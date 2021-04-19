В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
00:33 19.04.2021 (обновлено: 07:40 19.04.2021)
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЗдание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
По его словам, посольство в Москве "покинет вся политическая часть".
"На то, чтобы они покинули территорию РФ, им предоставлено 24 часа, тогда как (высылаемые из Чехии) российские дипломаты получили 48 часов", - добавил Йиндрак.
МИД России объявил в воскресенье персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля.
Вчера, 22:01Посол Чехии рассказал о визите в МИД России
Ранее официальная Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов после того, как чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Гамачек намерен обсудить "дело Врбетице" в понедельник на встрече глав МИД ЕС.
Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как отметили в МИД России, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении сотрудников российского посольства принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах.