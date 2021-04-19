https://ria.ru/20210419/forbes-1728874943.html

Forbes назвал лидеров недельного прироста капитала среди миллиардеров

Forbes назвал лидеров недельного прироста капитала среди миллиардеров

Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, и президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно за неделю увеличили... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T08:55

2021-04-19T08:55

2021-04-19T08:55

илон маск

dow jones

nasdaq

s&p 500

tesla motors

джефф безос

бернар арно

spacex

экономика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, и президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно за неделю увеличили свои состояния на 13 миллиардов каждый - это самый сильный недельный прирост капитала среди миллиардеров списка журнала Forbes, подсчитало издание.Состояние Арно достигло по итогам недели 181,6 миллиарда долларов, Маска - 179,7 миллиарда, они находятся на второй и третьей строчках рейтинга соответственно. "Миллиардеры оказались главными бенефициарами рекордного роста рынков, которые четвертую неделю подряд обновили рекорд", - отмечает журнал.Так, индекс широкого рынка S&P 500 вырос за неделю на 1,4% и достиг рекордного значения. Исторический максимум обновил и "промышленный" индекс Dow Jones, который завершил неделю приростом на 1,2%.При этом "технологичный" индекс NASDAQ прибавил за неделю чуть меньше - 1,1%, и состояние лидера рейтинга Forbes, основателя Amazon (входит в расчёт индекса) Джеффа Безоса, выросло за ту же неделю "всего" на 1,4 миллиарда долларов, до 197,8 миллиарда.

https://ria.ru/20210414/luchshiy-1728284718.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/bogachi-1727060003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, dow jones, nasdaq, s&p 500, tesla motors, джефф безос, бернар арно, spacex, экономика