https://ria.ru/20210419/inzhiniring-1728970445.html

МСП Банк и КМСП поддержали омскую инжиниринговую компанию

МСП Банк и КМСП поддержали омскую инжиниринговую компанию

МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку омской компании "Тесла", оказывающей инжиниринговые услуги предприятиям ТЭК, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:59

2021-04-19T16:59

2021-04-19T16:59

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку омской компании "Тесла", оказывающей инжиниринговые услуги предприятиям ТЭК, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил компании кредит на сумму 250 миллионов рублей в рамках программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Залогом по кредиту стала гарантия Корпорации МСП на сумму 125 миллионов рублей.Как ожидается, поддержка со стороны МСП Банка поможет компании качественно и в срок исполнить контракты с крупнейшими заказчиками по ремонту и модернизации энергосистем. В настоящее время "Тесла" выполняет около 50 контрактов стоимостью от 1 до 48 миллионов рублей на общую сумму 500 миллионов рублей. Сроки выполнения работ очень короткие - до трех месяцев.ООО "Тесла" производит широкий спектр инжиниринговых работ для предприятий топливно-энергетического комплекса: строительство сетей электроснабжения, слаботочные системы (линии связи, видеонаблюдение, автоматизация), сварочные и монтажные работы.

https://ria.ru/20210412/msp-1727959732.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика