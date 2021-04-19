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В МИД не исключили цепной реакции в ЕС после высылки дипломатов из Чехии
В МИД не исключили цепной реакции в ЕС после высылки дипломатов из Чехии
После необоснованной высылки российских дипломатов из Праги в Евросоюзе может начаться цепная реакция, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T19:01
2021-04-19T20:11
россия
андрей бабиш
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
москва
чехия
в мире
александр грушко
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. После необоснованной высылки российских дипломатов из Праги в Евросоюзе может начаться цепная реакция, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. "Ничего исключать нельзя, но мне представляется, что в данной ситуации партнеры Чехии по Евросоюзу останутся на позициях разума", — сказал он.Кризис в отношениях Чехии и РоссииВ субботу чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что таким образом злоумышленники хотели предотвратить поставку боеприпасов на Украину.Из Чехии выслали 18 дипломатов, полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги.Кроме того, на фоне скандала чешский Минпромторг заявил о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы". А власти Праги потребовали от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас диппредставительство в столице Чехии.Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/chekhiya-1728992458.html
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россия, андрей бабиш, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, москва, чехия, в мире, александр грушко

В МИД не исключили цепной реакции в ЕС после высылки дипломатов из Чехии

19:01 19.04.2021 (обновлено: 20:11 19.04.2021)
 
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. После необоснованной высылки российских дипломатов из Праги в Евросоюзе может начаться цепная реакция, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
"Ничего исключать нельзя, но мне представляется, что в данной ситуации партнеры Чехии по Евросоюзу останутся на позициях разума", — сказал он.
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Из Чехии выслали 18 дипломатов, полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги.
Кроме того, на фоне скандала чешский Минпромторг заявил о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы". А власти Праги потребовали от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас диппредставительство в столице Чехии.
Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.
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РоссияАндрей БабишМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзМоскваЧехияВ миреАлександр Грушко
 
 
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