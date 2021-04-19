https://ria.ru/20210419/estoniya-1728875146.html

В эстонском парламенте раскритиковали идею запретить въезд россиянам в ЕС

В эстонском парламенте раскритиковали идею запретить въезд россиянам в ЕС

Депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко негативно оценил высказывания экс-президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса о... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T08:57

2021-04-19T08:57

2021-04-19T09:01

россия

тоомас ильвес

евросоюз

эстония

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко негативно оценил высказывания экс-президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса о введении запрета на въезд россиян в страны Евросоюза.В воскресенье Ильвес высказался о том, что считает нужным ввести временный запрет для любых поездок в страны Евросоюза из России, кроме чрезвычайных семейных обстоятельств. "На кону безопасность Европы",- написал экс-президент страны в своем Twitter."Эстонии катастрофически не везет с двумя вещами - погодой и президентами. Но если на первое мы повлиять никак не можем, второй параметр корректируется. А может, если такая непруха, то и вовсе стоило бы упразднить институт президенства в Эстонии?", - написал в понедельник Кравченко в Facebook.По мнению депутата, это привело бы к большой экономии расходов."И не пришлось бы краснеть после каждой официальной речи, интервью и твитов как нынешних, так и бывших глав государств", - добавил он.Ильвес сложил президентские полномочия в октябре 2016 года после двух сроков на посту президента Эстонии. Впервые он был избран президентом в 2006 году, в 2011 году переизбран на второй срок.

https://ria.ru/20210418/evropa-1728815458.html

https://ria.ru/20210304/prizyv-1599891088.html

россия

эстония

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россия, тоомас ильвес, евросоюз, эстония, в мире