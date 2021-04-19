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Forbes назвал лидеров недельного прироста капитала среди миллиардеров
Forbes назвал лидеров недельного прироста капитала среди миллиардеров
Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, и президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно за неделю увеличили... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:55
2021-04-19T08:55
илон маск
dow jones
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s&p 500
tesla motors
джефф безос
бернар арно
spacex
экономика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, и президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно за неделю увеличили свои состояния на 13 миллиардов каждый - это самый сильный недельный прирост капитала среди миллиардеров списка журнала Forbes, подсчитало издание.Состояние Арно достигло по итогам недели 181,6 миллиарда долларов, Маска - 179,7 миллиарда, они находятся на второй и третьей строчках рейтинга соответственно. "Миллиардеры оказались главными бенефициарами рекордного роста рынков, которые четвертую неделю подряд обновили рекорд", - отмечает журнал.Так, индекс широкого рынка S&amp;P 500 вырос за неделю на 1,4% и достиг рекордного значения. Исторический максимум обновил и "промышленный" индекс Dow Jones, который завершил неделю приростом на 1,2%.При этом "технологичный" индекс NASDAQ прибавил за неделю чуть меньше - 1,1%, и состояние лидера рейтинга Forbes, основателя Amazon (входит в расчёт индекса) Джеффа Безоса, выросло за ту же неделю "всего" на 1,4 миллиарда долларов, до 197,8 миллиарда.
https://ria.ru/20210414/luchshiy-1728284718.html
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илон маск, dow jones, nasdaq, s&p 500, tesla motors, джефф безос, бернар арно, spacex, экономика

Forbes назвал лидеров недельного прироста капитала среди миллиардеров

08:55 19.04.2021
 
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, и президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно за неделю увеличили свои состояния на 13 миллиардов каждый - это самый сильный недельный прирост капитала среди миллиардеров списка журнала Forbes, подсчитало издание.
Состояние Арно достигло по итогам недели 181,6 миллиарда долларов, Маска - 179,7 миллиарда, они находятся на второй и третьей строчках рейтинга соответственно. "Миллиардеры оказались главными бенефициарами рекордного роста рынков, которые четвертую неделю подряд обновили рекорд", - отмечает журнал.
АО Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 17:27
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Так, индекс широкого рынка S&P 500 вырос за неделю на 1,4% и достиг рекордного значения. Исторический максимум обновил и "промышленный" индекс Dow Jones, который завершил неделю приростом на 1,2%.
При этом "технологичный" индекс NASDAQ прибавил за неделю чуть меньше - 1,1%, и состояние лидера рейтинга Forbes, основателя Amazon (входит в расчёт индекса) Джеффа Безоса, выросло за ту же неделю "всего" на 1,4 миллиарда долларов, до 197,8 миллиарда.
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Илон МаскDow JonesNasdaqS&P 500Tesla motorsДжефф БезосБернар АрноSpaceXЭкономика
 
 
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