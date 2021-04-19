https://ria.ru/20210419/gimalai-1728875414.html

В Гималаях нашли пропавших российских альпинистов

В Гималаях нашли пропавших российских альпинистов

В Гималаях нашли трех потерявшихся российских альпинистов, сообщил туроператор Seven Summit Treks. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T09:01

2021-04-19T09:01

2021-04-19T10:38

туризм

непал

гималаи

катманду

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр — РИА Новости. В Гималаях нашли трех потерявшихся российских альпинистов, сообщил туроператор Seven Summit Treks.Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев пропали при попытке покорить Аннапурну — десятую по высоте вершину мира (8091 метр), считающуюся одной из самых трудных для восхождения."Шерпы (народность в Восточном Непале. — Прим. ред.) отследили всех трех пропавших русских на Аннапурне между базовыми лагерями три и четыре. Один из них уже находится в базовом лагере, еще двоих доставят вертолетом", — рассказали в компании.Россиян планируют направить в больницу в Катманду.

https://ria.ru/20210322/alpinist-1602308884.html

непал

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катманду

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

непал, гималаи, катманду, в мире