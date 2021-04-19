https://ria.ru/20210419/ekonomika-1729009481.html
Путин призвал эффективно использовать каждый рубль в экономике
Путин призвал эффективно использовать каждый рубль в экономике
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достигнуть максимального результата с точки зрения развития экономики и эффективно использовать каждый рубль. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T21:36
2021-04-19T21:36
2021-04-19T21:43
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достигнуть максимального результата с точки зрения развития экономики и эффективно использовать каждый рубль."Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех, которые нуждаются в поддержке со стороны государства. И чтобы мы рачительно отнеслись к государственным финансам, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться", - сказал он на совещании по подготовке послания Федеральному Собранию.
https://ria.ru/20190218/1551018242.html
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россия, владимир путин, экономика