергетического комплекса: строительство сетей электроснабжения, слаботочные системы (линии связи, видеонаблюдение, автоматизация), сварочные и монтажные работы.
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Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
 
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