https://ria.ru/20210419/freski-1728947304.html

Черти с ноутбуками: на фресках в храме изобразили интернет-грешников

Черти с ноутбуками: на фресках в храме изобразили интернет-грешников

В храме Николаевского Малицкого монастыря появились необычные фрески. На западной стене, где разместились изображения смертных грехов, добавились бесы с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними грешники, горящие в адовом огне и закованные в цепи.

2021-04-19T15:12

2021-04-19T15:12

2021-04-19T15:12

тверская область

видео

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Роспись выполнена румынским иконописцем Русланом Гебя еще в 2018 году. По словам иеромонаха Никодима (Соболева), фреска отображает дух времени. "Интернет-зависимость – это такой же порок, как и пьянство, азартные игры, чревоугодие, потому что вызывает зависимость души, пристрастие".

тверская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Черти с ноутбуками: на фресках в храме изобразили интернет-грешников В храме Николаевского Малицкого монастыря появились необычные фрески. На западной стене, где разместились изображения смертных грехов, добавились бесы с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними грешники, горящие в адовом огне и закованные в цепи. Роспись выполнена румынским иконописцем Русланом Гебя еще в 2018 году. По словам иеромонаха Никодима (Соболева), фреска отображает дух времени. "Интернет-зависимость – это такой же порок, как и пьянство, азартные игры, чревоугодие, потому что вызывает зависимость души, пристрастие". 2021-04-19T15:12 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, тверская область, видео