https://ria.ru/20210419/energoblok-1728897247.html

В России анонсировали строительство уникального атомного энергоблока

В России анонсировали строительство уникального атомного энергоблока

Сооружение первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с ядерным реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 в Томской... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:27

2021-04-19T11:27

2021-04-19T11:28

сибирский химический комбинат

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

томская область

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сооружение первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с ядерным реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 в Томской области начнется осенью нынешнего года, сообщило официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом"."Строительство БРЕСТ-ОД-300 начнется осенью", - пишет издание.Этот энергоблок необходим для отработки технологий атомной энергетики будущего. В феврале нынешнего года Ростехнадзор выдал предприятию госкорпорации "Росатом" "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область) лицензию на строительство энергоблока БРЕСТ-ОД-300.

https://ria.ru/20210419/rosatom-1728880994.html

томская область

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сибирский химический комбинат, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", томская область, новости - ядерные технологии