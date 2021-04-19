Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210419/fond-1728939007.html
Фонд Дерипаски построил на Кубани центр спортивных единоборств
Фонд Дерипаски построил на Кубани центр спортивных единоборств
Фонд бизнесмена Олега Дерипаски построил в Усть-Лабинске центр спортивных единоборств, сообщили в пресс-службе некоммерческой организации. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:31
2021-04-19T15:02
хорошие новости
олег дерипаска
краснодарский край
усть-лабинск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155832/69/1558326975_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f11b8a73880562528811831f3007c4db.jpg
КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. Фонд бизнесмена Олега Дерипаски построил в Усть-Лабинске центр спортивных единоборств, сообщили в пресс-службе некоммерческой организации.Отмечается, что двухэтажное здание площадью 1200 квадратных метров возвели на территории стадиона "Кубань"."В учебно-тренировочном центре спортсменов будут готовить к всероссийским и международным соревнованиям по тхэквондо, дзюдо, самбо, сумо, вольной борьбе и регби-7. Кроме того, в центре будут работать бесплатные секции боевых искусств для детей, школьников и молодежи", — говорится в сообщении.Здесь есть два зала для тренировок и соревнований, раздевалки, душевые кабины и кабинеты для персонала, одновременно в залах смогут заниматься до 100 человек.По информации пресс-службы, при поддержке фонда "Вольное дело" на стадионе провели масштабную реконструкцию: обустроили корты для тенниса и площадку для занятий баскетболом и волейболом, в 2002 году там было оборудовано футбольное поле, а в 2015-м обновили его покрытие.
https://rsport.ria.ru/20210408/futbol-1727336485.html
https://ria.ru/20210414/promzony-1728235233.html
краснодарский край
усть-лабинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155832/69/1558326975_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5fd7d5b61cfa0485109c95bbb34218b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег дерипаска, краснодарский край, усть-лабинск, общество

Фонд Дерипаски построил на Кубани центр спортивных единоборств

14:31 19.04.2021 (обновлено: 15:02 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска на сессии "Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. Фонд бизнесмена Олега Дерипаски построил в Усть-Лабинске центр спортивных единоборств, сообщили в пресс-службе некоммерческой организации.
Отмечается, что двухэтажное здание площадью 1200 квадратных метров возвели на территории стадиона "Кубань".
Футбол - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 11:39
В Забайкальском крае планируют построить футбольный манеж и три стадиона
"В учебно-тренировочном центре спортсменов будут готовить к всероссийским и международным соревнованиям по тхэквондо, дзюдо, самбо, сумо, вольной борьбе и регби-7. Кроме того, в центре будут работать бесплатные секции боевых искусств для детей, школьников и молодежи", — говорится в сообщении.
Здесь есть два зала для тренировок и соревнований, раздевалки, душевые кабины и кабинеты для персонала, одновременно в залах смогут заниматься до 100 человек.
По информации пресс-службы, при поддержке фонда "Вольное дело" на стадионе провели масштабную реконструкцию: обустроили корты для тенниса и площадку для занятий баскетболом и волейболом, в 2002 году там было оборудовано футбольное поле, а в 2015-м обновили его покрытие.
Игровая площадка детского сада, расположенного в жилом комплексе Тушино-2018 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 14:05Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве более 90 школ и детских садов построят на месте бывших промзон
 
Хорошие новостиОлег ДерипаскаКраснодарский крайУсть-ЛабинскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
01:19Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
01:10Spiegel: немцы отправились за "Спутником V" в Россию
Лента новостейМолния