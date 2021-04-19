https://ria.ru/20210419/diplomatiya-1728924092.html
В МИД напомнили о предложении об отправке посла США на консультации
В МИД напомнили о предложении об отправке посла США на консультации
Предложение России о том, чтобы посол США Джон Салливан отправился на консультации в Вашингтон, по-прежнему актуально, заявила в понедельник официальный... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:21
2021-04-19T13:21
2021-04-19T15:02
джон салливан
мария захарова
россия
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728818609_0:299:2875:1916_1920x0_80_0_0_74dc4fbd7d37bc97bf3a5a923781d2a6.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Предложение России о том, чтобы посол США Джон Салливан отправился на консультации в Вашингтон, по-прежнему актуально, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотела бы вернуть к тем заявлениям, которые были сделаны Сергеем Викторовичем Лавровым, они по-прежнему актуальны. Нужно исходить из того, о чем в Москве официально заявили на прошлой неделе", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Лавров 16 апреля заявил, что российская сторона рекомендовала послу Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728668203.html
россия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728818609_161:0:2716:1916_1920x0_80_0_0_c176b80887675d6b09d68d99809e1ba4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон салливан, мария захарова, россия, вашингтон (город), сша, в мире