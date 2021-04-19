https://ria.ru/20210419/gimalai-1728874535.html

В Гималаях начались поиски альпинистов из России

В Гималаях начались поиски альпинистов из России

Непальские шерпы, помогающие альпинистам при восхождении, вышли на поиски трех россиян, пропавших в районе горного массива Аннапурна на территории Непала,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T08:51

2021-04-19T08:51

2021-04-19T08:51

гималаи

непал

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр – РИА Новости. Непальские шерпы, помогающие альпинистам при восхождении, вышли на поиски трех россиян, пропавших в районе горного массива Аннапурна на территории Непала, сообщает издание The Himalayan Times со ссылкой на источники.Ранее сообщалось, что трое альпинистов - Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев - пропали без вести при попытке подняться на Аннапурну, высотой 8091 метр - десятую по высоте вершину мира.По данным издания, спасательная экспедиция организована компанией Seven Summit Treks, которая предоставляет услуги альпинистам в базовых лагерях. Компания готова по необходимости доставить с помощью вертолета запасы еды и воды.Как сообщил собеседник издания, связь с россиянами пропала после выхода из базового лагеря. При этом отмечается, что двое россиян успешно совершили восхождение, а Александр Лутохин отказался продолжать путь на высоте более 7 тысяч метров.

https://ria.ru/20210322/alpinist-1602308884.html

https://ria.ru/20210116/alpinist-1593344905.html

гималаи

непал

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2021

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гималаи, непал, в мире