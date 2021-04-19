Ученые подтвердили связь между уровнем интеллекта и активностью мозга
07:17 19.04.2021 (обновлено: 14:53 20.04.2021)
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске подтвердили, что между уровнем интеллекта и организацией связей в головном мозге есть зависимость, которую можно проследить во время снятия электроэнцефалографии, сообщили РИА Новости в вузе.
Электроэнцефалография (ЭЭГ) — это исследование головного мозга, основанное на фиксировании его биоэлектрической активности, широко применяется медиками при обследовании пациентов. Сейчас специалисты ЮУрГУ совместно с коллегами из Психологического института Российской академии образования выявили, что между функциональной связностью мозга и уровнем интеллекта есть взаимосвязь.
"Участники исследования проходили тесты на интеллект, затем мы регистрировали у них электроэнцефалограмму. Применяя математические методы, мы проанализировали функциональную связность мозга на основе ЭЭГ и подтвердили, что связь между этим аспектом и интеллектом есть, сопоставив данные с результатами тестов", – рассказала кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией молекулярно-генетических исследований здоровья и развития человека Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Инна Фекличева
Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда.