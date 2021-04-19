https://ria.ru/20210419/freski-1728947304.html
Черти с ноутбуками: на фресках в храме изобразили интернет-грешников
Черти с ноутбуками: на фресках в храме изобразили интернет-грешников
В храме Николаевского Малицкого монастыря появились необычные фрески. На западной стене, где разместились изображения смертных грехов, добавились бесы с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними грешники, горящие в адовом огне и закованные в цепи.
2021-04-19T15:12
2021-04-19T15:12
2021-04-19T15:12
тверская область
видео
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Роспись выполнена румынским иконописцем Русланом Гебя еще в 2018 году. По словам иеромонаха Никодима (Соболева), фреска отображает дух времени. "Интернет-зависимость – это такой же порок, как и пьянство, азартные игры, чревоугодие, потому что вызывает зависимость души, пристрастие".
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Черти с ноутбуками: на фресках в храме изобразили интернет-грешников
В храме Николаевского Малицкого монастыря появились необычные фрески. На западной стене, где разместились изображения смертных грехов, добавились бесы с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними грешники, горящие в адовом огне и закованные в цепи. Роспись выполнена румынским иконописцем Русланом Гебя еще в 2018 году. По словам иеромонаха Никодима (Соболева), фреска отображает дух времени. "Интернет-зависимость – это такой же порок, как и пьянство, азартные игры, чревоугодие, потому что вызывает зависимость души, пристрастие".
2021-04-19T15:12
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, тверская область, видео
Черти с ноутбуками: на фресках в храме изобразили интернет-грешников
В храме Николаевского Малицкого монастыря появились необычные фрески. На западной стене, где разместились изображения смертных грехов, добавились бесы с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними грешники, горящие в адовом огне и закованные в цепи.
2021-04-19T15:12
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PT1M01S
Черти с ноутбуками: на фресках в храме изобразили интернет-грешников
В храме Николаевского Малицкого монастыря появились необычные фрески. На западной стене, где разместились изображения смертных грехов, добавились бесы с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними грешники, горящие в адовом огне и закованные в цепи.