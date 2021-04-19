Самолет с высланными из Чехии дипломатами вылетел в Москву
18:25 19.04.2021 (обновлено: 18:47 19.04.2021)
© REUTERS / Bundas Engler Самолет с высланными из Чехии российскими дипломатами и их семьями взлетает в аэропорту Праги, Чехия
Самолет с высланными из Чехии российскими дипломатами и их семьями взлетает в аэропорту Праги, Чехия
ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. Самолет с высланными из Чехии российскими дипломатами и их семьями вылетел в Москву, трансляцию из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела вело Чешское телевидение.
Всего из Чехии в РФ вылетели 62 человека, в том числе 28 детей.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.