https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728861275.html

В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов

В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов

После высылки из России 20 сотрудников посольства Чехии в нем останутся работать лишь 5 дипломатов, сообщил журналистам глава международного отдела... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T00:33

2021-04-19T00:33

2021-04-19T07:40

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ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. После высылки из России 20 сотрудников посольства Чехии в нем останутся работать лишь 5 дипломатов, сообщил журналистам глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак.По его словам, посольство в Москве "покинет вся политическая часть". МИД России объявил в воскресенье персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля. Ранее официальная Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов после того, как чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Гамачек намерен обсудить "дело Врбетице" в понедельник на встрече глав МИД ЕС.Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Как отметили в МИД России, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении сотрудников российского посольства принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах.

https://ria.ru/20210418/posol-1728853065.html

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