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Черти с ноутбуками: на фресках в храме изобразили интернет-грешников
Черти с ноутбуками: на фресках в храме изобразили интернет-грешников
В храме Николаевского Малицкого монастыря появились необычные фрески. На западной стене, где разместились изображения смертных грехов, добавились бесы с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними грешники, горящие в адовом огне и закованные в цепи.
2021-04-19T15:12
2021-04-19T15:12
тверская область
видео
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Роспись выполнена румынским иконописцем Русланом Гебя еще в 2018 году. По словам иеромонаха Никодима (Соболева), фреска отображает дух времени. "Интернет-зависимость – это такой же порок, как и пьянство, азартные игры, чревоугодие, потому что вызывает зависимость души, пристрастие".
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Черти с ноутбуками: на фресках в храме изобразили интернет-грешников
В храме Николаевского Малицкого монастыря появились необычные фрески. На западной стене, где разместились изображения смертных грехов, добавились бесы с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними грешники, горящие в адовом огне и закованные в цепи. Роспись выполнена румынским иконописцем Русланом Гебя еще в 2018 году. По словам иеромонаха Никодима (Соболева), фреска отображает дух времени. "Интернет-зависимость – это такой же порок, как и пьянство, азартные игры, чревоугодие, потому что вызывает зависимость души, пристрастие".
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353
60
видео, тверская область, видео
Черти с ноутбуками: на фресках в храме изобразили интернет-грешников
В храме Николаевского Малицкого монастыря появились необычные фрески. На западной стене, где разместились изображения смертных грехов, добавились бесы с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними грешники, горящие в адовом огне и закованные в цепи.
2021-04-19T15:12
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Черти с ноутбуками: на фресках в храме изобразили интернет-грешников

15:12 19.04.2021
 
Читать ria.ru в
В храме Николаевского Малицкого монастыря появились необычные фрески. На западной стене, где разместились изображения смертных грехов, добавились бесы с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними грешники, горящие в адовом огне и закованные в цепи.
Роспись выполнена румынским иконописцем Русланом Гебя еще в 2018 году. По словам иеромонаха Никодима (Соболева), фреска отображает дух времени. "Интернет-зависимость – это такой же порок, как и пьянство, азартные игры, чревоугодие, потому что вызывает зависимость души, пристрастие".
 
Тверская областьВидео
 
 
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