https://ria.ru/20210419/donbass-1728989808.html

В ДНР раскритиковали тактику Киева на переговорах по Донбассу

В ДНР раскритиковали тактику Киева на переговорах по Донбассу

Представители Киева своей позицией на переговорах по Донбассу демонстрируют отказ работать над обеспечением перемирия в Донбассе, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T18:45

2021-04-19T18:45

2021-04-19T18:54

владислав московский

ситуация в днр и лнр

сцкк

донецкая народная республика

минск

луганск

оон

в мире

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Представители Киева своей позицией на переговорах по Донбассу демонстрируют отказ работать над обеспечением перемирия в Донбассе, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Владислав Московский. "Выбранная украинской стороной тактика пустых рассуждений о статусе переговорных форматов, искажение смысла практических предложений республик, а также слепое следование политике игнорирования представителей Донецка и Луганска демонстрирует решительный отказ украинской делегации осуществлять предметную работу по обеспечению устойчивого мира в Донбассе", - написал Московский в Telegram-канале.Он отметил, что выполнение минских соглашений, согласно Комплексу мер по урегулированию в Донбассе, возможно "исключительно в консультациях и по согласованию с представителями Донецкой и Луганской народных республик, а не на уровне переговоров политических советников в форме "нормандской четверки". Московский напомнил, что переговоры в нормандском формате "выполняют функцию контрольного механизма, а не механизма согласования процедурных решений по проведению переговоров в рамках минского формата". Он также отметил, что попытки Киева свести действие координационного механизма по реагированию на нарушения перемирия к совместному инспектированию позиций сторон не имеет ничего общего с предложениями республик."Основным назначением координационного механизма является предотвращение и верификация нарушений режима прекращения огня различными способами, включая личные встречи представителей СЦКК сторон, обмена электронной корреспонденцией и так далее", - добавил Московский.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/donbass-1728894898.html

https://ria.ru/20210418/donbass-1728792088.html

донецкая народная республика

минск

луганск

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владислав московский, ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, минск, луганск, оон, в мире