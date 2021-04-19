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Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
Следует знать, что, когда вы одалживаете кому-либо деньги, вы вступаете в отношения займа, и к вашим отношениям с должником будут применяться правила,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T02:17
2021-04-19T02:17
надежда ермолаева
россия
долг
общество
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Следует знать, что, когда вы одалживаете кому-либо деньги, вы вступаете в отношения займа, и к вашим отношениям с должником будут применяться правила, установленные Гражданским Кодексом для данного вида договоров, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева. По ее словам, в договоре должны быть прописаны условия и обязательства по займу, обязательно, если предусмотрен, должен быть прописан размер неустойки или залога, или поручительства. Юрист обращает внимание, что если условие о неустойке, залоге или поручительстве прямо не прописано в договоре займа, "то возможности требовать возврата денег за счёт, например, заложенного имущества, либо обращаться к поручителю, либо требовать выплаты неустойки, кредитор не сможет"."При заключении договора займа необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Гражданского Кодекса или проконсультироваться со специалистом", - настаивает Ермолаева.
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надежда ермолаева, россия, долг, общество

Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули

02:17 19.04.2021
 
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comПустой кошелек
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Следует знать, что, когда вы одалживаете кому-либо деньги, вы вступаете в отношения займа, и к вашим отношениям с должником будут применяться правила, установленные Гражданским Кодексом для данного вида договоров, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.
"ГК содержит ряд оговорок и применительно к формам договора даже между физическими лицами: для сумм, превышающих 10 тыс рублей, обязательно заключать договор в письменной форме", - подчеркивает адвокат.
По ее словам, в договоре должны быть прописаны условия и обязательства по займу, обязательно, если предусмотрен, должен быть прописан размер неустойки или залога, или поручительства. Юрист обращает внимание, что если условие о неустойке, залоге или поручительстве прямо не прописано в договоре займа, "то возможности требовать возврата денег за счёт, например, заложенного имущества, либо обращаться к поручителю, либо требовать выплаты неустойки, кредитор не сможет".
"При заключении договора займа необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Гражданского Кодекса или проконсультироваться со специалистом", - настаивает Ермолаева.
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