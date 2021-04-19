https://ria.ru/20210419/fbk-1728950089.html

Процесс о признании ФБК* экстремистской организацией начнется 26 апреля

Процесс о признании ФБК* экстремистской организацией начнется 26 апреля

Мосгорсуд на 26 апреля назначил беседу по иску столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:26

2021-04-19T15:26

2021-04-19T15:30

фонд борьбы с коррупцией

московский городской суд

москва

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150903/88/1509038800_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_b32cf5cd9a9f6ab80da02d9b078a5d93.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мосгорсуд на 26 апреля назначил беседу по иску столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда."Беседа по иску прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*, общественному движению "Штабы Навального" назначена на 26 апреля", - рассказал собеседник агентства.На этой начальной стадии судебного процесса стороны могут заявить некоторые ходатайства и уладить формальные моменты. Чаще всего по итогам беседы суд назначает дату рассмотрения иска по существу.Чем грозит такой статусПо словам опрошенных РИА Новости экспертов, такой статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и рядовым участникам и жертвователям.Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся 83 объединения общественного и религиозного толка. Среди них "Национал-большевистская партия"** и различные политические объединения, но большинство составляют радикальные неоязыческие, христианские и исламистские организации и многочисленные ячейки "Свидетелей Иеговы"**.Также представлены объединения неонацистов и футбольных фанатов, а также организация "Союз славянских сил Руси"**, она же СССР**, делавшая заявления о том, что Россия якобы не легитимна как государство и потому ее законы можно не соблюдать.* Организация, признанная иностранным агентом в России** Экстремистские организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210419/fbk-1728930908.html

https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728932914.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, московский городской суд, москва, политика