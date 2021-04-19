Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210419/intellekt-1728868715.html
Ученые подтвердили связь между уровнем интеллекта и активностью мозга
Ученые подтвердили связь между уровнем интеллекта и активностью мозга
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске подтвердили, что между уровнем интеллекта и организацией связей в головном мозге есть... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-19T07:17
2021-04-20T14:53
университетская наука
навигатор абитуриента
южно-уральский государственный университет
наука
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572541468_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c597fa9067d31718a8e2fb53a9b22a.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске подтвердили, что между уровнем интеллекта и организацией связей в головном мозге есть зависимость, которую можно проследить во время снятия электроэнцефалографии, сообщили РИА Новости в вузе.Электроэнцефалография (ЭЭГ) — это исследование головного мозга, основанное на фиксировании его биоэлектрической активности, широко применяется медиками при обследовании пациентов. Сейчас специалисты ЮУрГУ совместно с коллегами из Психологического института Российской академии образования выявили, что между функциональной связностью мозга и уровнем интеллекта есть взаимосвязь.Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда.
https://radiosputnik.ria.ru/20210123/pismo-1593899745.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572541468_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ca2bf7e72737f2ded27f2c443697da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, южно-уральский государственный университет, россия, общество

Ученые подтвердили связь между уровнем интеллекта и активностью мозга

07:17 19.04.2021 (обновлено: 14:53 20.04.2021)
 
© Depositphotos / monsit3d-модель мозга человека
3d-модель мозга человека - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Depositphotos / monsit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске подтвердили, что между уровнем интеллекта и организацией связей в головном мозге есть зависимость, которую можно проследить во время снятия электроэнцефалографии, сообщили РИА Новости в вузе.
Электроэнцефалография (ЭЭГ) — это исследование головного мозга, основанное на фиксировании его биоэлектрической активности, широко применяется медиками при обследовании пациентов. Сейчас специалисты ЮУрГУ совместно с коллегами из Психологического института Российской академии образования выявили, что между функциональной связностью мозга и уровнем интеллекта есть взаимосвязь.
"Участники исследования проходили тесты на интеллект, затем мы регистрировали у них электроэнцефалограмму. Применяя математические методы, мы проанализировали функциональную связность мозга на основе ЭЭГ и подтвердили, что связь между этим аспектом и интеллектом есть, сопоставив данные с результатами тестов", – рассказала кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией молекулярно-генетических исследований здоровья и развития человека Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Инна Фекличева
Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда.
Девушка пишет ручкой - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 07:00Акценты
"Свет начнет тускнеть". Как связаны ручное письмо и интеллект?
 
НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаЮжно-Уральский государственный университетРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:29В Москве умер последний защитник Брестской крепости
12:28Путин: даже на пике эпидемии удалось избежать пустых полок в магазинах
12:28Власти не будут директивно устанавливать цены на продукты, заявил Путин
12:27Путин призвал в течение десяти лет сократить распространение гепатита С
12:26Путин дал поручения губернаторам по выстраиванию работы соцсферы
12:25Получение алиментов не должно унижать родителя с ребенком, заявил Путин
12:23Суд признал приговор срочнику Шамсутдинову законным
12:23Путин призвал не допускать распространение коронавируса извне
12:21Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, заявил Путин
12:20Путин заявил о наращивании поставок мобильных медцентров в регионы
12:19Путин призвал продлить программу возврата средств за отдых в России
12:18Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров с 1 июля
12:18Путин поручил главам регионов ежедневно заниматься вопросами вакцинации
12:16Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса
12:15Коронавирус не побежден окончательно, заявил Путин
12:15Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу
12:14Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения
12:14Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
12:13Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей
12:12Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии
Лента новостейМолния