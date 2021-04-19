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Путин назначил нового начальника штаба Балтийского флота
Путин назначил нового начальника штаба Балтийского флота
Президент РФ Владимир Путин назначил вице-адмирала Сергея Липилина новым начальником штаба Балтийского флота, сообщила пресс-служба Балтфлота. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:44
2021-04-19T15:44
россия
вооруженные силы рф
балтийский флот вмф россии
владимир путин
иркутская область
нижнеудинск
безопасность
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил вице-адмирала Сергея Липилина новым начальником штаба Балтийского флота, сообщила пресс-служба Балтфлота."В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом, принял дела, должность и приступил к своим обязанностям", - говорится в сообщении.Согласно информации, представленной Балтфлотом, Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. После окончания Тихоокеанского высшего военно-морского училища в 1987 году начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля "Ретивый" на Тихоокеанском флоте.Командовал эскадренными миноносцами "Безбоязненный" и "Быстрый", в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера "Варяг". В 2012 году закончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. С 2014 по 2018 г – командующий войсками и силами на Северо-Востоке России.С 2018 по 2021 года был заместителем командующего Черноморским флотом. Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени и другими наградами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/flot-1728088674.html
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россия, вооруженные силы рф, балтийский флот вмф россии, владимир путин, иркутская область, нижнеудинск, безопасность

Путин назначил нового начальника штаба Балтийского флота

15:44 19.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил вице-адмирала Сергея Липилина новым начальником штаба Балтийского флота, сообщила пресс-служба Балтфлота.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом, принял дела, должность и приступил к своим обязанностям", - говорится в сообщении.
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Согласно информации, представленной Балтфлотом, Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. После окончания Тихоокеанского высшего военно-морского училища в 1987 году начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля "Ретивый" на Тихоокеанском флоте.
Командовал эскадренными миноносцами "Безбоязненный" и "Быстрый", в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера "Варяг". В 2012 году закончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. С 2014 по 2018 г – командующий войсками и силами на Северо-Востоке России.
С 2018 по 2021 года был заместителем командующего Черноморским флотом. Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени и другими наградами.
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РоссияВооруженные силы РФБалтийский флот ВМФ РоссииВладимир ПутинИркутская областьНижнеудинскБезопасность
 
 
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