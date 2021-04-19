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В эстонском парламенте раскритиковали идею запретить въезд россиянам в ЕС
В эстонском парламенте раскритиковали идею запретить въезд россиянам в ЕС
Депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко негативно оценил высказывания экс-президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса о... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:57
2021-04-19T09:01
россия
тоомас ильвес
евросоюз
эстония
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко негативно оценил высказывания экс-президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса о введении запрета на въезд россиян в страны Евросоюза.В воскресенье Ильвес высказался о том, что считает нужным ввести временный запрет для любых поездок в страны Евросоюза из России, кроме чрезвычайных семейных обстоятельств. "На кону безопасность Европы",- написал экс-президент страны в своем Twitter."Эстонии катастрофически не везет с двумя вещами - погодой и президентами. Но если на первое мы повлиять никак не можем, второй параметр корректируется. А может, если такая непруха, то и вовсе стоило бы упразднить институт президенства в Эстонии?", - написал в понедельник Кравченко в Facebook.По мнению депутата, это привело бы к большой экономии расходов."И не пришлось бы краснеть после каждой официальной речи, интервью и твитов как нынешних, так и бывших глав государств", - добавил он.Ильвес сложил президентские полномочия в октябре 2016 года после двух сроков на посту президента Эстонии. Впервые он был избран президентом в 2006 году, в 2011 году переизбран на второй срок.
https://ria.ru/20210418/evropa-1728815458.html
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россия, тоомас ильвес, евросоюз, эстония, в мире

В эстонском парламенте раскритиковали идею запретить въезд россиянам в ЕС

08:57 19.04.2021 (обновлено: 09:01 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТоомас Хендрик Ильвес
Тоомас Хендрик Ильвес - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко негативно оценил высказывания экс-президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса о введении запрета на въезд россиян в страны Евросоюза.
В воскресенье Ильвес высказался о том, что считает нужным ввести временный запрет для любых поездок в страны Евросоюза из России, кроме чрезвычайных семейных обстоятельств. "На кону безопасность Европы",- написал экс-президент страны в своем Twitter.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 14:47
Экс-президент Эстонии потребовал запретить россиянам въезд в Европу
"Эстонии катастрофически не везет с двумя вещами - погодой и президентами. Но если на первое мы повлиять никак не можем, второй параметр корректируется. А может, если такая непруха, то и вовсе стоило бы упразднить институт президенства в Эстонии?", - написал в понедельник Кравченко в Facebook.
По мнению депутата, это привело бы к большой экономии расходов.

Эстонии катастрофически не везёт с двумя вещами - погодой и президентами. Но если на первое мы повлиять никак не можем,...

Posted by Игорь Кравченко - Igor Kravtšenko on Sunday, 18 April 2021
"И не пришлось бы краснеть после каждой официальной речи, интервью и твитов как нынешних, так и бывших глав государств", - добавил он.
Ильвес сложил президентские полномочия в октябре 2016 года после двух сроков на посту президента Эстонии. Впервые он был избран президентом в 2006 году, в 2011 году переизбран на второй срок.
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РоссияТоомас ИльвесЕвросоюзЭстонияВ мире
 
 
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