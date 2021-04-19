https://ria.ru/20210419/fond-1728939007.html

Фонд Дерипаски построил на Кубани центр спортивных единоборств

Фонд Дерипаски построил на Кубани центр спортивных единоборств

Фонд бизнесмена Олега Дерипаски построил в Усть-Лабинске центр спортивных единоборств, сообщили в пресс-службе некоммерческой организации. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:31

2021-04-19T14:31

2021-04-19T15:02

хорошие новости

олег дерипаска

краснодарский край

усть-лабинск

общество

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КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. Фонд бизнесмена Олега Дерипаски построил в Усть-Лабинске центр спортивных единоборств, сообщили в пресс-службе некоммерческой организации.Отмечается, что двухэтажное здание площадью 1200 квадратных метров возвели на территории стадиона "Кубань"."В учебно-тренировочном центре спортсменов будут готовить к всероссийским и международным соревнованиям по тхэквондо, дзюдо, самбо, сумо, вольной борьбе и регби-7. Кроме того, в центре будут работать бесплатные секции боевых искусств для детей, школьников и молодежи", — говорится в сообщении.Здесь есть два зала для тренировок и соревнований, раздевалки, душевые кабины и кабинеты для персонала, одновременно в залах смогут заниматься до 100 человек.По информации пресс-службы, при поддержке фонда "Вольное дело" на стадионе провели масштабную реконструкцию: обустроили корты для тенниса и площадку для занятий баскетболом и волейболом, в 2002 году там было оборудовано футбольное поле, а в 2015-м обновили его покрытие.

https://rsport.ria.ru/20210408/futbol-1727336485.html

https://ria.ru/20210414/promzony-1728235233.html

краснодарский край

усть-лабинск

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олег дерипаска, краснодарский край, усть-лабинск, общество