https://ria.ru/20210419/floyd-1728954746.html

В США к дому свидетеля защиты по делу Флойда подкинули свиную голову

В США к дому свидетеля защиты по делу Флойда подкинули свиную голову

Неизвестные в США подкинули свиную голову к дому, где проживал свидетель защиты экс-полицейского Дерека Шовина, которого судят по обвинению в смерти темнокожего РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:43

2021-04-19T15:43

2021-04-19T15:43

джордж флойд

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Неизвестные в США подкинули свиную голову к дому, где проживал свидетель защиты экс-полицейского Дерека Шовина, которого судят по обвинению в смерти темнокожего американца Джорджа Флойда, сообщает полиция города Санта-Роза в штате Калифорния, где произошел инцидент.Отмечается, что несколько человек в черном подбросили голову свиньи на крыльцо дома, где проживал свидетель защиты на процессе, бывший коллега Шовина Барри Брод. Кроме того, злоумышленники облили фасад здания, предположительно, кровью животного. По мнению полицейских, которых вызвали местные жители, акт вандализма был адресован именно Броду, хотя он переехал из этого дома несколько лет назад."(Этот) дом... был предыдущим местом жительства господина Брода. Он недавно давал показания в пользу защиты на суде над офицером полиции Миннеаполиса Дереком Шовином. Похоже, подозреваемые избрали Брода своей целью из-за его показаний", - говорится в сообщении.По данным правоохранителей, спустя 45 минут после данного происшествия те же подозреваемые облили кровью животного скульптуру в виде руки рядом с торговым центром в Санта-Розе и оставили там табличку с изображением свиньи.Экс-полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве Джорджа Флойда при задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, по всей стране прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. В конце марта в Миннеаполисе начался суд над Шовином.Ранее главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании, однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление им наркотических веществ. В то же время адвокат экс-полицейского Дерека Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/floyd-1604385530.html

https://ria.ru/20210410/floyd-1727676877.html

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джордж флойд, миннеаполис, сша, миннесота, в мире