https://ria.ru/20210419/google-1728985813.html

ФАС возбудила дело против Google

ФАС возбудила дело против Google

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Google, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T18:19

2021-04-19T18:19

2021-04-19T20:13

youtube

google

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Google, сообщили в ведомстве."По мнению ведомства, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей", — говорится в сообщении.Отмечается, что поводом к проведению расследования стало заявление региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ), которая пожаловалась на блокировку, удаление аккаунтов и контента на YouTube.В ведомстве отметили, что правила сервиса непрозрачные, необъективные и непредсказуемые, что приводит к внезапным ограничениям без предупреждения и обоснования. Это может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции.В рамках рассмотрения дела ФАС России даст оценку действиям Google LLC и их последствиям для аудитории и создателей контента.

https://ria.ru/20210417/reshenie-1728734884.html

https://ria.ru/20210416/gugl-1728594663.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, google, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия