https://ria.ru/20210419/dolg-1728863507.html

Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули

Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули

Следует знать, что, когда вы одалживаете кому-либо деньги, вы вступаете в отношения займа, и к вашим отношениям с должником будут применяться правила,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T02:17

2021-04-19T02:17

2021-04-19T02:17

надежда ермолаева

россия

долг

общество

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Следует знать, что, когда вы одалживаете кому-либо деньги, вы вступаете в отношения займа, и к вашим отношениям с должником будут применяться правила, установленные Гражданским Кодексом для данного вида договоров, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева. По ее словам, в договоре должны быть прописаны условия и обязательства по займу, обязательно, если предусмотрен, должен быть прописан размер неустойки или залога, или поручительства. Юрист обращает внимание, что если условие о неустойке, залоге или поручительстве прямо не прописано в договоре займа, "то возможности требовать возврата денег за счёт, например, заложенного имущества, либо обращаться к поручителю, либо требовать выплаты неустойки, кредитор не сможет"."При заключении договора займа необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Гражданского Кодекса или проконсультироваться со специалистом", - настаивает Ермолаева.

https://ria.ru/20210413/zhivotnye-1728060330.html

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2021

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надежда ермолаева, россия, долг, общество