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Путин призвал эффективно использовать каждый рубль в экономике
Путин призвал эффективно использовать каждый рубль в экономике
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достигнуть максимального результата с точки зрения развития экономики и эффективно использовать каждый рубль. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T21:36
2021-04-19T21:43
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достигнуть максимального результата с точки зрения развития экономики и эффективно использовать каждый рубль."Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех, которые нуждаются в поддержке со стороны государства. И чтобы мы рачительно отнеслись к государственным финансам, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться", - сказал он на совещании по подготовке послания Федеральному Собранию.
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россия, владимир путин, экономика

Путин призвал эффективно использовать каждый рубль в экономике

21:36 19.04.2021 (обновлено: 21:43 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достигнуть максимального результата с точки зрения развития экономики и эффективно использовать каждый рубль.
"Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех, которые нуждаются в поддержке со стороны государства. И чтобы мы рачительно отнеслись к государственным финансам, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться", - сказал он на совещании по подготовке послания Федеральному Собранию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2019
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Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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