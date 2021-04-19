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Самолет с высланными из Чехии дипломатами приземлился во "Внуково"
Самолет с высланными из Чехии дипломатами приземлился во "Внуково"
Самолет, на борту которого предположительно находятся высланные из Чехии российские дипломаты и члены их семей, приземлился в столичном аэропорту "Внуково" в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T20:46
2021-04-19T20:46
2021-04-19T20:47
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андрей бабиш
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мид чехии
чехия
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Самолет, на борту которого предположительно находятся высланные из Чехии российские дипломаты и члены их семей, приземлился в столичном аэропорту "Внуково" в 20.39, передает корреспондент РИА Новости.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Чехию будут вынуждены покинуть 62 россиянина: 18 дипломатов и их семьи.В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными. Отмечалось, что Запад, чтобы отвлечь людей от своих внутренних проблем, пускает в ход "любые мифы, любые фейки".
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россия, ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид чехии, чехия, в мире
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Самолет, на борту которого предположительно находятся высланные из Чехии российские дипломаты и члены их семей, приземлился в столичном аэропорту "Внуково" в 20.39, передает корреспондент РИА Новости.
Чешский премьер Андрей Бабиш
сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России
в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек
заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
уточнила, что Чехию
будут вынуждены покинуть 62 россиянина: 18 дипломатов и их семьи.
В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными. Отмечалось, что Запад, чтобы отвлечь людей от своих внутренних проблем, пускает в ход "любые мифы, любые фейки".