https://ria.ru/20210419/fbk-1728930908.html

Кремль прокомментировал иск о признании ФБК* экстремистской организацией

Кремль прокомментировал иск о признании ФБК* экстремистской организацией

Прокуратура борется с беззаконием и экстремизмом, выполняет свою функцию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:50

2021-04-19T13:50

2021-04-19T13:50

россия

фонд борьбы с коррупцией

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Прокуратура борется с беззаконием и экстремизмом, выполняет свою функцию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование прокуратуры признать "Фонд борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией."Генпрокуратура выполняет свои функции. Они борются с беззаконием, они борются с экстремизмом, в том числе с разными проявлениями экстремизма, и выполняют свои функции. Есть позиция прокуратуры, есть призыв, озвученный прокуратурой, а дальше уже, собственно, не наша функция", - сказал он, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле чрезмерной такую меру.У Пескова поинтересовались, стоит ли людям опасаться, что их приравняют к экстремистам, если у них есть символика ФБК*. "Это будет зависеть от принятых решений. В случае если подобный вердикт будет принят, то, разумеется, закон нужно будет выполнять", - заметил он.В понедельник Мосгорсуд зарегистрировал иск столичной прокуратуры о признании ФБК* экстремистской организацией.* Организация, признанная иностранным агентом в России

https://ria.ru/20210419/aktsii-1728916734.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков