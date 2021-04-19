В ДНР раскритиковали тактику Киева на переговорах по Донбассу
18:45 19.04.2021 (обновлено: 18:54 19.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОдин из домов поселка шахты "Глубокая" в Горловке, который остался без крыши из-за обстрелов, а со временем и без жильцов
ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Представители Киева своей позицией на переговорах по Донбассу демонстрируют отказ работать над обеспечением перемирия в Донбассе, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Владислав Московский.
"Выбранная украинской стороной тактика пустых рассуждений о статусе переговорных форматов, искажение смысла практических предложений республик, а также слепое следование политике игнорирования представителей Донецка и Луганска демонстрирует решительный отказ украинской делегации осуществлять предметную работу по обеспечению устойчивого мира в Донбассе", - написал Московский в Telegram-канале.
Он отметил, что выполнение минских соглашений, согласно Комплексу мер по урегулированию в Донбассе, возможно "исключительно в консультациях и по согласованию с представителями Донецкой и Луганской народных республик, а не на уровне переговоров политических советников в форме "нормандской четверки". Московский напомнил, что переговоры в нормандском формате "выполняют функцию контрольного механизма, а не механизма согласования процедурных решений по проведению переговоров в рамках минского формата". Он также отметил, что попытки Киева свести действие координационного механизма по реагированию на нарушения перемирия к совместному инспектированию позиций сторон не имеет ничего общего с предложениями республик.
"Основным назначением координационного механизма является предотвращение и верификация нарушений режима прекращения огня различными способами, включая личные встречи представителей СЦКК сторон, обмена электронной корреспонденцией и так далее", - добавил Московский.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.