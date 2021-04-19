Процесс о признании ФБК* экстремистской организацией начнется 26 апреля
15:26 19.04.2021 (обновлено: 15:30 19.04.2021)
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мосгорсуд на 26 апреля назначил беседу по иску столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда.
"Беседа по иску прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*, общественному движению "Штабы Навального" назначена на 26 апреля", - рассказал собеседник агентства.
На этой начальной стадии судебного процесса стороны могут заявить некоторые ходатайства и уладить формальные моменты. Чаще всего по итогам беседы суд назначает дату рассмотрения иска по существу.
Чем грозит такой статус
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, такой статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.
Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и рядовым участникам и жертвователям.
Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся 83 объединения общественного и религиозного толка. Среди них "Национал-большевистская партия"** и различные политические объединения, но большинство составляют радикальные неоязыческие, христианские и исламистские организации и многочисленные ячейки "Свидетелей Иеговы"**.
Также представлены объединения неонацистов и футбольных фанатов, а также организация "Союз славянских сил Руси"**, она же СССР**, делавшая заявления о том, что Россия якобы не легитимна как государство и потому ее законы можно не соблюдать.
* Организация, признанная иностранным агентом в России
** Экстремистские организации, запрещенные в России