Пресс-секретарь Зеленского: Пасха может стать поводом для обмена пленными
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЧлены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
КИЕВ, 19 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что Пасха может быть хорошим поводом для разблокировки обмена пленными в Донбассе в формате "всех на всех".
По ее словам, процесс обмена "всех на всех" был начат в 2019 году, но сейчас заблокирован. Она отметила, что обмен - это один из важных пунктов того, как двигаться дальше в контексте "нормандского формата".
"Давайте вспомним, что скоро Пасха. Это хороший повод для того, чтобы, может быть, активизировать процесс обмена", - сказала Мендель в эфире телеканала "Дом".
Ранее пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что делегация каждый месяц подает списки на обмен удерживаемыми лицами, и обвинил РФ в блокировании этого процесса. Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что на неподконтрольной Киеву территории Донбасса незаконно удерживаются 280 граждан Украины, из них 44 военнослужащих. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляли, что Киев блокирует процесс обмена пленными.
Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.