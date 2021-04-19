https://ria.ru/20210419/intellekt-1728868715.html

Ученые подтвердили связь между уровнем интеллекта и активностью мозга

Ученые подтвердили связь между уровнем интеллекта и активностью мозга

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске подтвердили, что между уровнем интеллекта и организацией связей в головном мозге есть... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-19T07:17

2021-04-19T07:17

2021-04-20T14:53

университетская наука

навигатор абитуриента

южно-уральский государственный университет

наука

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске подтвердили, что между уровнем интеллекта и организацией связей в головном мозге есть зависимость, которую можно проследить во время снятия электроэнцефалографии, сообщили РИА Новости в вузе.Электроэнцефалография (ЭЭГ) — это исследование головного мозга, основанное на фиксировании его биоэлектрической активности, широко применяется медиками при обследовании пациентов. Сейчас специалисты ЮУрГУ совместно с коллегами из Психологического института Российской академии образования выявили, что между функциональной связностью мозга и уровнем интеллекта есть взаимосвязь.Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда.

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/pismo-1593899745.html

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2021

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университетская наука, навигатор абитуриента, южно-уральский государственный университет, россия, общество