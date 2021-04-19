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В России анонсировали строительство уникального атомного энергоблока
В России анонсировали строительство уникального атомного энергоблока
Сооружение первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с ядерным реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 в Томской... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:27
2021-04-19T11:28
сибирский химический комбинат
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
томская область
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сооружение первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с ядерным реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 в Томской области начнется осенью нынешнего года, сообщило официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом"."Строительство БРЕСТ-ОД-300 начнется осенью", - пишет издание.Этот энергоблок необходим для отработки технологий атомной энергетики будущего. В феврале нынешнего года Ростехнадзор выдал предприятию госкорпорации "Росатом" "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область) лицензию на строительство энергоблока БРЕСТ-ОД-300.
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сибирский химический комбинат, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", томская область, новости - ядерные технологии

В России анонсировали строительство уникального атомного энергоблока

11:27 19.04.2021 (обновлено: 11:28 19.04.2021)
 
© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкРаботники Сибирского химического комбината
Работники Сибирского химического комбината - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / А. Соломонов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сооружение первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с ядерным реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 в Томской области начнется осенью нынешнего года, сообщило официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".
"Строительство БРЕСТ-ОД-300 начнется осенью", - пишет издание.
Этот энергоблок необходим для отработки технологий атомной энергетики будущего. В феврале нынешнего года Ростехнадзор выдал предприятию госкорпорации "Росатом" "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область) лицензию на строительство энергоблока БРЕСТ-ОД-300.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
09:58
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Сибирский химический комбинатГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Томская областьНовости - Ядерные технологии
 
 
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