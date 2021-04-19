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Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
Житель подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки, бывший ополченец приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену, сообщили в РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:15
2021-04-19T12:15
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луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Житель подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки, бывший ополченец приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства госбезопасности ДНР.По информации ведомства, мужчина с февраля 2017 года по май 2018 года служил в одной из воинских частей Народной милиции ДНР. После увольнения выехал на подконтрольную Киеву территорию по программе Службы безопасности Украины "Вернись домой"."Находясь на территории Украины был завербован СБУ. Действуя умышленно, с целью нанесения ущерба безопасности ДНР и отдельных военнослужащих Народной милиции ДНР, указанный гражданин передал украинским спецслужбам персональные данные военнослужащих, информацию о месте дислокации инженерно-саперной роты, количестве и наименовании военной техники, а также координаты места расположения штаба бригады воинской части, где ранее проходил службу", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.В ведомстве отметили, что мужчина был задержан на территории ДНР в марте 2019 года."Верховным судом ДНР … признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 320 УК ДНР "государственная измена" и приговорен к 13 годам лишения свободы", - добавили в ведомстве.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20190919/1558842226.html
https://ria.ru/20210412/gosizmena-1727966776.html
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мгб днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, служба безопасности украины, оон, украина, в мире

Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

12:15 19.04.2021
 
© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Житель подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки, бывший ополченец приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства госбезопасности ДНР.
По информации ведомства, мужчина с февраля 2017 года по май 2018 года служил в одной из воинских частей Народной милиции ДНР. После увольнения выехал на подконтрольную Киеву территорию по программе Службы безопасности Украины "Вернись домой".
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"Находясь на территории Украины был завербован СБУ. Действуя умышленно, с целью нанесения ущерба безопасности ДНР и отдельных военнослужащих Народной милиции ДНР, указанный гражданин передал украинским спецслужбам персональные данные военнослужащих, информацию о месте дислокации инженерно-саперной роты, количестве и наименовании военной техники, а также координаты места расположения штаба бригады воинской части, где ранее проходил службу", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.
В ведомстве отметили, что мужчина был задержан на территории ДНР в марте 2019 года.
"Верховным судом ДНР … признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 320 УК ДНР "государственная измена" и приговорен к 13 годам лишения свободы", - добавили в ведомстве.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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