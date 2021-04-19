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В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
После высылки из России 20 сотрудников посольства Чехии в нем останутся работать лишь 5 дипломатов, сообщил журналистам глава международного отдела... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T00:33
2021-04-19T07:40
россия
чехия
в мире
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ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. После высылки из России 20 сотрудников посольства Чехии в нем останутся работать лишь 5 дипломатов, сообщил журналистам глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак.По его словам, посольство в Москве "покинет вся политическая часть". МИД России объявил в воскресенье персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля. Ранее официальная Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов после того, как чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Гамачек намерен обсудить "дело Врбетице" в понедельник на встрече глав МИД ЕС.Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Как отметили в МИД России, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении сотрудников российского посольства принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах.
https://ria.ru/20210418/posol-1728853065.html
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россия, чехия, в мире

В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов

00:33 19.04.2021 (обновлено: 07:40 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЗдание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
Здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. После высылки из России 20 сотрудников посольства Чехии в нем останутся работать лишь 5 дипломатов, сообщил журналистам глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак.
По его словам, посольство в Москве "покинет вся политическая часть".

"На то, чтобы они покинули территорию РФ, им предоставлено 24 часа, тогда как (высылаемые из Чехии) российские дипломаты получили 48 часов", - добавил Йиндрак.

МИД России объявил в воскресенье персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля.
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Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Гамачек намерен обсудить "дело Врбетице" в понедельник на встрече глав МИД ЕС.
Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как отметили в МИД России, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении сотрудников российского посольства принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах.
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