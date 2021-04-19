Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/gimalai-1728961227.html
В федерации альпинизма рассказали о спортсмене, найденном в Гималаях
В федерации альпинизма рассказали о спортсмене, найденном в Гималаях
Житель Петербурга Сергей Кондрашкин, который вместе с еще двумя альпинистами пропал в Гималаях, а впоследствии был обнаружен, имеет большой опыт сложных... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:14
2021-04-19T16:14
гималаи
катманду
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155775/78/1557757854_0:83:961:623_1920x0_80_0_0_8e684f5217f67bd7c9de229a62a7d976.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Житель Петербурга Сергей Кондрашкин, который вместе с еще двумя альпинистами пропал в Гималаях, а впоследствии был обнаружен, имеет большой опыт сложных восхождений, в том числе и на "восьмитысячники", рассказала РИА Новости президент городской Федерации альпинизма Татьяна Тимошенко.Ранее сообщалось, что трое альпинистов - Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев - пропали без вести при попытке подняться на Аннапурну высотой 8091 метр - десятую по высоте вершину мира. Впоследствии компания Seven Summit Treks, которая предоставляет услуги альпинистам в базовых лагерях, информировала, что пропавшие найдены, их доставят в больницу в Катманду."Сергей (Кондрашкин) - очень опытный альпинист, имеет много восхождений на самые сложные маршруты, имеет опыт восхождений на 8 тысяч метров", - сказала Тимошенко.Она добавила, что восхождение на Аннапурну было личной инициативой Кондрашкина. "Федерация (альпинизма) его туда не отправляла", - отметила глава этой организации.Как следует из Instagram Кондрашкина, он также является профессиональным скульптором и преподает йогу.Аннапурна – самая северная вершина Гималаев, считается одной из наиболее трудных гор для восхождения.
https://ria.ru/20210419/gimalai-1728875414.html
https://ria.ru/20210322/alpinist-1602308884.html
гималаи
катманду
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155775/78/1557757854_41:0:893:639_1920x0_80_0_0_7cb74432876a7195b40f0f892b7677a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гималаи, катманду, санкт-петербург, общество

В федерации альпинизма рассказали о спортсмене, найденном в Гималаях

16:14 19.04.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Djds4rce / Маршрут к озеру Рупкунд
Маршрут к озеру Рупкунд - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
CC BY-SA 3.0 / Djds4rce /
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Житель Петербурга Сергей Кондрашкин, который вместе с еще двумя альпинистами пропал в Гималаях, а впоследствии был обнаружен, имеет большой опыт сложных восхождений, в том числе и на "восьмитысячники", рассказала РИА Новости президент городской Федерации альпинизма Татьяна Тимошенко.
Ранее сообщалось, что трое альпинистов - Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев - пропали без вести при попытке подняться на Аннапурну высотой 8091 метр - десятую по высоте вершину мира. Впоследствии компания Seven Summit Treks, которая предоставляет услуги альпинистам в базовых лагерях, информировала, что пропавшие найдены, их доставят в больницу в Катманду.
Озеро Рупукунд - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 09:01Туризм
В Гималаях нашли пропавших российских альпинистов
"Сергей (Кондрашкин) - очень опытный альпинист, имеет много восхождений на самые сложные маршруты, имеет опыт восхождений на 8 тысяч метров", - сказала Тимошенко.
Она добавила, что восхождение на Аннапурну было личной инициативой Кондрашкина. "Федерация (альпинизма) его туда не отправляла", - отметила глава этой организации.
Как следует из Instagram Кондрашкина, он также является профессиональным скульптором и преподает йогу.
Аннапурна – самая северная вершина Гималаев, считается одной из наиболее трудных гор для восхождения.
Окрестности горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 13:54
Спасатели нашли тело пропавшего на Эльбрусе альпиниста
 
ГималаиКатмандуСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
01:19Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
01:10Spiegel: немцы отправились за "Спутником V" в Россию
Лента новостейМолния