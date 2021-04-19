https://ria.ru/20210419/gitlerovtsy-1728866425.html

ФСБ рассказала, как гитлеровцы убивали людей в Восточной Пруссии

ФСБ рассказала, как гитлеровцы убивали людей в Восточной Пруссии

Гитлеровцы в годы войны в лагерях на территории Восточной Пруссии, ныне Калининградской области, ежедневно убивали в газовых камерах, расстреливали, морили... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T05:11

2021-04-19T05:11

2021-04-19T07:36

россия

вторая мировая война (1939-1945)

германия

ссср

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гитлеровцы в годы войны в лагерях на территории Восточной Пруссии, ныне Калининградской области, ежедневно убивали в газовых камерах, расстреливали, морили голодом и инфекционными болезнями тысячи советских военнопленных и мирных жителей, нацисты также широко практиковали рабство.Об этом свидетельствуют материалы Управления ФСБ России по Калининградской области, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости. Эти документы УФСБ рассекретила и передала в областной архив к 75-летию со дня образования области.Зверства, поставленные на потокЗначительная часть обнародованных документов свидетельствует о преступлениях нацистов в отношении узников лагерей. На территории Восточной Пруссии находилось почти полсотни лагерей (в том числе для военнопленных), из них 17 - в самом Кенигсберге.Чудовищные зверства, в частности, нацисты совершали в восточно-прусском филиале концлагеря Штутгоф - крупной "фабрики смерти".Лагерь Штуттгоф, расположенный в полусотне километров от польского города Гданьск, был создан 2 сентября 1939 года, на следующий день после начала Второй мировой войны. Гитлеровские врачи использовали заключенных в качестве подопытных в своих экспериментах, варили мыло из человеческого жира. Брусок такого мыла позже демонстрировался на Нюрнбергском процессе как пример изуверства нацистов. Штутгоф насчитывал несколько десятков филиалов, расположенных на территории польского Поморья, Восточной Пруссии и Восточной Померании.В течение шести недель до прихода советских войск в Восточную Пруссию только от тифа там умерло 16 тысяч заключенных.О зверских расправах нацистов над мирными людьми говорится в спецсообщении, составленном уполномоченным Наркомата внутренних дел СССР по 43-й армии полковником Исааком Иофисом на имя уполномоченного НКВД по 1-му Прибалтийскому фронту, комиссара госбезопасности Ивана Ткаченко (впоследствии возглавлявшего режимную службу на первом советском предприятии по получению плутония для ядерного оружия в городе Челябинске-40, ныне Озерске).Как сообщал Иофис, 15 февраля 1945 года недалеко от местечка Куменен в Восточной Пруссии в лесном овраге нашли свыше сотни зверски замученных мирных граждан – русских, евреев, французов, румын, причем большинство убитых составляли женщины от 18 до 35 лет. В карманах некоторых убитых лежала скудная пища – мелкие клубни картофеля, овес, зерна пшеницы, а к поясам были привязаны кружки, чашки, деревянные ложки. Как установила специальная комиссия, это были узники концлагеря. Выяснилось, что всех их гитлеровцы расстреляли "при поспешном отступлении немцев под натиском Красной Армии".Оперативники советской военной контрразведки СМЕРШ по 11-й гвардейской армии в апреле 1945 года арестовали двух поляков, неких Вилема Дика и Стефана Пюрковского, которые в 1941 году добровольно приехали в Кенигсберг, где устроились на работу в концентрационном лагере "ДОФ". В этом лагере, по данным СМЕРШа, содержались 60 тысяч мирных граждан, насильственно вывезенных из СССР, Польши, Франции и других стран."Находясь на службе в лагере "ДОФ", Пюрковский и Дик проявили себя как активные каратели, зверски обращались с людьми, избивали их за опоздание и невыход на работу. Дик и Пюрковский были вооружены пистолетами и имели резиновые палки, которыми производили массовое избиение лагерников, эти факты подтверждены показаниями двух свидетелей, кроме того, личными показаниями обвиняемых", - говорится в обнародованных материалах.Также представлено спецсообщение начальника опергруппы Наркомата внутренних дел генерал-майора Ивана Шишлина уполномоченному НКВД по 3-му Белорусскому фронту генерал-лейтенанту Павлу Зеленину. В нем докладывалось об аресте изменницы Родины некоей Марии Рассадиной из деревни Глоты Псковской области. В феврале 1944 года Рассадину вместе с другими земляками гитлеровцы поместили в местный лагерь, она бежала, но была поймана и отправлена в столицу Латвии Ригу. Там Рассадина согласилась стать агентом гестапо и выявлять тех, кто враждебно настроен к гитлеровцам.После ареста советскими органами безопасности Рассадина рассказала, как в начале октября 1944 года по заданию гестапо подожгла в Кенигсберге лагерный барак, где находились две тысячи советских граждан, угнанных в Германию. "При поджоге все двери барака были замкнуты на замок, окна забиты досками. Рассадина ночью облила барак в нескольких местах керосином и подожгла. В результате пожара большинство людей, находившихся в бараке, погибло", - сообщал 27 апреля 1945 года генерал Шишлин.Спустя почти месяц Шишлин в другом спецсообщении докладывал заместителю наркома НКВД генерал-полковнику Аркадию Аполлонову, что 15 мая 1945 года были арестованы трое нацистов – Отто Машон, Пауль Нет и Артур Иортциг, которые руководили массовыми расстрелами в Кенигсберге советских и итальянских военнопленных, а также мирных граждан, насильно вывезенных из Советского Союза."