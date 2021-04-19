https://ria.ru/20210419/donetsk-1728872379.html

ДНР обвинила Украину в минометном обстреле окраин Донецка и Горловки

ДНР обвинила Украину в минометном обстреле окраин Донецка и Горловки

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали обстрелы окрестностей Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T08:28

2021-04-19T08:28

2021-04-19T09:08

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали обстрелы окрестностей Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации."Всего с 5:20 до 6:20 (мск) было выпущено 27 мин калибра 120 миллиметров", — уточнил он.В Луганской народной республике заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны Киева. По данным ЛНР, стреляли из гранатомета по населенному пункту Молодежное.О пострадавших среди мирного населения спикеры ДНР и ЛНР не сообщали. Ранее они обвинили ВСУ в размещении вооружения на подконтрольных Киеву территориях у линии соприкосновения в Донбассе, неподалеку от дорог и жилых домов.Обстановка в регионе обострилась в феврале этого года: на комбата Народной милиции ДНР совершили покушение, украинские силовики стали чаще обстреливать самопровозглашенные республики из запрещенного "Минском-2" оружия. В апреле донецкие власти сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника.В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.Контактная группа по урегулированию с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но боевые действия продолжаются.

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/minirovanie-1728794048.html

https://ria.ru/20210418/obstrely-1728784858.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире