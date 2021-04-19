https://ria.ru/20210419/diplomatiya-1728924092.html

В МИД напомнили о предложении об отправке посла США на консультации

В МИД напомнили о предложении об отправке посла США на консультации

Предложение России о том, чтобы посол США Джон Салливан отправился на консультации в Вашингтон, по-прежнему актуально, заявила в понедельник официальный... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:21

2021-04-19T13:21

2021-04-19T15:02

джон салливан

мария захарова

россия

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Предложение России о том, чтобы посол США Джон Салливан отправился на консультации в Вашингтон, по-прежнему актуально, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотела бы вернуть к тем заявлениям, которые были сделаны Сергеем Викторовичем Лавровым, они по-прежнему актуальны. Нужно исходить из того, о чем в Москве официально заявили на прошлой неделе", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Лавров 16 апреля заявил, что российская сторона рекомендовала послу Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728668203.html

россия

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон салливан, мария захарова, россия, вашингтон (город), сша, в мире