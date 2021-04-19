https://ria.ru/20210419/gimalai-1728961227.html
В федерации альпинизма рассказали о спортсмене, найденном в Гималаях
В федерации альпинизма рассказали о спортсмене, найденном в Гималаях
Житель Петербурга Сергей Кондрашкин, который вместе с еще двумя альпинистами пропал в Гималаях, а впоследствии был обнаружен, имеет большой опыт сложных... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:14
2021-04-19T16:14
2021-04-19T16:14
гималаи
катманду
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155775/78/1557757854_0:83:961:623_1920x0_80_0_0_8e684f5217f67bd7c9de229a62a7d976.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Житель Петербурга Сергей Кондрашкин, который вместе с еще двумя альпинистами пропал в Гималаях, а впоследствии был обнаружен, имеет большой опыт сложных восхождений, в том числе и на "восьмитысячники", рассказала РИА Новости президент городской Федерации альпинизма Татьяна Тимошенко.Ранее сообщалось, что трое альпинистов - Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев - пропали без вести при попытке подняться на Аннапурну высотой 8091 метр - десятую по высоте вершину мира. Впоследствии компания Seven Summit Treks, которая предоставляет услуги альпинистам в базовых лагерях, информировала, что пропавшие найдены, их доставят в больницу в Катманду."Сергей (Кондрашкин) - очень опытный альпинист, имеет много восхождений на самые сложные маршруты, имеет опыт восхождений на 8 тысяч метров", - сказала Тимошенко.Она добавила, что восхождение на Аннапурну было личной инициативой Кондрашкина. "Федерация (альпинизма) его туда не отправляла", - отметила глава этой организации.Как следует из Instagram Кондрашкина, он также является профессиональным скульптором и преподает йогу.Аннапурна – самая северная вершина Гималаев, считается одной из наиболее трудных гор для восхождения.
https://ria.ru/20210419/gimalai-1728875414.html
https://ria.ru/20210322/alpinist-1602308884.html
гималаи
катманду
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155775/78/1557757854_41:0:893:639_1920x0_80_0_0_7cb74432876a7195b40f0f892b7677a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гималаи, катманду, санкт-петербург, общество