https://ria.ru/20210419/ekonomika-1729009481.html

Путин призвал эффективно использовать каждый рубль в экономике

Путин призвал эффективно использовать каждый рубль в экономике

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достигнуть максимального результата с точки зрения развития экономики и эффективно использовать каждый рубль. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T21:36

2021-04-19T21:36

2021-04-19T21:43

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достигнуть максимального результата с точки зрения развития экономики и эффективно использовать каждый рубль."Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех, которые нуждаются в поддержке со стороны государства. И чтобы мы рачительно отнеслись к государственным финансам, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться", - сказал он на совещании по подготовке послания Федеральному Собранию.

https://ria.ru/20190218/1551018242.html

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2021

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россия, владимир путин, экономика