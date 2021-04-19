https://ria.ru/20210419/fbk-1728930908.html
Кремль прокомментировал иск о признании ФБК* экстремистской организацией
Кремль прокомментировал иск о признании ФБК* экстремистской организацией
Прокуратура борется с беззаконием и экстремизмом, выполняет свою функцию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:50
2021-04-19T13:50
2021-04-19T13:50
россия
фонд борьбы с коррупцией
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Прокуратура борется с беззаконием и экстремизмом, выполняет свою функцию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование прокуратуры признать "Фонд борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией."Генпрокуратура выполняет свои функции. Они борются с беззаконием, они борются с экстремизмом, в том числе с разными проявлениями экстремизма, и выполняют свои функции. Есть позиция прокуратуры, есть призыв, озвученный прокуратурой, а дальше уже, собственно, не наша функция", - сказал он, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле чрезмерной такую меру.У Пескова поинтересовались, стоит ли людям опасаться, что их приравняют к экстремистам, если у них есть символика ФБК*. "Это будет зависеть от принятых решений. В случае если подобный вердикт будет принят, то, разумеется, закон нужно будет выполнять", - заметил он.В понедельник Мосгорсуд зарегистрировал иск столичной прокуратуры о признании ФБК* экстремистской организацией.* Организация, признанная иностранным агентом в России
https://ria.ru/20210419/aktsii-1728916734.html
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россия, фонд борьбы с коррупцией, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков