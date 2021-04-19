Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/donbass-1728989808.html
В ДНР раскритиковали тактику Киева на переговорах по Донбассу
В ДНР раскритиковали тактику Киева на переговорах по Донбассу
Представители Киева своей позицией на переговорах по Донбассу демонстрируют отказ работать над обеспечением перемирия в Донбассе, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:45
2021-04-19T18:54
владислав московский
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
минск
луганск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604390688_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d277251a8f0857e07647c7055452958.jpg
ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Представители Киева своей позицией на переговорах по Донбассу демонстрируют отказ работать над обеспечением перемирия в Донбассе, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Владислав Московский. "Выбранная украинской стороной тактика пустых рассуждений о статусе переговорных форматов, искажение смысла практических предложений республик, а также слепое следование политике игнорирования представителей Донецка и Луганска демонстрирует решительный отказ украинской делегации осуществлять предметную работу по обеспечению устойчивого мира в Донбассе", - написал Московский в Telegram-канале.Он отметил, что выполнение минских соглашений, согласно Комплексу мер по урегулированию в Донбассе, возможно "исключительно в консультациях и по согласованию с представителями Донецкой и Луганской народных республик, а не на уровне переговоров политических советников в форме "нормандской четверки". Московский напомнил, что переговоры в нормандском формате "выполняют функцию контрольного механизма, а не механизма согласования процедурных решений по проведению переговоров в рамках минского формата". Он также отметил, что попытки Киева свести действие координационного механизма по реагированию на нарушения перемирия к совместному инспектированию позиций сторон не имеет ничего общего с предложениями республик."Основным назначением координационного механизма является предотвращение и верификация нарушений режима прекращения огня различными способами, включая личные встречи представителей СЦКК сторон, обмена электронной корреспонденцией и так далее", - добавил Московский.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/donbass-1728894898.html
https://ria.ru/20210418/donbass-1728792088.html
донецкая народная республика
минск
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604390688_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6478e54e835798c632ee19e2985e2c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав московский, ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, минск, луганск, оон, в мире

В ДНР раскритиковали тактику Киева на переговорах по Донбассу

18:45 19.04.2021 (обновлено: 18:54 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОдин из домов поселка шахты "Глубокая" в Горловке, который остался без крыши из-за обстрелов, а со временем и без жильцов
Один из домов поселка шахты Глубокая в Горловке, который остался без крыши из-за обстрелов, а со временем и без жильцов - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Представители Киева своей позицией на переговорах по Донбассу демонстрируют отказ работать над обеспечением перемирия в Донбассе, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Владислав Московский.
"Выбранная украинской стороной тактика пустых рассуждений о статусе переговорных форматов, искажение смысла практических предложений республик, а также слепое следование политике игнорирования представителей Донецка и Луганска демонстрирует решительный отказ украинской делегации осуществлять предметную работу по обеспечению устойчивого мира в Донбассе", - написал Московский в Telegram-канале.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
11:16
Украина выступила с обращением к России по Донбассу
Он отметил, что выполнение минских соглашений, согласно Комплексу мер по урегулированию в Донбассе, возможно "исключительно в консультациях и по согласованию с представителями Донецкой и Луганской народных республик, а не на уровне переговоров политических советников в форме "нормандской четверки". Московский напомнил, что переговоры в нормандском формате "выполняют функцию контрольного механизма, а не механизма согласования процедурных решений по проведению переговоров в рамках минского формата". Он также отметил, что попытки Киева свести действие координационного механизма по реагированию на нарушения перемирия к совместному инспектированию позиций сторон не имеет ничего общего с предложениями республик.
"Основным назначением координационного механизма является предотвращение и верификация нарушений режима прекращения огня различными способами, включая личные встречи представителей СЦКК сторон, обмена электронной корреспонденцией и так далее", - добавил Московский.
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 10:28
ДНР и ЛНР обвинили Украину в размещении вооружения около жилых районов
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Владислав МосковскийСитуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаМинскЛуганскООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
01:19Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
01:10Spiegel: немцы отправились за "Спутником V" в Россию
Лента новостейМолния