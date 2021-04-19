https://ria.ru/20210419/gimalai-1728961227.html

В федерации альпинизма рассказали о спортсмене, найденном в Гималаях

В федерации альпинизма рассказали о спортсмене, найденном в Гималаях

Житель Петербурга Сергей Кондрашкин, который вместе с еще двумя альпинистами пропал в Гималаях, а впоследствии был обнаружен, имеет большой опыт сложных... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:14

2021-04-19T16:14

2021-04-19T16:14

гималаи

катманду

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Житель Петербурга Сергей Кондрашкин, который вместе с еще двумя альпинистами пропал в Гималаях, а впоследствии был обнаружен, имеет большой опыт сложных восхождений, в том числе и на "восьмитысячники", рассказала РИА Новости президент городской Федерации альпинизма Татьяна Тимошенко.Ранее сообщалось, что трое альпинистов - Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев - пропали без вести при попытке подняться на Аннапурну высотой 8091 метр - десятую по высоте вершину мира. Впоследствии компания Seven Summit Treks, которая предоставляет услуги альпинистам в базовых лагерях, информировала, что пропавшие найдены, их доставят в больницу в Катманду."Сергей (Кондрашкин) - очень опытный альпинист, имеет много восхождений на самые сложные маршруты, имеет опыт восхождений на 8 тысяч метров", - сказала Тимошенко.Она добавила, что восхождение на Аннапурну было личной инициативой Кондрашкина. "Федерация (альпинизма) его туда не отправляла", - отметила глава этой организации.Как следует из Instagram Кондрашкина, он также является профессиональным скульптором и преподает йогу.Аннапурна – самая северная вершина Гималаев, считается одной из наиболее трудных гор для восхождения.

https://ria.ru/20210419/gimalai-1728875414.html

https://ria.ru/20210322/alpinist-1602308884.html

гималаи

катманду

санкт-петербург

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гималаи, катманду, санкт-петербург, общество