Под руководством указанных лиц и (при) их непосредственном участии в 19 лагерях города Кенигсберга было расстреляно около 1700 человек", - писал генерал Шишлин. Он также сообщал, что Машон, Нет и Иортциг руководили боевыми дружинами, входившими в подпольную организацию, которая должна была совершать диверсии и теракты в тылу советских войск. Эти трое нацистов перед приходом Красной Армии в Кенигсберг попытались прикинуться мирными жителями: Машон устроился декоратором в одном из городских театров, Нет работал портным в своей мастерской, а Иортциг трудился в собственной шорной мастерской.Также приводится протокол допроса Пауля Нета, где он подробно рассказывает, в каких концлагерях и сколько узников расстреляли гитлеровцы.Среди других рассекреченных материалов – приговор советского суда в отношении некоего Миколаса Галишанскиса, литовца по национальности, который, согласно обвинительному заключению, был подручным у гитлеровцев и лично расстреливал мирных советских граждан, а также участвовал в карательных операциях против солдат Красной Армии, попавших в окружение. Преступления Галишанскиса, в том числе его участие в массовых казнях евреев, подтвердили свидетели, чьи показания также приведены в документах.В частности, свидетель Витовтас Андрюшка показал, что Галишанскис лично участвовал в расстреле евреев, в том числе женщин и детей, в лесу Жельвяй под городом Шауляем. Убитых сбрасывали в заранее вырытую большую яму. Как вспоминал Андрюшка, "огромная яма, длиной примерно 20-25 метров, была заполнена трупами и так небрежно засыпана землей, что во многих местах сквозь земельный покров выступали кровавые пятна". Верховный суд Литовской ССР в 1958 году приговорил Галишанскиса к расстрелу.Нацисты-рабовладельцыСреди обнародованных сейчас документов есть свидетельства того, что в Восточной Пруссии зажиточные нацисты часто использовали в качестве рабов военнопленных и гражданских лиц, угнанных гитлеровцами с оккупированных ими территорий.Макс Хойман, немец, уроженец Кенигсберга был совладельцем Кенигсбергского вагоностроительного завода, имевшего военное значение, и одновременно работал начальником транспортного отдела этого завода. Как следует из материалов приговора советского суда над Хойманом, тот вместе с другими акционерами предприятия "эксплуатировал до 700 человек русских граждан и военнопленных", которых содержали в тяжелых условиях и подвергали физическому насилию. Из-за этого, как следует из приговора, в лагерях для советских военнопленных, работавших на заводе, была высокая смертность. После войны Хойман остался в Калининграде, где работал санитаром в центральной больнице города. Его поймали и в 1947 году судили за преступления военных лет, но он отделался восемью годами лагерей.Еще один крупный "дворянин", обер-лейтенант германской армии в отставке Каммер, имевший около 500 гектаров земли, "эксплуатировал более 40 граждан СССР и иноподданных, угнанных немцами из оккупированных в свое время стран". Активный член нацистской партии, агент гестапо Генрих Плац имел в подчинении 70 рабочих, также вывезенных нацистскими оккупантами из Советского Союза и других стран.Крупная "помещица", нацистка Штобби, владела свыше 500 гектарами земли, а в рабстве у нее находились более 130 человек, угнанных из разных районов СССР. Еще на одного нациста Отто Цироля вынуждены были работать свыше 30 советских военнопленных.У владельца типографии в городе Лабиау (ныне Полесск), активного деятеля нацистской партии Шнака трудились до полусотни рабов из разных стран. Шнак руководил эвакуацией гражданского населения из Лабиау "и угнал в Германию вместе с отступающими немецкими войсками более 200 советских граждан, пытавшихся остаться в Лабиау к моменту прихода частей Красной Армии".Кроме того, у бывшего депутата рейхстага, полковника германской армии в отставке графа Ойленбурга, имелось свыше одной тысячи гектаров земли и более сотни рабов из числа советских и французских военнопленных. Судя по представленным материалам, Ойленбург не был обычным отставником: в поместье к нему в конце 1944 года приезжал начальник Генерального штаба германских сухопутных войск Гейнц Гудериан, а перед вступлением советских войск в Восточную Пруссию Ойленбург руководил эвакуацией населения нескольких районов вглубь Германии.В России с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны - запущен проект "Без срока давности". В 2020 году в рамках проекта были изданы 23 тома архивных документов о преступлениях нацистов против населения СССР, на местах захоронения мирных жителей прошли полевые работы с передачей результатов в следственные органы, в рамках просветительского направления проекта организованы презентации и проектные школы для молодых историков и поисковиков. В 2020 году проект получил национальную премию "Победа" в номинации "Научный проект". РИА Новости в рамках проекта опубликовало целую серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.

https://ria.ru/20210223/voyna-1598621330.html

https://ria.ru/20201217/neftepromysly-1589635602.html

https://ria.ru/20201205/vov-1587768488.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/dokumenty-1586388569.html

https://ria.ru/20200622/1573296965.html

https://ria.ru/20200601/1572265592.html

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германия

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россия, вторая мировая война (1939-1945), германия, ссср, общество