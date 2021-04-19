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В МИД напомнили о предложении об отправке посла США на консультации
В МИД напомнили о предложении об отправке посла США на консультации
Предложение России о том, чтобы посол США Джон Салливан отправился на консультации в Вашингтон, по-прежнему актуально, заявила в понедельник официальный... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:21
2021-04-19T15:02
джон салливан
мария захарова
россия
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Предложение России о том, чтобы посол США Джон Салливан отправился на консультации в Вашингтон, по-прежнему актуально, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотела бы вернуть к тем заявлениям, которые были сделаны Сергеем Викторовичем Лавровым, они по-прежнему актуальны. Нужно исходить из того, о чем в Москве официально заявили на прошлой неделе", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Лавров 16 апреля заявил, что российская сторона рекомендовала послу Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".
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джон салливан, мария захарова, россия, вашингтон (город), сша, в мире

В МИД напомнили о предложении об отправке посла США на консультации

13:21 19.04.2021 (обновлено: 15:02 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПрохожие на Большом Москворецком мосту в Москве. На втором плане здание Министерства иностранных дел РФ
Прохожие на Большом Москворецком мосту в Москве. На втором плане здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Предложение России о том, чтобы посол США Джон Салливан отправился на консультации в Вашингтон, по-прежнему актуально, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотела бы вернуть к тем заявлениям, которые были сделаны Сергеем Викторовичем Лавровым, они по-прежнему актуальны. Нужно исходить из того, о чем в Москве официально заявили на прошлой неделе", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Лавров 16 апреля заявил, что российская сторона рекомендовала послу Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 23:40
МИД России опубликовал список ответных шагов на санкции США
 
Джон СалливанМария ЗахароваРоссияВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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