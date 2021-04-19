https://ria.ru/20210419/gramotnost-1728871463.html

Опрос показал, кого россияне считают самыми грамотными

Опрос показал, кого россияне считают самыми грамотными

Россияне считают, что учителя, юристы и журналисты соблюдают правила русского языка лучше, чем представители других профессий, говорится в исследовании холдинга РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T08:20

2021-04-19T08:20

2021-04-19T09:09

россия

ромир

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россияне считают, что учителя, юристы и журналисты соблюдают правила русского языка лучше, чем представители других профессий, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось в марте текущего года, холдинг измерял отношение россиян к уровню грамотности разных профессий. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах страны."Наиболее грамотными, по мнению россиян, являются учителя (70%). Более половины опрошенных (52%) считают, что самыми осведомленными в грамматике и правописании являются юристы, немного меньше респондентов уверены в компетентности журналистов (44%)", - говорится в исследовании.Далее в рейтинге грамотности - врачи (42%), инженеры (32%) и экономисты (29%). В свою очередь 23% опрошенных считают, что правила русского языка лучше других соблюдают работники IT-сферы, 20% респондентов уверены в лингвистических навыках банковских сотрудников, а 17% - госслужащих.Следующие позиции в рейтинге заняли актеры (8% опрошенных) и полицейские (5%). Замыкают рейтинг грамотности сотрудники сферы общественного питания, продавцы-консультанты, водители и сотрудники коммунальных служб (по 2%), а также блогеры (3%).

https://ria.ru/20210323/zarplata-1602422621.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ромир , общество