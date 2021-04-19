Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/google-1728985813.html
ФАС возбудила дело против Google
ФАС возбудила дело против Google
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Google, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:19
2021-04-19T20:13
youtube
google
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_0:134:4000:2384_1920x0_80_0_0_fbbb5deea9a0c4a272caa035fce0697f.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Google, сообщили в ведомстве."По мнению ведомства, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей", — говорится в сообщении.Отмечается, что поводом к проведению расследования стало заявление региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ), которая пожаловалась на блокировку, удаление аккаунтов и контента на YouTube.В ведомстве отметили, что правила сервиса непрозрачные, необъективные и непредсказуемые, что приводит к внезапным ограничениям без предупреждения и обоснования. Это может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции.В рамках рассмотрения дела ФАС России даст оценку действиям Google LLC и их последствиям для аудитории и создателей контента.
https://ria.ru/20210417/reshenie-1728734884.html
https://ria.ru/20210416/gugl-1728594663.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_322:0:3679:2518_1920x0_80_0_0_3de47db9df87dae2cf1a5b412f38d119.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, google, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия

ФАС возбудила дело против Google

18:19 19.04.2021 (обновлено: 20:13 19.04.2021)
 
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google в Сеуле, Южная Корея
Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Google, сообщили в ведомстве.
"По мнению ведомства, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей", — говорится в сообщении.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 17:27
"Россия нас унизила". Японцев разозлило решение Google по Курилам
Отмечается, что поводом к проведению расследования стало заявление региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ), которая пожаловалась на блокировку, удаление аккаунтов и контента на YouTube.
В ведомстве отметили, что правила сервиса непрозрачные, необъективные и непредсказуемые, что приводит к внезапным ограничениям без предупреждения и обоснования. Это может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции.
В рамках рассмотрения дела ФАС России даст оценку действиям Google LLC и их последствиям для аудитории и создателей контента.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 15:11
В Госдуме надеются на диалог с Google
 
YouTubeGoogleФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
01:19Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
Лента новостейМолния