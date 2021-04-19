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Туризм
https://ria.ru/20210419/gimalai-1728875414.html
В Гималаях нашли пропавших российских альпинистов
В Гималаях нашли пропавших российских альпинистов
В Гималаях нашли трех потерявшихся российских альпинистов, сообщил туроператор Seven Summit Treks. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:01
2021-04-19T10:38
туризм
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катманду
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр — РИА Новости. В Гималаях нашли трех потерявшихся российских альпинистов, сообщил туроператор Seven Summit Treks.Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев пропали при попытке покорить Аннапурну — десятую по высоте вершину мира (8091 метр), считающуюся одной из самых трудных для восхождения."Шерпы (народность в Восточном Непале. — Прим. ред.) отследили всех трех пропавших русских на Аннапурне между базовыми лагерями три и четыре. Один из них уже находится в базовом лагере, еще двоих доставят вертолетом", — рассказали в компании.Россиян планируют направить в больницу в Катманду.
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непал, гималаи, катманду, в мире

В Гималаях нашли пропавших российских альпинистов

09:01 19.04.2021 (обновлено: 10:38 19.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Atish Waghwase / Озеро Рупукунд
Озеро Рупукунд - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
CC BY 4.0 / Atish Waghwase /
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр — РИА Новости. В Гималаях нашли трех потерявшихся российских альпинистов, сообщил туроператор Seven Summit Treks.
Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев пропали при попытке покорить Аннапурну — десятую по высоте вершину мира (8091 метр), считающуюся одной из самых трудных для восхождения.
"Шерпы (народность в Восточном Непале. — Прим. ред.) отследили всех трех пропавших русских на Аннапурне между базовыми лагерями три и четыре. Один из них уже находится в базовом лагере, еще двоих доставят вертолетом", — рассказали в компании.
Россиян планируют направить в больницу в Катманду.
Окрестности горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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Спасатели нашли тело пропавшего на Эльбрусе альпиниста
 
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