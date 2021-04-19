https://ria.ru/20210419/google-1728985813.html
ФАС возбудила дело против Google
ФАС возбудила дело против Google
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Google, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:19
2021-04-19T18:19
2021-04-19T20:13
youtube
google
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Google, сообщили в ведомстве."По мнению ведомства, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей", — говорится в сообщении.Отмечается, что поводом к проведению расследования стало заявление региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ), которая пожаловалась на блокировку, удаление аккаунтов и контента на YouTube.В ведомстве отметили, что правила сервиса непрозрачные, необъективные и непредсказуемые, что приводит к внезапным ограничениям без предупреждения и обоснования. Это может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции.В рамках рассмотрения дела ФАС России даст оценку действиям Google LLC и их последствиям для аудитории и создателей контента.
https://ria.ru/20210417/reshenie-1728734884.html
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youtube, google, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия